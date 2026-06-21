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Elapadtak a csapok az egyik magyar településen, főzni és mosni sem tudnak a lakók
Gazdaság

Elapadtak a csapok az egyik magyar településen, főzni és mosni sem tudnak a lakók

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Vízkorlátozást vezettek be a Hajdú-Bihar megyei Nagyrábén, miután a hőség miatt annyira megugrott a vízfogyasztás, hogy a települést ellátó víztározó majdnem kiürült - adta hírül az RTL. A kétezer fős faluban napközben alig csordogált víz a csapokból, a helyiek szerint sem főzni, sem mosni nem tudtak. A Debreceni Vízmű szakemberei azért rendelték el a korlátozást, mert a tározó négy másik települést is ellát, így a teljes kiürülés komoly veszélyt jelentett volna. A Magyar Víziközmű Szövetség szerint több tucat településen okozhat hasonló problémákat a nyári hőség.

Vízkorlátozást vezettek be a Hajdú-Bihar megyei Nagyrábén szombaton, a helyiek azt mondták, napközben sem főzni, sem mosni nem tudtak. A hőség miatt növekedett meg a vízfogyasztás a településen, a Vízmű ezért rendelte el a korlátozást. Attól féltek, kiürül a víztározó, amely három másik települést is ellát. A Magyar Víziközmű Szövetség szerint több tucat olyan település lehet, ahol a nyári hőség vízellátási problémákat okozhat.

A kétezer fős faluban annyira megugrott a vízhasználat a hőség miatt, hogy a települést ellátó tározó majdnem kiürült. A nyomáscsökkenés miatt alig csordogált a víz a csapból – mutatta be a híradónak az egyik helyi lakos. Egy másik helyi arról számot be, az ő háztartásukban este 11 óráig szinte semmi víz nem volt, a szükségleteiket ásványvízzel igyekeztek pótolni.

Nagyrábé Nagyközség közösségi oldalán tett közzé tájékoztatást, miszerint a településen olyan mértékű vízkivétel tapasztalható, amely veszélyezteti négy település biztonságos ivóvíz-ellátását.

A Debreceni Vízmű Zrt. és a TRV Zrt. szakemberei egyeztetés után hozták a döntést, hogy Nagyrábén kénytelenek korlátozni a fogyasztást azért, hogy a nagy melegben nehogy teljesen leürüljön a víztározó. A lakosságot arra kérték, a vízfogyasztásukat korlátozzák a lehető legkevesebbre, ne öntözzenek, és ne töltsenek fel medencéket vezetékes vízzel.

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