Elapadtak a csapok az egyik magyar településen, főzni és mosni sem tudnak a lakók

Vízkorlátozást vezettek be a Hajdú-Bihar megyei Nagyrábén szombaton, a helyiek azt mondták, napközben sem főzni, sem mosni nem tudtak. A hőség miatt növekedett meg a vízfogyasztás a településen, a Vízmű ezért rendelte el a korlátozást. Attól féltek, kiürül a víztározó, amely három másik települést is ellát. A Magyar Víziközmű Szövetség szerint több tucat olyan település lehet, ahol a nyári hőség vízellátási problémákat okozhat.
A kétezer fős faluban annyira megugrott a vízhasználat a hőség miatt, hogy a települést ellátó tározó majdnem kiürült. A nyomáscsökkenés miatt alig csordogált a víz a csapból – mutatta be a híradónak az egyik helyi lakos. Egy másik helyi arról számot be, az ő háztartásukban este 11 óráig szinte semmi víz nem volt, a szükségleteiket ásványvízzel igyekeztek pótolni.
Nagyrábé Nagyközség közösségi oldalán tett közzé tájékoztatást, miszerint a településen olyan mértékű vízkivétel tapasztalható, amely veszélyezteti négy település biztonságos ivóvíz-ellátását.
A Debreceni Vízmű Zrt. és a TRV Zrt. szakemberei egyeztetés után hozták a döntést, hogy Nagyrábén kénytelenek korlátozni a fogyasztást azért, hogy a nagy melegben nehogy teljesen leürüljön a víztározó. A lakosságot arra kérték, a vízfogyasztásukat korlátozzák a lehető legkevesebbre, ne öntözzenek, és ne töltsenek fel medencéket vezetékes vízzel.
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