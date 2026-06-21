Fontos bejelentést tett Magyar Péter minisztere: kiderült, kik vezetik a magyar szociál- és családpolitikát

Holdblog Hogyan érdemes bánni 3-5 milliárd forinttal egy profi befektető szerint? A legtöbb ember számára hárommilliárd forint már olyan összeg, amellyel generációkig nem kellene dolgozni. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: ekkora vagyon is elolvadhat, ha... The pos

Holdblog "Hol vannak a nők?" - És miért nagyon rossz ez a kérdés Amíg itt fenekedett a NER, addig a társadalom értelmesebb (és gerincesebb) részét egybeforrasztotta az ellene való küzdelem. A honvédő háborúnak, sőt, most már lassan az... The post "Hol van

RSM Blog Work-life balance a munkajogban Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

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KonyhaKontrolling Mindenkit szponzorál: utazó eSIM-ek Miután a Raid Shadow Legends és a Betterhelp már vállalhatatlan lett, és VPN-je van mindenkinek, akit az influencerek befolyásolni tudnak, a legújabb (széleskörű) termék, ami mindenkit (té