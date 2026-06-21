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Fontos bejelentést tett Magyar Péter minisztere: kiderült, kik vezetik a magyar szociál- és családpolitikát
Gazdaság

Fontos bejelentést tett Magyar Péter minisztere: kiderült, kik vezetik a magyar szociál- és családpolitikát

MTI
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Három új helyettesállamtitkár-jelöltet mutatott be Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook-oldalán vasárnap.

Tóth Kinga Dóra szociális, család- és idősügyi államtitkár helyettesállamtitkár-jelöltjei:

  • Bódy Éva, aki a szociális igazgatásért, a szociális szolgáltatásokért és az idősügyért felel,
  • Sziklai István, aki a szociálpolitikáért
  • és Makay Zsuzsanna, aki a családpolitikáért

- közölte a miniszter.

Kátai-Németh Vilmos korábbi bejelentése szerint a tárca parlamenti államtitkáraként a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6. választókörzetében megválasztott tiszás képviselő, Barna-Szabó Tímea szolgál. Éliás Eszter jogász az esélyegyenlőségért és akadálymentesítésért felelős államtitkár, míg Gyurkó Szilvia gyermekjogi aktivista a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

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