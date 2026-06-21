Forintmilliárdokat érő, egykor botrányt keltő festmények kerülnek kalapács alá Londonban

Nagy dobásra készül Londonban a Sotheby’s. Soha olyan értékes gyűjtemény nem került kalapács alá Európában, mint a Lewis-kollekció, amelyet a brit fővárosban árverez el az aukciósház. A brit milliárdos, a Tottenham Hotspur futballklub egykori tulajdonosa, Joe Lewis és lánya, Vivienne kivételes szemmel összeválogatott modern alkotásai alsó hangon 80 milliárd forintot érnek.

Joe Lewis, a most 89 esztendős Amerikában élő brit származású üzletember legalább egymilliárd dollár értékű műtárgyat mondhat magáénak, ennek morzsáit dobják piacra Londonban, összesen 48 festményt, összértékük minimáláron 200 millió fontot tesz ki. A nemzetközi műtárgy-kereskedelemben domináló New York mellé szép lassan feliratkozik az öreg kontinens; a londoni aukciót az európai piac teljesítményének elismeréseként, a bizalom jeleként értékelik a szereplők. Persze lehet, hogy Joe Lewis gyökerei is magyarázzák a londoni választást.

A londoni East Enden, egy kocsma felett született Lewis egy vendéglátóipari családi vállalkozás felépítésével kezdte üzleti karrierjét, majd devizakereskedőként folytatta. Vagyonát jelenleg 6,5 milliárd dollárra teszi a Forbes, a pénzt egy bahamai székhelyű holding, a Tavistock Group termeli számára: 13 országban több mint 200 vállalkozásban való részesedéssel ingatlanokba, éttermekbe, üdülőhelyekre fektet be.

Egy „kis botlás” majdnem véget vetett az alapító dicsőségének, Lewis ugyanis 2023-ban bíróság elé került Amerikában bennfentes kereskedés vádjával. Tippeket adott baráti körének a cégekről, amelyekben érdekelt volt, így dollármilliókat kerestek a tőzsdén az információknak köszönhetően. A vádirat 16 rendbeli értékpapírcsalást és három rendbeli összejátszást vetett az akkor 86 esztendős Lewis szemére. Az ügyet először a brit The Guardian szellőztette meg. Lewis alkalmanként pénzt is kölcsön adott tippjei hasznosításához, többek között 2019 októberében, amikor 1 millió dollárt utalt két pilótának, hogy a Mirati nevű biotechnológiai cég részvényeit vásárolhassák meg. A Mirati nem sokkal később kedvező eredményeket jelentett be, a részvényeinek ára 16,7 százalékkal emelkedett. Lewist 300 millió dolláros óvadék ellenében helyezték szabadlábra, további biztosítékként lefoglalták jachtját és magánrepülőgépét, majd 2024 áprilisában ugyan börtönre ítélték, de felfüggesztették, miután elismerte bűnösségét, megúszta az ügyet 5 millió dolláros büntetéssel. Happy endként pedig 2025 novemberében ő is méltónak találtatott Donald Trump kegyelmére.