Keményen üzent a BYD-nek Gajdos László: a kormány nem tűri a környezetvédelmi jogsértéseket

"Üdvözlöm a BYD alelnökének azon kijelentését, miszerint a vállalat elkötelezett a jogszabályok maximális betartása mellett" - kezdi bejegyzését Gajdos László. A miniszter úgy véli, ez olyan alapelv, amelynek "minden piaci szereplő esetében érvényesülnie kell, különösen egy ekkora jelentőségű nemzetközi beruházás során".

Ugyanakkor fontos rögzítenünk a tényeket. A szegedi gyár építésének korábbi szakaszában a hatóságok több súlyos szabálytalanságot is megállapítottak. A kormányhivatal a környezetvédelmi jogsértések miatt szankciót alkalmazott a vállalattal szemben, sőt még büntetőfeljelentést is tett

- folytatja Gajdos László.

A miniszter egyértelművé tette: a kormány elvárja a BYD vezetésétől, hogy a jövőben szavait tettekkel igazolva, működését teljes összhangban folytassa a környezetvédelmi és egyéb jogi előírásokkal.

Szerinte a kormány által képviselt szemlélet egyértelmű és világos:

mindenkinek be kell tartania a magyar törvényeket, mert a magyar emberek egészsége és biztonsága az elsőrendű szempont.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert