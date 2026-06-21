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Keményen üzent a BYD-nek Gajdos László: a kormány nem tűri a környezetvédelmi jogsértéseket
Gazdaság

Keményen üzent a BYD-nek Gajdos László: a kormány nem tűri a környezetvédelmi jogsértéseket

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"Elvárjuk a BYD vezetésétől, hogy (...) működését teljes összhangban folytassa a környezetvédelmi és egyéb jogi előírásokkal" - írja Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán.

"Üdvözlöm a BYD alelnökének azon kijelentését, miszerint a vállalat elkötelezett a jogszabályok maximális betartása mellett" - kezdi bejegyzését Gajdos László. A miniszter úgy véli, ez olyan alapelv, amelynek "minden piaci szereplő esetében érvényesülnie kell, különösen egy ekkora jelentőségű nemzetközi beruházás során".

Ugyanakkor fontos rögzítenünk a tényeket. A szegedi gyár építésének korábbi szakaszában a hatóságok több súlyos szabálytalanságot is megállapítottak. A kormányhivatal a környezetvédelmi jogsértések miatt szankciót alkalmazott a vállalattal szemben, sőt még büntetőfeljelentést is tett

- folytatja Gajdos László.

A miniszter egyértelművé tette: a kormány elvárja a BYD vezetésétől, hogy a jövőben szavait tettekkel igazolva, működését teljes összhangban folytassa a környezetvédelmi és egyéb jogi előírásokkal.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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