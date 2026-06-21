Leesett a jég Magyarországon, iszonyú az égszakadás - Videó

Kalocsa térségében készült az alábbi videó; a készítője is meglepődött azon, hogy mekkora jégeső csapott le a vidékre.

Az Időkép - helyszín megjelölése nélkül - szintén óriási jégesőről tett közzé videót.

Debrecenben pedig kisebb villámárvíz alakult ki a zivatar nyomában, az autók alig bírtak átgázolni a felgyülemlett csapadékon - derül ki az Időkép posztjából.

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