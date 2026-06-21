ÉLŐ  44'
ESP
Spanyolország 3 0 Szaúd-Arábia
KSA
  gól: Mikel Oyarzabal 24'
H csoport
  • Megjelenítés
Leesett a jég Magyarországon, iszonyú az égszakadás - Videó
Gazdaság

Leesett a jég Magyarországon, iszonyú az égszakadás - Videó

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Iszonyatos jégeső csapott le Kalocsa térségében a MetFigyelő oldalára feltöltött videó tanúsága szerint. Az Időkép szintén hatalmas jégesőről posztolt videót.

Kalocsa térségében készült az alábbi videó; a készítője is meglepődött azon, hogy mekkora jégeső csapott le a vidékre.

Az Időkép - helyszín megjelölése nélkül - szintén óriási jégesőről tett közzé videót.

Debrecenben pedig kisebb villámárvíz alakult ki a zivatar nyomában, az autók alig bírtak átgázolni a felgyülemlett csapadékon - derül ki az Időkép posztjából.

Kapcsolódó cikkünk

Romba döntött háztetők, vezetékekre zuhant fák: súlyos károkat okozott a vihar Budapesten

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

Kasza Elliott-tal

Microsoft - kereskedés

Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tett a közjogi méltóságokról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról
Magyar Péter bejelentette: hétfőn eldőlhet Sulyok Tamás sorsa
Magyar Péter Brüsszelben járt, lemondott Orbán Balázs
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility