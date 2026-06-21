Magyar Péter bejelentette: hétfőn eldőlhet Sulyok Tamás sorsa

A kormányfő a Facebook-oldalán jelentette be, hogy hétfőn ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot, valamint a közjogi méltóságok helyzetét rendező Alaptörvény-módosítási javaslatot is.

Nagy bejelentést tett Magyar Péter miniszterelnök a közjogi méltóságok helyzetének rendezésével és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával kapcsolatban. Ahogy a kormányfő fogalmazott,

fontos nap előtt állunk.

A Tisza-kormány első embere ugyanis elmondta, hogy

hétfőn ismertetik a parlamentben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával kapcsolatos terveket, valamint a közjogi méltóságok helyzetét rendező Alaptörvény-módosítási javaslatot is.

Magyar Péter ezután egyértelművé tette: a javaslatok közül mindkét területen a lehető legerősebb változat támogatását fogja kérni a kormánytól és a TISZA frakciótól is. A javaslatok a pár napos társadalmi egyeztetést követően természetesen tovább változhatnak (szigorodhatnak) - zárul a miniszterelnök bejegyzése.

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