Nagy a baj az egyik forgalmas vasútvonalon: kigyulladt egy mozdony, pótlóbuszok járnak

Kigyulladt egy tehervonat mozdonya vasárnap Verőce és Nagymaros között, emiatt a szobi vasúti fővonalon az esti órákban hosszabb eljutási időre, kimaradó vonatokra, Vác és Szob között pedig pótlóbuszos átszállásra kell számítani - közölte a Mávinform a honlapján.

A Z70-es vonatok csak a budapesti Nyugati pályaudvar és Vác között közlekednek, Vác és Szob között pótlóbuszok járnak. A nemzetközi vonatok várakoznak a fennakadás végéig (Metropolitan és Hungária railjetek; Metropolitan és Báthory EuroCity).

A katasztrófavédelem az oltás idejére leállította a vasúti közlekedést a két állomás között, azonban

a felsővezeték áramtalanítása miatt hosszabb szakaszon, Vác és Szob között teljesen szünetel a forgalom.

A várakozó vonatok utasait pótlóbuszokra szállítják át.

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