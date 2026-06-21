Orbán Anita megerősítette: Ausztria előtt is nyitva áll a visegrádi együttműködés

A két diplomata láthatóan jó viszonyt ápol egymással, ami éles váltást jelez a korábbi évek feszült osztrák–magyar kapcsolataihoz képest. Orbán Anita megerősítette, hogy az új kabinet kiemelt fontosságot tulajdonít a regionális együttműködésnek, így a visegrádi négyek partnerségét is újra kívánják éleszteni, a kormányfők találkozóját pedig már a napokban megtartják. Orbán Anita megismételte, hogy az osztrák partner előtt is nyitva áll az ajtó, hiszen Magyar Péter miniszterelnök bécsi látogatása során felvetette Ausztria esetleges csatlakozását a V4-es csoporthoz.

Meinl-Reisinger hangsúlyozta, hogy ezek a partnerségi keretek nem politikai kampánycélokat szolgálnak, hanem olyan konkrét szakpolitikai területeken teszik lehetővé az összefogást, mint például az energiapolitika.

Az energiafüggőséggel kapcsolatban Orbán Anita elismerte, hogy az új vezetés komoly örökséget vett át az előző Orbán-kormánytól,

mivel a paksi atomerőmű orosz technológiára és üzemanyag-ellátásra épül, emellett a kőolaj- és földgázimport is túlnyomórészt Oroszországból származik. Bár az Európai Unió már 2027 végére fel kívánja számolni az orosz fosszilis energiahordozók importját, a Tisza Párt programja 2035-öt jelöli meg céldátumként. A miniszter rámutatott, hogy a kormány jelenleg is elemzi a helyzetet, ugyanakkor szem előtt kell tartania a biztonságos és megfizethető energiaellátásra vonatkozó választási ígéreteit.

A jogállamisági reformok megvalósításán rendkívül gyors ütemben dolgozik az új kabinet

- mondta el Orbán Anita. Az Európai Unió korábban több milliárd eurónyi támogatást fagyasztott be Magyarország esetében, az augusztus 31-i határidőig pedig számos ehhez kapcsolódó projektet le kell zárni. Orbán Anita kiemelte, hogy a szükséges reformok többségét már benyújtották, így

megszüntetik a civil szervezeteket is korlátozó Szuverenitásvédelmi Hatóságot,

új korrupcióellenes intézkedéseket vezetnek be, és

hivatalosan kezdeményezték a csatlakozást az Európai Ügyészséghez.

Ukrajna magyar kormány általi megítélésében szintén gyökeres fordulat állt be.

Az új kormány a hivatalba lépése után azonnal tárgyalóasztalhoz ült a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezése érdekében, aminek eredményeként megállapodás született az oktatási és közigazgatási nyelvhasználat területén. Ezt az egyezséget most az ukrán parlamentnek kell jóváhagynia. Budapest emellett feladta a másfél éve fenntartott vétóját Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival szemben.

A dezinformáció elleni küzdelem kapcsán Orbán Anita felidézte a Tisza Párt kampányát, amelynek során Magyar Péter hétszáz településre látogatott el személyesen, hogy közvetlenül beszéljen a választókkal, miután a közmédia két éven keresztül egyszer sem biztosított számára megszólalási lehetőséget. A politikus szerint ez volt az egyetlen módja annak, hogy hatékonyan felvegyék a harcot a vele szemben terjesztett hazugságokkal.

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