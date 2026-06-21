Orbán Anita megerősítette: Ausztria előtt is nyitva áll a visegrádi együttműködés

A két diplomata láthatóan jó viszonyt ápol egymással, ami éles váltást jelez a korábbi évek feszült osztrák–magyar kapcsolataihoz képest. Orbán Anita megerősítette, hogy az új kabinet kiemelt fontosságot tulajdonít a regionális együttműködésnek, így a visegrádi négyek partnerségét is újra kívánják éleszteni, a kormányfők találkozóját pedig már a napokban megtartják. Orbán Anita megismételte, hogy az osztrák partner előtt is nyitva áll az ajtó, hiszen Magyar Péter miniszterelnök bécsi látogatása során felvetette Ausztria esetleges csatlakozását a V4-es csoporthoz.
Meinl-Reisinger hangsúlyozta, hogy ezek a partnerségi keretek nem politikai kampánycélokat szolgálnak, hanem olyan konkrét szakpolitikai területeken teszik lehetővé az összefogást, mint például az energiapolitika.
Az energiafüggőséggel kapcsolatban Orbán Anita elismerte, hogy az új vezetés komoly örökséget vett át az előző Orbán-kormánytól,
mivel a paksi atomerőmű orosz technológiára és üzemanyag-ellátásra épül, emellett a kőolaj- és földgázimport is túlnyomórészt Oroszországból származik. Bár az Európai Unió már 2027 végére fel kívánja számolni az orosz fosszilis energiahordozók importját, a Tisza Párt programja 2035-öt jelöli meg céldátumként. A miniszter rámutatott, hogy a kormány jelenleg is elemzi a helyzetet, ugyanakkor szem előtt kell tartania a biztonságos és megfizethető energiaellátásra vonatkozó választási ígéreteit.
A jogállamisági reformok megvalósításán rendkívül gyors ütemben dolgozik az új kabinet
- mondta el Orbán Anita. Az Európai Unió korábban több milliárd eurónyi támogatást fagyasztott be Magyarország esetében, az augusztus 31-i határidőig pedig számos ehhez kapcsolódó projektet le kell zárni. Orbán Anita kiemelte, hogy a szükséges reformok többségét már benyújtották, így
- megszüntetik a civil szervezeteket is korlátozó Szuverenitásvédelmi Hatóságot,
- új korrupcióellenes intézkedéseket vezetnek be, és
- hivatalosan kezdeményezték a csatlakozást az Európai Ügyészséghez.
Ukrajna magyar kormány általi megítélésében szintén gyökeres fordulat állt be.
Az új kormány a hivatalba lépése után azonnal tárgyalóasztalhoz ült a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezése érdekében, aminek eredményeként megállapodás született az oktatási és közigazgatási nyelvhasználat területén. Ezt az egyezséget most az ukrán parlamentnek kell jóváhagynia. Budapest emellett feladta a másfél éve fenntartott vétóját Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival szemben.
A dezinformáció elleni küzdelem kapcsán Orbán Anita felidézte a Tisza Párt kampányát, amelynek során Magyar Péter hétszáz településre látogatott el személyesen, hogy közvetlenül beszéljen a választókkal, miután a közmédia két éven keresztül egyszer sem biztosított számára megszólalási lehetőséget. A politikus szerint ez volt az egyetlen módja annak, hogy hatékonyan felvegyék a harcot a vele szemben terjesztett hazugságokkal.
Címlapkép forrása: Portfolio
Vitézy Dávid: Ausztria segítette ki hazánkat a nyári utazási főszezonban
A miniszter azt is elmondta, hol használja majd a MÁV az ÖBB-től beszerzett személykocsikat.
A feje tetejére állítja a szállodaipart az erős forint
Nagyot csökken a jövedelmezőség.
Sorsdöntő tárgyalások kezdődnek a békéről, Vance már megérkezett Svájcba
Irán küldöttségével tárgyal az amerikai delegáció.
Vége a nagy álmoknak: mégsem a hidrogén hozza el a zöld áttörést a közlekedésben?
Évtizedeken át sokan az olaj alternatívájaként tekintettek erre az üzemanyagra.
Donald Trump: nem lesz útdíj a Hormuzi-szorosban
Igyekszik győzelemnek beállítani a tűzszünetet.
Lerántotta a leplet Donald Trump: ilyen lesz az új Air Force One
Katartól kapta ajándékba.
Repülőbalesetben elhunyt a videojáték-ipar legendája
A Ubisoft társalapítója 69 éves volt.
Ennek nem fog örülni Moszkva: több mint 2000 kilométerre a határtól találtak be az ukránok
Olajfinomítót támadtak.
"Hol vannak a nők?" - És miért nagyon rossz ez a kérdés
Amíg itt fenekedett a NER, addig a társadalom értelmesebb (és gerincesebb) részét egybeforrasztotta az ellene való küzdelem. A honvédő háborúnak, sőt, most már lassan az... The post "Hol van
A náci párttagkönyvek nyilvánossága: példa lehet az ügynökakták megnyitásához?
A múlttal való szembenézés kapcsán fontos mérföldkő lehet Magyarországon az ún. "ügynökakták" - idén október 22-ére tervezett - nyilvánosságra hozatala, amely az elmúlt időszakban kie
A dupla ingyenes készpénzfelvételi lehetőség sem tudja elhozni a készpénz újabb aranykorát
2026. február elsejétől havi két alkalommal legfeljebb 300 ezer forintot tud ingyen felvenni minden magyar egy bankszámlájáról. Vagyis megduplázták a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételi le
A vidrák jelzik, ha a természet veszélyben van
A part menti ökoszisztémák romló állapotára gyakran csak akkor derül fény, amikor a károk már látványosak. A kutatók szerint azonban a vidrák korai jelzőrendszer
Mindenkit szponzorál: utazó eSIM-ek
Miután a Raid Shadow Legends és a Betterhelp már vállalhatatlan lett, és VPN-je van mindenkinek, akit az influencerek befolyásolni tudnak, a legújabb (széleskörű) termék, ami mindenkit (té
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Microsoft - kereskedés
Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert
Donald Trump is megirigyelné az EU láthatatlan vámjait
Papíron az Európai Unió a világ egyik legnagyobb vámuniója, ahol az áruk és szolgáltatások szabadon áramolhatnak. A valóságban azonban a tagállamok közötti eltérő szabályok, engedélyez
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Volt egy egyéjszakás kalandunk a piacgazdasággal. Próbálkozzunk tovább!
Képes-e Magyarország élni a történelmi eséllyel?
Magyar Péter első EU-csúcsa: megnéztük, mit léphet a legfontosabb kérdésekben
A pénteki Checklistben egyenesen Brüsszelből tudósítunk.
Biztos, hogy egy dokumentum, file hiteles? Honnan tudhatod ezt a deepfake korában?
A Netlock tulajdonosaival, Somkuti Andrással és Lévai Bálinttal beszélgettünk.