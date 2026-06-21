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Rendkívül erős sugárzás éri el Magyarországot: figyelmeztetést adtak ki a szakemberek
Gazdaság

Rendkívül erős sugárzás éri el Magyarországot: figyelmeztetést adtak ki a szakemberek

MTI
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Portfolio
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Hétfőn nagyon erős, a "figyelmeztetési kritériumot meghaladó" UV-B sugárzás várható - tudatta a HungaroMet Nonprofit Zrt. vasárnap.

A nagyon erős UV-B sugárzás

  • a Dunántúl nagy részén,
  • Pest vármegyében és a fővárosban,
  • a Dél-Alföldön
  • és Észak-Magyarországon várható.

A szakemberek azt tanácsolják:

mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást.

A HungaroMet a Facebookon arról írt, nemcsak Magyarországon, az európai kontinens nagy részén ugyancsak tombol a hőség.

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30 fokos maximum még Svédország déli részén, Dániában vagy épp Észak-Lengyelországban is előfordul, miközben [a dél-spanyolországi] Andalúziában 40 fokig melegszik a levegő.

Az előrejelzés szerint a jövő héten is kitart az anticiklon hatása, így marad a sokévi átlagnál melegebb hőmérséklet. A frontok Észak- és Kelet-Európa felett vonulnak, ezeken a részeken lehetnek relatív alacsonyabbak a maximumok.

Hétfőn a Dunántúlon élénk, helyenként erős északi széllökésekre kell készülni. Az éjszakai órákban a levegő általában 15 és 21 fok közé hűl le, ugyanakkor a vízpartok közelében és a nagyobb városok belterületein ennél enyhébb maradhat a hajnal.

A nappali csúcshőmérséklet hétfőn többnyire 30 és 35 fok között alakul.

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