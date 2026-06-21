Ruszin-Szendi Romulusz: a katonák döntöttek

A katonák döntöttek - közölte Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter az állománnyal történt egyeztetés első eredményeit ismertetve vasárnap a Facebook-oldalán, ezek között említve: minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát.

Ruszin-Szendi Romulusz úgy fogalmazott: a Magyar Honvédség a katonáké. Ezért olyan kérdésekben, amelyek közvetlenül érintik identitásukat, hagyományaikat és mindennapi szolgálatukat, a döntést nekik adták.

Megszülettek az első eredmények

- írta, hozzátéve, az állomány egyértelműen jelezte: altisztként kívánják folytatni szolgálatukat, és

minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát.

A katonák véleménye számít. Nem helyettük, hanem velük együtt akarjuk építeni a Magyar Honvédséget. A honvédelmi vezetés tiszteletben tartja a döntésüket, és ennek megfelelően fog eljárni

- közölte a miniszter.

Kiemelte, hogy ez csak az első lépés, és folytatják az egyeztetéseket minden olyan kérdésben, amely a katonákat érinti.

Mert a hagyományaink adják a gyökereinket, a katonáink pedig a jövőnket. Ezért a hangjuk mindig számítani fog

- emelte ki Ruszin-Szendi Romulusz.

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