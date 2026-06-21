Szokatlan meleg perzseli Európát, eközben Magyarországra heves viharok csaphatnak le

A kontinensen szinte mindenütt tartja magát a hőség - áll a HungaroMet Zrt. friss meteorológiai körképében. Míg Andalúziában akár a 40 fokot is elérheti a hőmérséklet, a szokatlan meleg miatt Dél-Svédországban, Dániában és Észak-Lengyelországban is 30 fok körüli maximumokat mérnek.
A térségünket uraló tartós anticiklon a jövő héten is meghatározza az időjárást, így a hőmérséklet továbbra is jóval a sokéves átlag felett alakul.
A hűvösebb levegőt szállító frontok északi és keleti irányba vonulnak el, így csak az érintett területeken mérséklődik némileg a meleg.
Ami Magyarország várható időjárását illeti, többnyire napos időszakok mellett ma napközben erőteljes gomolyfelhő-képződés várható
- írja a HungaroMet.
Egyre több helyen alakulhatnak ki északról dél felé haladó záporok és zivatarok,
amelyeket felhőszakadás, jégeső, valamint viharos széllökések kísérhetnek.
Bár az esti órákban a felhőzet általában összeesik és a csapadékhajlam is csökken, a Dunától keletre eső területeken éjszaka is folytatódhat a felhő- és csapadékképződés. Hétfő hajnalra helyenként pára és köd is képződhet.
A légmozgás a zivatarok környezetét leszámítva gyenge vagy mérsékelt marad, hétfőn azonban a Dunántúlon élénk, helyenként erős északi széllökésekre kell készülni. Az éjszakai órákban a levegő általában 15 és 21 fok közé hűl le, ugyanakkor a vízpartok közelében és a nagyobb városok belterületein ennél enyhébb maradhat a hajnal.
A nappali csúcshőmérséklet hétfőn többnyire 30 és 35 fok között alakul.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megszólaltak a szektor fontos vezérei: hatalmas átalakulás előtt az ipari ingatlanpiac
Nemes Rudolf és Gondi Ferenc interjúja a Property X-en.
Magyar Péter bejelentette: hétfőn eldőlhet Sulyok Tamás sorsa
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó tervek is kiderülnek.
Vitézy Dávid: Ausztria segítette ki hazánkat a nyári utazási főszezonban
A miniszter azt is elmondta, hol használja majd a MÁV az ÖBB-től beszerzett személykocsikat.
A feje tetejére állítja a szállodaipart az erős forint
Nagyot csökken a jövedelmezőség.
Sorsdöntő tárgyalások kezdődnek a békéről, Vance már megérkezett Svájcba
Irán küldöttségével tárgyal az amerikai delegáció.
Vége a nagy álmoknak: mégsem a hidrogén hozza el a zöld áttörést a közlekedésben?
Évtizedeken át sokan az olaj alternatívájaként tekintettek erre az üzemanyagra.
Donald Trump: nem lesz útdíj a Hormuzi-szorosban
Igyekszik győzelemnek beállítani a tűzszünetet.
Lerántotta a leplet Donald Trump: ilyen lesz az új Air Force One
Katartól kapta ajándékba.
Hogyan érdemes bánni 3-5 milliárd forinttal egy profi befektető szerint?
A legtöbb ember számára hárommilliárd forint már olyan összeg, amellyel generációkig nem kellene dolgozni. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: ekkora vagyon is elolvadhat, ha... The pos
"Hol vannak a nők?" - És miért nagyon rossz ez a kérdés
Amíg itt fenekedett a NER, addig a társadalom értelmesebb (és gerincesebb) részét egybeforrasztotta az ellene való küzdelem. A honvédő háborúnak, sőt, most már lassan az... The post "Hol van
A náci párttagkönyvek nyilvánossága: példa lehet az ügynökakták megnyitásához?
A múlttal való szembenézés kapcsán fontos mérföldkő lehet Magyarországon az ún. "ügynökakták" - idén október 22-ére tervezett - nyilvánosságra hozatala, amely az elmúlt időszakban kie
A dupla ingyenes készpénzfelvételi lehetőség sem tudja elhozni a készpénz újabb aranykorát
2026. február elsejétől havi két alkalommal legfeljebb 300 ezer forintot tud ingyen felvenni minden magyar egy bankszámlájáról. Vagyis megduplázták a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételi le
A vidrák jelzik, ha a természet veszélyben van
A part menti ökoszisztémák romló állapotára gyakran csak akkor derül fény, amikor a károk már látványosak. A kutatók szerint azonban a vidrák korai jelzőrendszer
Mindenkit szponzorál: utazó eSIM-ek
Miután a Raid Shadow Legends és a Betterhelp már vállalhatatlan lett, és VPN-je van mindenkinek, akit az influencerek befolyásolni tudnak, a legújabb (széleskörű) termék, ami mindenkit (té
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Microsoft - kereskedés
Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert
Volt egy egyéjszakás kalandunk a piacgazdasággal. Próbálkozzunk tovább!
Képes-e Magyarország élni a történelmi eséllyel?
Magyar Péter első EU-csúcsa: megnéztük, mit léphet a legfontosabb kérdésekben
A pénteki Checklistben egyenesen Brüsszelből tudósítunk.
Biztos, hogy egy dokumentum, file hiteles? Honnan tudhatod ezt a deepfake korában?
A Netlock tulajdonosaival, Somkuti Andrással és Lévai Bálinttal beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.