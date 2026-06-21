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Szokatlan meleg perzseli Európát, eközben Magyarországra heves viharok csaphatnak le
Gazdaság

Szokatlan meleg perzseli Európát, eközben Magyarországra heves viharok csaphatnak le

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A jövő héten is folytatódik a kánikula Európa jelentős részén, így Magyarországon is. A sok napsütés és a 30–35 fok közötti nappali csúcshőmérséklet mellett azonban egyre gyakrabban alakulhatnak ki heves záporok, zivatarok és viharos széllökések - írta a HungaroMet Zrt.

A kontinensen szinte mindenütt tartja magát a hőség - áll a HungaroMet Zrt. friss meteorológiai körképében. Míg Andalúziában akár a 40 fokot is elérheti a hőmérséklet, a szokatlan meleg miatt Dél-Svédországban, Dániában és Észak-Lengyelországban is 30 fok körüli maximumokat mérnek.

A térségünket uraló tartós anticiklon a jövő héten is meghatározza az időjárást, így a hőmérséklet továbbra is jóval a sokéves átlag felett alakul.

A hűvösebb levegőt szállító frontok északi és keleti irányba vonulnak el, így csak az érintett területeken mérséklődik némileg a meleg.

Ami Magyarország várható időjárását illeti, többnyire napos időszakok mellett ma napközben erőteljes gomolyfelhő-képződés várható

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- írja a HungaroMet.

Egyre több helyen alakulhatnak ki északról dél felé haladó záporok és zivatarok,

amelyeket felhőszakadás, jégeső, valamint viharos széllökések kísérhetnek.

Bár az esti órákban a felhőzet általában összeesik és a csapadékhajlam is csökken, a Dunától keletre eső területeken éjszaka is folytatódhat a felhő- és csapadékképződés. Hétfő hajnalra helyenként pára és köd is képződhet.

A légmozgás a zivatarok környezetét leszámítva gyenge vagy mérsékelt marad, hétfőn azonban a Dunántúlon élénk, helyenként erős északi széllökésekre kell készülni. Az éjszakai órákban a levegő általában 15 és 21 fok közé hűl le, ugyanakkor a vízpartok közelében és a nagyobb városok belterületein ennél enyhébb maradhat a hajnal.

A nappali csúcshőmérséklet hétfőn többnyire 30 és 35 fok között alakul.

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