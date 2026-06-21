Tardos Gergely lesz az Államadósság-kezelő Központ vezérigazgatója

Június 22-től Tardos Gergely veszi át az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) Zrt. vezetését, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán.

Az új ÁKK-vezér feladata a hazai államháztartás finanszírozásának biztosítása, valamint az államadósság- és likviditáskezelés lesz. A pénzügyminiszter a kinevezés kapcsán hangsúlyozta, hogy

kiemelt cél az állam kamatkiadásainak mérséklése, amelynek köszönhetően jelentősebb források juthatnak a közszolgáltatásokra,

így az egészségügyre, az oktatásra, a közösségi közlekedésre, a különböző infrastrukturális fejlesztésekre, valamint a közszférában dolgozók bérére is.

Kármán elmondása szerint Tardos Gergely több mint 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkező közgazdász, aki elismert szakértőnek számít a makrogazdasági elemzések, a monetáris és költségvetési politika, valamint a kötvény- és devizapiacok területén.

Ezt megelőzően az OTP Bank Stratégiai és Pénzügyi Divíziójának Elemzési Központját irányította igazgatóként, ahol a hazai és a külföldi leányvállalati piacok makrogazdasági előrejelzéseiért, a hozam- és árfolyam-prognózisokért, illetve a külföldi befektetőkkel való kapcsolattartásért felelt. Pályafutása korábbi szakaszában a Magyar Nemzeti Bank munkatársaként az állami adósságkezeléssel, a kamategyenleg előrejelzésével és a devizatartalék-stratégia kialakításával foglalkozott - részletezte a pénzügyminiszter az ÁKK új vezetőjének karrierútját.

Tardos Gergely rendszeresen vett részt az OTP Bank elemzőjeként a Portfolio konferenciáin, legutóbb a Debrecen Economic Forumon volt jelen. A júniusi rendezvényen Tardos elmondta,

a kormányváltással komoly esély nyílt arra, hogy a gazdaságpolitika rendezze a költségvetési, inflációs és bizalmi problémákat,

bár kérdés, hogy az optimizmus utólag nem bizonyul-e túlzottnak.

Az euróbevezetés kapcsán kijelentette, a saját deviza önmagában hasznos gazdaságpolitikai eszköz lehetne, mert tompíthatja a külső sokkokat, de Magyarország az elmúlt évtizedekben nem tudta jól használni a forintot. Tardos szerint

éppen ezért erős a társadalmi támogatottsága az eurónak: a gazdaságpolitika sokszor nem sokkcsillapításra, hanem sokkgenerálásra használta az árfolyam-politikai mozgásteret.

Úgy vélte, ha Magyarország képes megteremteni az euróbevezetés feltételeit – alacsonyabb hiányt, stabilabb árfolyamot, mérsékeltebb inflációt és alacsonyabb hozamkörnyezetet –, az már önmagában komoly eredmény lenne.

Tardos Gergely pár hete a Portfolio Checklist Extrának is interjút adott a témában.

Címlapkép forrása: Portfolio