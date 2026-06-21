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Technológiai ugrás vagy ipari hanyatlás? A Tisza-kormány új útra viszi Magyarországot

Tőke, munka, termelékenység. Ha az egyik csökken, akkor kisebb lesz a kibocsátás. A Tisza-kormány vendégmunkások behozatalát korlátozó szabályozását akár le is zárhatnánk ezzel az egyszerű gondolatmenettel. A helyzet azonban ennél sokkal komplexebb. Miután a korábbi gazdasági modell kifutott, ideje új növekedési lehetőségek után nézni. Ezzel a felismeréssel pedig esélyt kaphatunk arra, hogy kitörjünk a közepes jövedelmi csapdából. Akár úgy is, hogy korlátozzuk az alacsony képzettségű munkavállalók behozatalát.
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

Ha csökken a munkaerő-kínálat…

A legtöbb közgazdász először arra gondol, hogy a vendégmunkások behozatalának tiltása kedvezőtlen gazdasági hatásokkal járhat, ugyanis csökken a munkaerő-kínálat. Ha a gazdasági növekedés hajtóerejét a tőkével, a munkával, és a termelékenységgel, illetve ezek kombinációjával azonosítjuk, mindez nem is meglepő.

Az érvelés szerint ha a munkaerő mennyisége csökken, akkor rövid távon a kibocsátás is visszaesik; hacsak ezt nem kompenzálja a tőkeállomány növekedése vagy a termelékenység javulása.

A munkakínálati sokknak ráadásul egy sor másik kedvezőtlen hatása is lehet a gazdaságra:

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