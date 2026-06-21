Technológiai ugrás vagy ipari hanyatlás? A Tisza-kormány új útra viszi Magyarországot

Ha csökken a munkaerő-kínálat…
A legtöbb közgazdász először arra gondol, hogy a vendégmunkások behozatalának tiltása kedvezőtlen gazdasági hatásokkal járhat, ugyanis csökken a munkaerő-kínálat. Ha a gazdasági növekedés hajtóerejét a tőkével, a munkával, és a termelékenységgel, illetve ezek kombinációjával azonosítjuk, mindez nem is meglepő.
Az érvelés szerint ha a munkaerő mennyisége csökken, akkor rövid távon a kibocsátás is visszaesik; hacsak ezt nem kompenzálja a tőkeállomány növekedése vagy a termelékenység javulása.
A munkakínálati sokknak ráadásul egy sor másik kedvezőtlen hatása is lehet a gazdaságra:
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