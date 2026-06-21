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Tisza-kormány: folytatódik a köztársasági elnöki pozícióról szóló vita, reagáltak a vidéki polgármesterek a bércsökkentési tervekre
Gazdaság

Tisza-kormány: folytatódik a köztársasági elnöki pozícióról szóló vita, reagáltak a vidéki polgármesterek a bércsökkentési tervekre

Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a jövő héten mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot, mert azt előbb társadalmi egyeztetésre bocsátják. A miniszterelnök szombaton a Múzeumok Éjszakája rendezvényhez kapcsolódóan a kormányfő a a Közlekedési Múzeum időszaki kiállításának megnyitóján is részt vett. Mindeközben folytatódnak a miniszterei egyeztetések, valamint a Sulyok Tamás köztársasági elnök sorsáról való vita, szombat délután pedig a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) is reagált a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás tervezett módosításáról, társadalmi egyeztetést kérve.

Cikkünk folyamatosan frissül a Tisza-kormány bejelentéseivel és a hazai belpolitikai élet legfontosabb történéseivel kapcsolatban. A hétvége eddigi eseményeit alábbi cikkeinkben foglaltuk össze:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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