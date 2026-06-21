Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tett a közjogi méltóságokról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról

A Dunakeszi járműjavítóban járt Vitézy Dávid
A Dunakeszi járműjavítóban tartott bejárást Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter. A tárcavezető a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében elmondta, hogy a tavaly fizetésképtelenné vált járműjavítóban sorban állnak a javításra szoruló InterCity-kocsik, ami miatt az osztrák vasúttársaságtól kellett a MÁV-nak személykocsikat beszereznie a nyári kapacitás biztosítására.
Vitézy Dávid elmondta, hogy a MÁV vezetőivel most meglátogatták a járműjavító vezetőit, hétvégi bejárást tartottak. A miniszter szerint a cél egyértelmű:
meg kell menteni és újra talpra kell állítani a 780 dolgozóval gyakorlatilag egy éve egy helyben álló üzemet, mert a járműjavító leállása mostanra már a magyar vasúti közszolgáltatást is veszélyezteti.
Orbán Anita megerősítette: Ausztria előtt is nyitva áll a visegrádi együttműködés
Orbán Anita, Magyarország új külügyminisztere hivatalos bécsi látogatása alkalmával adott közös interjút osztrák kollégájával, Beate Meinl-Reisingerrel. A beszélgetés során érintették a kétoldalú kapcsolatok újraindítását, az orosz energiafüggőséget, a jogállamisági reformokat, valamint Ukrajna helyzetét is - írta a Der Standard.
Magyar Péter bejelentette: hétfőn eldőlhet Sulyok Tamás sorsa
A kormányfő a Facebook-oldalán jelentette be, hogy hétfőn ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot, valamint a közjogi méltóságok helyzetét rendező Alaptörvény-módosítási javaslatot is.
Vitézy Dávid: Ausztria segítette ki hazánkat a nyári utazási főszezonban
Forgalomba állt az a tíz személykocsi, amelyet a MÁV az osztrák állami vasúttársaságtól, az ÖBB-től szerzett be a nyári főszezonra a hálózaton tapasztalható súlyos járműhiány enyhítésére. A helyzet hosszú távú megoldása érdekében az új kormány a frissen megnyílt uniós forrásokból 35 új InterCity-motorvonat beszerzését indítja el.
Ezek voltak a hétvége legfontosabb eseményei
Kül- és belpolitikában egyaránt születtek fontos bejelentések az elmúlt napokban:
- Lezajlott az első olyan európai uniós kormányfői csúcstalálkozó, amelyen Magyar Péter miniszterelnök képviselte Magyarországot. A kormányfő az eseményen bejelentette, hogy a kormány a napi egymillió eurós migrációs bírság rendezésén dolgozik, miközben a Magyarország elleni 7-es cikk szerinti eljárás lezárásáról is megállapodás születhetett.
- Folytatódik a vita a köztársasági elnöki pozíció és Sulyok Tamás sorsáról. Az államfő pénteken aláírta az Alaptörvény tizenhatodik módosítását (ez a miniszterelnöki hivatal betöltését egy személy számára 8 évben korlátozza), szombaton azonban bejelentette, hogy minden lehetséges jogi eszközzel harcolni fog az ellen, hogy a Tisza-kormány eltávolítsa őt pozíciójából.
- Magyar Péter miniszterelnök eközben bejelentette, hogy a korábbi tervekkel ellentétesen a jövő héten mégsem nyújtják be a jövő héten a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával kapcsolatos törvényjavaslatot a parlamentnek, mivel azt először társadalmi egyeztetésre bocsátják majd.
- A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetéséről, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentéséről szóló törvényjavaslatot viszont benyújtotta a Tisza Párt egyik országgyűlési képviselője. A javaslatra azóta reagált is a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ), a testület pedig nyílt levélben kért egyeztetést Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési minisztertől.
Tisza-kormány: folytatódik a köztársasági elnöki pozícióról szóló vita, reagáltak a vidéki polgármesterek a bércsökkentési tervekre
Cikkünk folyamatosan frissül a Tisza-kormány bejelentéseivel és a hazai belpolitikai élet legfontosabb történéseivel kapcsolatban. A hétvége eddigi eseményeit alábbi cikkeinkben foglaltuk össze:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Vitézy Dávid: Ausztria segítette ki hazánkat a nyári utazási főszezonban
A miniszter azt is elmondta, hol használja majd a MÁV az ÖBB-től beszerzett személykocsikat.
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