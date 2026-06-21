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Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tett a közjogi méltóságokról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról
Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tett a közjogi méltóságokról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról

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Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a jövő héten mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot (mert azt előbb társadalmi egyeztetésre bocsátják), a kormány terveit azonban megismeri a nyilvánosság. A Tisza-kormány vezetője azt is elmondta, hogy hétfőn jön a közjogi tisztségek sorsát rendező Alaptörvény-módosító javaslat is. Mindeközben folytatódnak a miniszterei egyeztetések, valamint a Sulyok Tamás köztársasági elnök sorsáról és a polgármesteri illetmények csökkentéséről szóló vita is.
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A Dunakeszi járműjavítóban járt Vitézy Dávid

A Dunakeszi járműjavítóban tartott bejárást Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter. A tárcavezető a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében elmondta, hogy a tavaly fizetésképtelenné vált járműjavítóban sorban állnak a javításra szoruló InterCity-kocsik, ami miatt az osztrák vasúttársaságtól kellett a MÁV-nak személykocsikat beszereznie a nyári kapacitás biztosítására.

Vitézy Dávid elmondta, hogy a MÁV vezetőivel most meglátogatták a járműjavító vezetőit, hétvégi bejárást tartottak. A miniszter szerint a cél egyértelmű:

meg kell menteni és újra talpra kell állítani a 780 dolgozóval gyakorlatilag egy éve egy helyben álló üzemet, mert a járműjavító leállása mostanra már a magyar vasúti közszolgáltatást is veszélyezteti.

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Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tett a közjogi méltóságokról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról

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Orbán Anita megerősítette: Ausztria előtt is nyitva áll a visegrádi együttműködés

Orbán Anita, Magyarország új külügyminisztere hivatalos bécsi látogatása alkalmával adott közös interjút osztrák kollégájával, Beate Meinl-Reisingerrel. A beszélgetés során érintették a kétoldalú kapcsolatok újraindítását, az orosz energiafüggőséget, a jogállamisági reformokat, valamint Ukrajna helyzetét is - írta a Der Standard.

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Magyar Péter bejelentette: hétfőn eldőlhet Sulyok Tamás sorsa

A kormányfő a Facebook-oldalán jelentette be, hogy hétfőn ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot, valamint a közjogi méltóságok helyzetét rendező Alaptörvény-módosítási javaslatot is.

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Magyar Péter bejelentette: hétfőn eldőlhet Sulyok Tamás sorsa
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Vitézy Dávid: Ausztria segítette ki hazánkat a nyári utazási főszezonban

Forgalomba állt az a tíz személykocsi, amelyet a MÁV az osztrák állami vasúttársaságtól, az ÖBB-től szerzett be a nyári főszezonra a hálózaton tapasztalható súlyos járműhiány enyhítésére. A helyzet hosszú távú megoldása érdekében az új kormány a frissen megnyílt uniós forrásokból 35 új InterCity-motorvonat beszerzését indítja el.

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Ezek voltak a hétvége legfontosabb eseményei

Kül- és belpolitikában egyaránt születtek fontos bejelentések az elmúlt napokban:

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Bejelentette Magyar Péter: mégsem nyújtják be a jövő héten a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló tervezetet

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Cikkünk folyamatosan frissül a Tisza-kormány bejelentéseivel és a hazai belpolitikai élet legfontosabb történéseivel kapcsolatban. A hétvége eddigi eseményeit alábbi cikkeinkben foglaltuk össze:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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