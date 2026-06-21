Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tett a közjogi méltóságokról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról

A Dunakeszi járműjavítóban tartott bejárást Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter. A tárcavezető a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében elmondta, hogy a tavaly fizetésképtelenné vált járműjavítóban sorban állnak a javításra szoruló InterCity-kocsik, ami miatt az osztrák vasúttársaságtól kellett a MÁV-nak személykocsikat beszereznie a nyári kapacitás biztosítására.

Vitézy Dávid elmondta, hogy a MÁV vezetőivel most meglátogatták a járműjavító vezetőit, hétvégi bejárást tartottak. A miniszter szerint a cél egyértelmű:

meg kell menteni és újra talpra kell állítani a 780 dolgozóval gyakorlatilag egy éve egy helyben álló üzemet, mert a járműjavító leállása mostanra már a magyar vasúti közszolgáltatást is veszélyezteti.