Amnesty: Sulyok Tamásnak mennie kell, de a kormány mostani megoldása nincs rendben

A kormány által benyújtott javaslat nem bonyolítja túl az államfő eltávolítását, hiszen a rendelkezés egyszerűen kimondja, hogy Sulyok Tamás megbízatása a módosítás hatálybalépését követő napon megszűnik.
A kabinet a lépést azzal indokolja, hogy a társadalom részéről súlyos bizalomvesztés alakult ki az elnökkel szemben, a választók pedig egyértelmű felhatalmazást adtak az alkotmányos intézmények működésének helyreállítására.
Az Amnesty International Magyarország a Facebookon azt írja,
az indoklás tartalmi részével nehéz vitatkozni.
A civil szervezet is úgy látja, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnökként soha nem emelte fel a szavát a hatalmi önkénnyel szemben, és nem védte meg a legkiszolgáltatottabbakat sem. Ennek ellenére a jogvédők hangsúlyozzák, hogy a kormány által választott jogi megoldás elfogadhatatlan.
Az elmozdítás ugyanis figyelmen kívül hagyja, hogy
Sulyok Tamásnak is joga van a tisztességes eljáráshoz, így a leváltására csak megfelelő törvényi garanciák mellett kerülhetne sor.
A szervezet rávilágított arra is, hogy ez a kérdés messze túlmutat a köztársasági elnök személyén. A tisztességes eljárás az egyetlen biztosíték arra, hogy senki se legyen kiszolgáltatva a mindenkori hatalomnak, így ha ez az alapelv sérül, az minden állampolgárra nézve veszélyt jelent.
A jogvédők azt is kifogásolták, hogy a kabinet a minimálisan elvárt nyolcnapos társadalmi egyeztetés helyett mindössze öt napot biztosított a tervezet véleményezésére. Az Amnesty jelezte, hogy a szűkös határidő ellenére is benyújtja az alaptörvény-módosítás egészére vonatkozó szakmai álláspontját.
Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök (b) és Sulyok Tamás köztársasági elnök a Tisza-kormány minisztereinek kinevezési ünnepségén a Sándor-palotában 2026. május 12-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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