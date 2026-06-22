Amnesty: Sulyok Tamásnak mennie kell, de a kormány mostani megoldása nincs rendben

A Tisza-kormány a 17. alaptörvény-módosítással, egyetlen tollvonással mozdítaná el hivatalából Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Bár az Amnesty International Magyarország egyetért azzal, hogy az államfő elveszítette a társadalmi bizalmat, a jogvédő szervezet szerint a garanciák nélküli, gyorsított eljárás sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, és mindannyiunkra nézve veszélyes precedenst teremt.

A kormány által benyújtott javaslat nem bonyolítja túl az államfő eltávolítását, hiszen a rendelkezés egyszerűen kimondja, hogy Sulyok Tamás megbízatása a módosítás hatálybalépését követő napon megszűnik.

A kabinet a lépést azzal indokolja, hogy a társadalom részéről súlyos bizalomvesztés alakult ki az elnökkel szemben, a választók pedig egyértelmű felhatalmazást adtak az alkotmányos intézmények működésének helyreállítására.

Az Amnesty International Magyarország a Facebookon azt írja,

az indoklás tartalmi részével nehéz vitatkozni.

A civil szervezet is úgy látja, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnökként soha nem emelte fel a szavát a hatalmi önkénnyel szemben, és nem védte meg a legkiszolgáltatottabbakat sem. Ennek ellenére a jogvédők hangsúlyozzák, hogy a kormány által választott jogi megoldás elfogadhatatlan.

Az elmozdítás ugyanis figyelmen kívül hagyja, hogy

Sulyok Tamásnak is joga van a tisztességes eljáráshoz, így a leváltására csak megfelelő törvényi garanciák mellett kerülhetne sor.

A szervezet rávilágított arra is, hogy ez a kérdés messze túlmutat a köztársasági elnök személyén. A tisztességes eljárás az egyetlen biztosíték arra, hogy senki se legyen kiszolgáltatva a mindenkori hatalomnak, így ha ez az alapelv sérül, az minden állampolgárra nézve veszélyt jelent.

A jogvédők azt is kifogásolták, hogy a kabinet a minimálisan elvárt nyolcnapos társadalmi egyeztetés helyett mindössze öt napot biztosított a tervezet véleményezésére. Az Amnesty jelezte, hogy a szűkös határidő ellenére is benyújtja az alaptörvény-módosítás egészére vonatkozó szakmai álláspontját.

Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök (b) és Sulyok Tamás köztársasági elnök a Tisza-kormány minisztereinek kinevezési ünnepségén a Sándor-palotában 2026. május 12-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert