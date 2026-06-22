Annyira nincs már víz a folyókban, hogy már a benzin se jut el a kutakra

Hétfőn a németországi Kaubnál, a Rajna egyik legfontosabb, legszűkebb átkelőhelyén áthaladó, gázolajat szállító uszályok rakománya mindössze 1070 tonnára korlátozódott, ami a teljes kapacitásuk alig 45 százaléka. A helyzet ráadásul várhatóan tovább romlik, a német Szövetségi Víziút- és Hajózási Hivatal előrejelzése szerint ugyanis péntekre a mért vízszint a jelenlegi 107 centiméterről 83 centiméterre eshet vissza Kaubnál.

A Rajna Európa egyik legfontosabb belvízi kereskedelmi útja, amelyen 2024-ben a szállított áruk több mint ötödét kőolajszármazékok tették ki.

A vízszint további süllyedésével az uszályok hasznos terhelhetősége tovább zsugorodhat, ami még nehezebb helyzetbe hozhatja a közel-keleti konfliktus miatt egyébként is akadozó regionális üzemanyag-ellátást.

Ezzel párhuzamosan a szállítási költségek is meredeken emelkednek: az Amszterdam–Rotterdam–Antwerpen kikötői régió és Bázel közötti fuvardíjak a konfliktus kezdete óta jelentősen nőttek, és a Spotbarge adatai szerint már megközelítik a tonnánkénti 50 eurót, azaz nagyjából 57 amerikai dollárt.

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