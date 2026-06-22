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Átszervezésekre készül a rendvédelemben a Belügyminisztérium
Gazdaság

Átszervezésekre készül a rendvédelemben a Belügyminisztérium

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A Belügyminisztérium több rendelettervezetet küldött társadalmi egyeztetésre, amelyek a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás és a határvadászok működését érintő szabályokat módosítanák. A tervezetek többek között bevezetnék a kiemelt rendvédelmi események fogalmát, amelyeknél legalább hatórás szolgálat esetén természetbeni ellátást kellene biztosítani az állománynak. Változnának az alkalmassági vizsgálatok, a képzési előírások és egyes büntetés-végrehajtási intézetek kijelölései is. Emellett a HUNOR mentőszervezet tagjainak pótlékát megemelnék, az elhunyt rendvédelmi dolgozók árvái pedig szociális juttatásokra lennének jogosultak.

Több ponton módosítaná a Belügyminisztérium a rendvédelmi szervek működésére, az állomány ellátására, alkalmasságvizsgálatára és egyes juttatásaira vonatkozó szabályokat – derül ki a hétfőn este társadalmi egyeztetésre küldött rendelettervezetekből.

Az átszervezések főként a rendőrséget, a katasztrófavédelmet, a büntetés-végrehajtást, a határvadászokat és a rendvédelmi tisztjelölteket érintik.

A módosítások jó része technikai, de az állományok működését, a dolgozók életét számos ponton érintenék.

Kiemelt rendvédelmi eseménynek számítana többek között a legalább hatórás szolgálatot igénylő tömegrendezvény-biztosítás, gyűlésbiztosítás, nagyobb káreseményhez kapcsolódó mentési vagy rendfenntartási feladat, valamint a nemzetközileg védett személy részvételével tartott rendezvény biztosítása.

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Ilyen esetekben az érintett hivatásos állománynak természetbeni élelmezést és ivóvízellátást kellene biztosítani, ha a napi szolgálatteljesítési idő eléri a hat órát.

Étkezésre személyenként reggelinél legfeljebb 1200, ebédnél 1950, vacsoránál 1200, éjszakai ellátásnál pedig 1000 forintos nyersanyagértékkel számolna a tervezet. Legalább egy meleg étkezést is biztosítani kellene, ha valaki naponta három vagy több részétkezést kap, és ez nem akadályozza a feladat végrehajtását. Ivóvizet legalább négyóránként kellene adni, elsősorban víz vagy palackozott ásványvíz formájában, de alacsony cukortartalmú alkoholmentes ital vagy tea is szóba jöhet.

Alkalmassági oldalon a tervezet pontosítaná, hogyan használhatók fel a kompetenciamérések eredményei az egyéni továbbképzési tervekben a rendőröknél. A kompetenciamérés adatait a rendvédelmi szerv kompetenciafejlesztéssel foglalkozó szakembere vagy szervezeti egysége is megismerhetné. A fizikai alkalmassági vizsgálatnál a vizsgált személy egy gyakorlatot végezne el – a mozgásformát bizonyos esetekben a rendvédelmi szerv vezetője határozhatná meg –, egyébként a vizsgált személy választhatna a feladatok közül.

Képzési területen előrehoznák az alkalmasságvizsgálatot azoknál, akik rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzésre jelentkeznek, de hivatásos állományba vételükre csak a képzés elvégzése után kerülne sor.

A rendőri és büntetés-végrehajtási szakképesítésekre felkészítő szakmai képzéseknél külön szabályozzák, ki igazolja a szükséges személyi és tárgyi feltételeket: rendőri képzéseknél az ORFK, büntetés-végrehajtási képzéseknél a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága járna el.

Büntetés-végrehajtási ügyekben módosulna néhány intézeti kijelölés is: egyes esetekben az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet férfiak, a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet nők elhelyezésére jelölnék ki, egy másik ponton pedig a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet helyett a Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet kerülne be.

A tárca indoklása szerint a cél az intézetek közötti arányosabb, biztonsági és infrastrukturális szempontokat is figyelembe vevő elosztás.

Szociális támogatásként a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv halottjává minősített elhunyt árvája is jogosult lenne beiskolázási segélyre. A katasztrófavédelemnél külön változás, hogy a HUNOR mentőszervezet teljes jogú tagjaként szolgálatot teljesítő hivatásos állománytag pótléka magasabb lehetne: a tervezet szerint az érintett hivatásos pótlékát a rendvédelmi illetményalap 50 százalékával emelnék meg.

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