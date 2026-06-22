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Az ING megtalálta az AI forradalom egyik legnagyobb nyertes országát
Gazdaság

Az ING megtalálta az AI forradalom egyik legnagyobb nyertes országát

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Dél-Korea gazdasága jóval erősebben teljesíthet 2026-ban: az ING friss előrejelzése szerint a korábban várt 3 százalék helyett 4 százalékos lehet az idei éves GDP-növekedés. A kedvezőbb kilátások hátterében elsősorban a félvezetőipar lendülete áll, amelyet a globális mesterségesintelligencia-beruházási hullám táplál. Emellett az év második felében javulhatnak az energiaellátási feltételek is, ami mérsékelheti a gazdaságra nehezedő külső nyomást.

Dél-Korea továbbra is erősen függ a közel-keleti energiaimporttól, ám eddig sikerült tompítania az energiapiaci sokkok hatását. A kormány árplafonokkal, támogatásokkal, fiskális intézkedésekkel és az importforrások diverzifikálásával igyekezett megvédeni a háztartásokat és a vállalatokat. Bár az amerikai–iráni tűzszünet után is törékeny maradt a közel-keleti helyzet,

az ING szerint a mesterséges intelligencia által hajtott technológiai ciklus várhatóan felülírja az energiapiaci kockázatok negatív hatásait.

A növekedés fő motorja a félvezetőexport maradhat. A június eleji adatok szerint a dél-koreai export éves alapon 60,4 százalékkal nőtt, ezen belül a félvezetők kivitele 188,4 százalékkal ugrott meg. A munkanaphatással kiigazított export is közel 50 százalékkal bővült, ami arra utal, hogy nem pusztán egyszeri kiugrásról, hanem erősödő alapfolyamatról van szó. Különösen látványos volt a Kínába és az Egyesült Államokba irányuló kivitel növekedése.

A chipciklus erejét több tényező is támogatja. A fejlett, nagy teljesítményű chipek iránti kereslet gyorsan nő, miközben a régebbi típusú félvezetőknél strukturális hiány alakult ki.

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  • A kapacitásbővítés korlátozott üteme,
  • a nagy technológiai vállalatok — különösen a felhő- és MI-infrastruktúrába beruházó szereplők — erős kereslete,
  • valamint Kína és Európa saját mesterségesintelligencia-kapacitásainak fejlesztése

mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a félvezető-szuperciklus hosszabb ideig fennmaradjon.

A kedvező árfolyamatok Dél-Korea folyó fizetési mérlegét is jelentősen javíthatják. Bár a DRAM-árak az elmúlt hónapokban stabilizálódtak, még mindig több mint négyszer magasabbak, mint egy évvel korábban. Az ING szerint a HBM-chipek 2026-os 20–30 százalékos áremelkedése miatt a félvezetőexport akár 2027 elejéig is három számjegyű növekedést mutathat. Ennek eredményeként

a folyó fizetési mérleg többlete 2026-ban megközelítheti a 250 milliárd dollárt, szemben a 2025 egészében mért 123,1 milliárd dollárral.

A beruházások terén ugyanakkor kettős, úgynevezett K-alakú kilábalás látszik. A félvezetőiparhoz kapcsolódó gép- és eszközberuházások erőteljesen bővülnek, mivel a koreai chipgyártók kapacitásnövelésbe kezdtek. A félvezetőgyártó berendezések importja is jelentősen emelkedett, ami a vállalati beruházási ciklus élénkülését jelzi. Ezzel szemben az építőipar továbbra is gyenge láncszem: a korábbi évek visszaesése, a magasabb anyagköltségek és a kamatérzékenység fékezik az ágazat helyreállását.

A fogyasztásra szintén pozitívan hathat a technológiai szektor sikere, bár ennek hatása várhatóan mérsékelt és egyenlőtlen lesz. A KOSPI részvényindex emelkedését nagyrészt a nagy chipgyártók, köztük a Samsung és az SK Hynix teljesítménye húzta. A vállalatok bónuszokat és osztalékfizetéseket is ígértek, ami növelheti egyes háztartások jövedelmét és vagyonát. Ugyanakkor a részvénytulajdon jellemzően a magasabb jövedelmű rétegekben koncentrálódik, ezért az ING szerint a fellendülés a társadalmi egyenlőtlenségek növekedésével is járhat.

A költségvetési kilátások javulását is a félvezetőipar erős teljesítménye alapozza meg. A vállalati nyereségek, a részvénypiaci tranzakciók és a magasabb jövedelmek növelik az adóbevételeket. A január–áprilisi időszakban az állami bevételek éves alapon 15,4 százalékkal emelkedtek. Ez lehetővé teheti, hogy a kormány továbbra is expanzív fiskális politikát folytasson, többek között szociális kiadásokkal és kutatás-fejlesztési támogatásokkal, miközben a többletbevételek egy részét a költségvetési pozíció javítására fordíthatja.

Az inflációs kép azonban kevésbé kedvező. Bár az energiaellátási sokkok mérséklődhetnek, az ING szerint az árnyomás tartósabbá válhat. A kormány eddig üzemanyagár-plafonokkal, adócsökkentésekkel, élelmiszer-utalványokkal és befagyasztott energiaárakkal fékezte az inflációt, de ezek az intézkedések nem maradhatnak fenn korlátlan ideig. Amint a támogatások fokozatosan kivezetésre kerülnek, a korábbi költségnövekedések áthárítása, a bérjövedelmek emelkedése, az eszközárak növekedése és a gyengébb deviza újabb inflációs nyomást okozhat. Az ING ezért 2026-ra 3 százalékos inflációt vár.

A Bank of Korea ennek megfelelően szigorúbb monetáris pályára állhat. Az ING szerint a jegybank 2027 első feléig összesen 100 bázisponttal emelheti az alapkamatot, amely így 3,50 százalékon tetőzhet. A piac már egy júliusi 25 bázispontos emelést is valószínűsít, de az ING fokozatos, negyedévenkénti szigorítással számol. A koreai államkötvényhozamok ennek hatására emelkedhetnek, miközben a won árfolyama 2026-ban várhatóan továbbra is gyenge marad: az USD/KRW kurzus az év nagy részében 1500 körül mozoghat.

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