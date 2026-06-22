Bezárnak az iskolák és leállnak a vonatok: lecsapott a hőség Európára

Franciaországban a 96 szárazföldi megye közül már 49-ben adtak ki vörös riasztást a hétvégi 35-höz képest.

Hétfőn 845 iskola bezárását rendelték el, további 1800 intézményben pedig a szokásosnál korábban engedték haza a diákokat.

Az ország egyes részein a hőmérséklet meghaladta a 40 Celsius-fokot, ami júniusban rendkívüli értéknek számít. A délnyugat-franciaországi Gironde megyében három, 80 és 95 év közötti idős ember halálát részben a hőségnek tulajdonították a hatóságok. A francia meteorológusok előrejelzése szerint ez a hőhullám akár a 2003 augusztusában pusztító, csaknem 15 ezer halálos áldozatot követelő kánikulához is mérhető lehet.

Franciaország és Belgium egyaránt korlátozta a vasúti közlekedést. Franciaországban a korlátozások főként a Párizs környéki elővárosi vonalakat érintik, míg a belga vasúttársaság, az SNCB hétfőre és keddre törölte egyes csúcsidei járatait a meleg okozta síntorzulások megelőzése érdekében. A belga meteorológiai intézet előrejelzési osztályának vezetője szerint a következő héten az ország történetének legmagasabb hőmérsékletét mérhetik.

Spanyolországban a meteorológiai szolgálat szerdáig rendkívül magas hőmérsékletre figyelmeztetett, egyes területeken akár 44 fokot is mutathatnak a hőmérők. Madridban a rendkívüli hőség miatt elmaradt a Spanyolország Szaúd-Arábia elleni világbajnoki mérkőzésének óriáskivetítős közvetítése.

Nagy-Britanniában a Királyi Meteorológiai Társaság vezetője szerint a júniusi hőmérsékleti rekordok teljesen megdőlhetnek, mivel akár 38-39 fokos csúcsértékek is várhatók, miközben a jelenlegi júniusi rekord 35,6 fok. Ezzel a májusi csúcsot követően már a második egymást követő hónapban dőlnének meg több mint két fokkal a brit hőmérsékleti rekordok.

A readingi egyetem kutatója, Akshay Deoras egyértelművé tette, hogy

az ember okozta klímaváltozás áll a jelenség hátterében.

A szakember kifejtette, hogy az éghajlatváltozás teremtett alapot ehhez a szélsőséghez, mivel többlethőt halmozott fel a légkörben, és a korábbiaknál lényegesen intenzívebbé tette az extrém hőmérsékleti értékeket.

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