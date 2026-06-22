URU
Uruguay 2 2 Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Vége
H csoport
NZL
Új-Zéland 1 3 Egyiptom
EGY
 Vége
G csoport
ARG
Argentína Ausztria
AUT
 Ma 19:00
J csoport
FRA
Franciaország Irak
IRQ
 Ma 23:00
I csoport
  • Megjelenítés
Egyre nagyobb a feszültség az EU és Kína között, fontos tárgyalás jön
Gazdaság

Egyre nagyobb a feszültség az EU és Kína között, fontos tárgyalás jön

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Jövő héten Brüsszelben tárgyal az Európai Unió és Kína kereskedelmi vezetése, miközben egyre nő a feszültség a két gazdasági nagyhatalom között. Az EU tavaly már 360 milliárd eurós kereskedelmi hiányt halmozott fel Kínával szemben, és egyre több tagállam sürgeti a helyi ipar védelmét szolgáló intézkedések előkészítését.
Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos

jövő hétfőn Brüsszelben fogadja Vang Ven-tao kínai kereskedelmi minisztert, hogy tárgyaljanak az Európai Unió és Kína közötti egyre nagyobb kereskedelmi egyensúlytalanságról

– számolt be a Bloomberg.

Kapcsolódó cikkünk

Bármikor kirobbanhat az az uniós konfliktus, ami a magyar gazdaságot is kényszerhelyzetbe hozhatja

A találkozóra néhány nappal azt követően kerül sor, hogy az uniós vezetők felszólították az Európai Bizottságot a Kínával fennálló kereskedelmi hiány kezelésére, valamint arra, hogy kezdje meg az európai ipar védelmét szolgáló esetleges intézkedések előkészítését.

Még több Gazdaság

Annyira nincs már víz a folyókban, hogy már a benzin se jut el a kutakra

Tisza-kormány: Magyar Péter bejelentést tett a vagyonvisszaszerzési hivatalról, elszámoltatás kezdődik a Tisztítótűz művelettel

Magyar Péter: hamarosan távozik a legfőbb ügyész

Brüsszel szerint az európai vállalatok egyre nehezebben tudnak versenyezni a jelentős állami támogatással működő kínai gyártókkal, miközben számos stratégiai fontosságú alapanyag és technológia esetében továbbra is erős függőség áll fenn Kínától.

A Bloomberg szerint az Európai Unió kereskedelmi hiánya 2025-ben már a második egymást követő évben nőtt, és elérte a 360 milliárd eurót. Az idei első negyedévben a deficit tovább emelkedett, ami fokozta az európai döntéshozók aggodalmait.

Az uniós vezetők attól is tartanak, hogy az Egyesült Államok által bevezetett magasabb vámok miatt

még több kínai termék jelenhet meg az európai piacon.

Ez tovább ronthatja az európai gyártók versenyhelyzetét, miközben a kínai állami támogatások által okozott piaci torzulások is fennmaradnak.

A helyzetet ugyanakkor bonyolítja, hogy az esetleges európai ellenlépések könnyen kínai megtorlást válthatnak ki. Peking hétfőn arra figyelmeztetett, hogy a kereskedelmi egyensúlytalanságok csökkentésére és a ritkaföldfém-ellátási láncok diverzifikálására irányuló törekvések a globális ellátási láncok szétszakadásához vezethetnek.

Ez különösen érzékeny kérdés Európa számára, mivel számos iparág – köztük az autóipar, az akkumulátorgyártás és a félvezetőipar – jelentős mértékben támaszkodik kínai alapanyagokra és beszállítókra.

A Bloomberg korábbi értesülései szerint

az Európai Bizottság őszre készítheti el az új kereskedelemvédelmi intézkedésekre vonatkozó javaslatcsomagot.

Az uniós vezetők ugyanakkor egyelőre óvatosan fogalmaznak. A múlt heti brüsszeli csúcstalálkozón több vezető – köztük Friedrich Merz német kancellár – még Kína nevét sem említette nyilvánosan, helyette általánosságban „geoökonómiai egyensúlytalanságokról” beszélt. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szintén a visszafogott megközelítés mellett érvelt.

A mostani tárgyalások így nemcsak a kereskedelmi hiányról szólnak, hanem arról is, hogy az Európai Unió milyen mértékben hajlandó szigorítani gazdasági kapcsolatait egyik legfontosabb kereskedelmi partnerével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nappallá vált az éjszaka: hatalmas robbanás rázta meg a gáztermelő óriást
Tisza-kormány: Magyar Péter bejelentést tett a vagyonvisszaszerzési hivatalról, elszámoltatás kezdődik a Tisztítótűz művelettel
Leesett a jég Magyarországon, iszonyú az égszakadás - Videó
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility