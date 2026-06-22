Egyre nagyobb a feszültség az EU és Kína között, fontos tárgyalás jön

Jövő héten Brüsszelben tárgyal az Európai Unió és Kína kereskedelmi vezetése, miközben egyre nő a feszültség a két gazdasági nagyhatalom között. Az EU tavaly már 360 milliárd eurós kereskedelmi hiányt halmozott fel Kínával szemben, és egyre több tagállam sürgeti a helyi ipar védelmét szolgáló intézkedések előkészítését.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos

jövő hétfőn Brüsszelben fogadja Vang Ven-tao kínai kereskedelmi minisztert, hogy tárgyaljanak az Európai Unió és Kína közötti egyre nagyobb kereskedelmi egyensúlytalanságról

– számolt be a Bloomberg.

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A találkozóra néhány nappal azt követően kerül sor, hogy az uniós vezetők felszólították az Európai Bizottságot a Kínával fennálló kereskedelmi hiány kezelésére, valamint arra, hogy kezdje meg az európai ipar védelmét szolgáló esetleges intézkedések előkészítését.

Brüsszel szerint az európai vállalatok egyre nehezebben tudnak versenyezni a jelentős állami támogatással működő kínai gyártókkal, miközben számos stratégiai fontosságú alapanyag és technológia esetében továbbra is erős függőség áll fenn Kínától.

A Bloomberg szerint az Európai Unió kereskedelmi hiánya 2025-ben már a második egymást követő évben nőtt, és elérte a 360 milliárd eurót. Az idei első negyedévben a deficit tovább emelkedett, ami fokozta az európai döntéshozók aggodalmait.

Az uniós vezetők attól is tartanak, hogy az Egyesült Államok által bevezetett magasabb vámok miatt

még több kínai termék jelenhet meg az európai piacon.

Ez tovább ronthatja az európai gyártók versenyhelyzetét, miközben a kínai állami támogatások által okozott piaci torzulások is fennmaradnak.

A helyzetet ugyanakkor bonyolítja, hogy az esetleges európai ellenlépések könnyen kínai megtorlást válthatnak ki. Peking hétfőn arra figyelmeztetett, hogy a kereskedelmi egyensúlytalanságok csökkentésére és a ritkaföldfém-ellátási láncok diverzifikálására irányuló törekvések a globális ellátási láncok szétszakadásához vezethetnek.

Ez különösen érzékeny kérdés Európa számára, mivel számos iparág – köztük az autóipar, az akkumulátorgyártás és a félvezetőipar – jelentős mértékben támaszkodik kínai alapanyagokra és beszállítókra.

A Bloomberg korábbi értesülései szerint

az Európai Bizottság őszre készítheti el az új kereskedelemvédelmi intézkedésekre vonatkozó javaslatcsomagot.

Az uniós vezetők ugyanakkor egyelőre óvatosan fogalmaznak. A múlt heti brüsszeli csúcstalálkozón több vezető – köztük Friedrich Merz német kancellár – még Kína nevét sem említette nyilvánosan, helyette általánosságban „geoökonómiai egyensúlytalanságokról” beszélt. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szintén a visszafogott megközelítés mellett érvelt.

A mostani tárgyalások így nemcsak a kereskedelmi hiányról szólnak, hanem arról is, hogy az Európai Unió milyen mértékben hajlandó szigorítani gazdasági kapcsolatait egyik legfontosabb kereskedelmi partnerével.

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