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Elfogyott a tartalék, kritikus helyzet alakult ki több tucat magyar településen
Gazdaság

Elfogyott a tartalék, kritikus helyzet alakult ki több tucat magyar településen

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Kritikus helyzet alakult ki a Zalaszentgrót térségét ellátó ivóvízrendszerben: a szolgáltató szerint a tartalékok kimerültek, a rendszer már nem képes pótolni a megugrott vízfogyasztást. A Zalavíz Zrt. II. fokú vízkorlátozás bevezetését kezdeményezte, és arra figyelmeztetett, hogy a nyomáscsökkenések mellett immár szakaszos vízhiányok is előfordulhatnak.

Bekövetkezett az a helyzet, amelytől a víziközmű-szolgáltató már korábban is tartott:

a Zalaszentgrót térségét ellátó rendszerben elfogytak a tartalékok, és a hálózat nem képes lépést tartani a megnövekedett vízigényekkel

– közölte a Zalavíz Zrt. közösségi oldalán.

A társaság tájékoztatása szerint a rendszer két fontos tározója, a zalaszentgróti és a kehidakustányi medence is teljesen leürült. Emiatt a szolgáltató szerint a jövőben már nemcsak nyomáscsökkenésekre, hanem

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időszakos vízhiányokra is számítani lehet a teljes ellátási területen.

A helyzet kezelése érdekében a Zalavíz Zrt. II. fokú vízkorlátozás elrendelését javasolta a Zalaszentgrót víziközmű-rendszerhez tartozó közel harminc településen. A második fokozatú korlátozás bevezetésére akkor kerülhet sor, ha az első fokozat intézkedései nem bizonyulnak elegendőnek a fogyasztás visszafogására.

A javaslat szerint a jelentős vízfogyasztónak minősülő gazdálkodó szervezeteknek legalább 20 százalékkal kellene mérsékelniük napi vízfelhasználásukat. Az egészségügyi intézmények, oktatási és szociális ellátóhelyek ugyanakkor mentesülnének a korlátozás alól.

A szolgáltató emellett teljes tilalmat javasol minden tömlős locsolásra és mosásra az érintett településeken. A Zalavíz hangsúlyozta, hogy az együttműködés kulcsfontosságú az ivóvízellátás fenntartásához, ezért arra kérte a lakosságot és a vállalkozásokat, hogy a lehető legszigorúbban tartsák be a korlátozásokra vonatkozó előírásokat. A társaság szerint a cél jelenleg az, hogy legalább az alapvető ivóvízigények kielégítése minden felhasználó számára biztosított maradjon.

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