Elszálltak az áramárak, történelmi rekord dőlt meg Németországban

A keddi másnapi baseload termék ára szintén jelentősen emelkedett, 174,91 euró/MWh-n zárt, ami

több mint 50 eurós napi növekedést jelent, és tavaly november vége óta a legmagasabb szintnek számít.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 17. A nyár első hőhullámával együtt érkeznek az extrém áramárak Európában

Az árak emelkedésében kulcsszerepet játszott a gyenge szélerőművi termelés. Miközben Európa több részén hőhullám alakult ki, a szélenergia-termelés alacsony szinten maradt, így a rendszer egyik legfontosabb megújuló energiaforrása nem tudta érdemben enyhíteni a kínálati nyomást.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy Franciaországban a magas hőmérséklet miatt több atomerőmű teljesítményét korlátozni kellett. A folyók és hűtővizek felmelegedése ugyanis csökkenti az erőművek üzemi rugalmasságát, ami visszafoghatja a termelést. Ennek következtében Franciaország exportképessége is romlott, ami az egész kontinentális európai villamosenergia-rendszerben szűkítette az elérhető kínálatot.

Bár Németországban a hőhullám miatti villamosenergia-kereslet növekedése kisebb volt, mint Franciaországban, az árrobbanást végül nem a fogyasztás, hanem a kínálati oldal szűkössége okozta. Az alacsony szélerőművi termelés, a visszafogott francia export, valamint a naplemente utáni gyors termeléskiesés együtt olyan piaci helyzetet teremtett, amelyben a rendelkezésre álló kapacitások értéke rövid időre rendkívül magasra emelkedett.

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