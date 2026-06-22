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Erre az inflációs adatra figyel most a világ

Portfolio
A hét elején a békehírek és a zuhanó olajár többéves csúcsra repítették a forintot, az euró 350 alá, a dollár pedig 301 forint közelébe süllyedt. A jó hangulatnak szerda este vetett véget Kevin Warsh első Fed-ülése: a jegybank ugyan nem nyúlt a kamathoz, héja előrejelzéseivel mégis felfelé tolta a kamatvárakozásokat. A dollár erre 2025 májusa óta nem látott szintre erősödött, a forint pedig néhány nap alatt visszaadta korábbi nyereségének java részét. A befektetők figyelme most a jövő keddi MNB-kamatdöntésre fordul, amely a hazai eszközök következő irányát is kijelölheti.

A mögöttünk hagyott hét két, élesen elkülönülő szakaszra bomlott.

  1. Az első napokban a közel-keleti enyhülés és a zuhanó olajár hajtotta a kockázati étvágyat, ami csúcsközelbe repítette a forintot.
  2. A hét közepén azonban egy meglepően szigorú amerikai jegybanki döntés mindent megfordított: a dollár elszabadult, a részvénypiacok estek, a forint pedig visszaadta korábbi nyereségének java részét.

A befektetők néhány nap alatt a békeoptimizmusból a tartósan magas kamatok félelmébe kapcsoltak át.

A hét eleje egyértelműen a forinté volt. A békehírek és az olcsóbbá váló energia nyomán a magyar deviza többéves csúcsra erősödött: az euró 349 alá, a dollár pedig 301 forint közelébe süllyedt, ami 2021 őszének árfolyamszintjeit idézte. A háttérben az állt, hogy az amerikai-iráni békemegállapodás részleteire a Brent ára 80 dollár alá esett, ez pedig csökkentette az energiaoldali inflációs nyomást, és kedvezett a feltörekvő devizáknak.

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