Erre az inflációs adatra figyel most a világ

A mögöttünk hagyott hét két, élesen elkülönülő szakaszra bomlott.
- Az első napokban a közel-keleti enyhülés és a zuhanó olajár hajtotta a kockázati étvágyat, ami csúcsközelbe repítette a forintot.
- A hét közepén azonban egy meglepően szigorú amerikai jegybanki döntés mindent megfordított: a dollár elszabadult, a részvénypiacok estek, a forint pedig visszaadta korábbi nyereségének java részét.
A befektetők néhány nap alatt a békeoptimizmusból a tartósan magas kamatok félelmébe kapcsoltak át.
A hét eleje egyértelműen a forinté volt. A békehírek és az olcsóbbá váló energia nyomán a magyar deviza többéves csúcsra erősödött: az euró 349 alá, a dollár pedig 301 forint közelébe süllyedt, ami 2021 őszének árfolyamszintjeit idézte. A háttérben az állt, hogy az amerikai-iráni békemegállapodás részleteire a Brent ára 80 dollár alá esett, ez pedig csökkentette az energiaoldali inflációs nyomást, és kedvezett a feltörekvő devizáknak.
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