Hamarosan "eddigi talán legfontosabb" beszédét mondja el Magyar Péter

Magyar Péter - saját megfogalmazás szerint - eddigi talán legfontosabb parlamenti felszólalására készül hétfőn 13 órától. Beszédének középpontjában a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozására vonatkozó javaslat, valamint a közjogi méltóságok helyzetét rendező alaptörvény-módosítási indítvány áll majd.
A tervezett hivatal a Tisza Párt korábbi elszámoltatási ígéreteinek egyik kulcseleme. A koncepció szerint az új szervezet a közvagyont érintő visszaélések, korrupciós ügyek és vitatott eredetű vagyongyarapodások feltárásával foglalkozna, miközben célja az lenne, hogy az állam ne csak jogi felelősségre vonást kezdeményezzen, hanem megpróbálja visszaszerezni az érintett vagyonelemeket is.
A tervek szerint a hivatal a nyomozati, pénzügyi és jogi szakértelmet egyesítené. Feladata lehetne a pénzmozgások feltárása, a céghálók vizsgálata, valamint a stróman- vagy offshore-konstrukciók felderítése. A korábbi nyilatkozatok alapján a kormányzat kiemelt figyelmet fordítana az elmúlt évek legnagyobb vagyongyarapodási ügyeire, ugyanakkor a szervezet pontos jogkörei és más hatóságokhoz fűződő viszonya még a törvényalkotási folyamat fontos kérdései közé tartozik.
Közjogi tisztségviselők
A parlament elé kerülő másik jelentős ügy a közjogi méltóságok helyzetének rendezése. Magyar Péter már az áprilisi választási győzelmet követően nyilvánosan a korábbi rendszer idején kinevezett vagy megválasztott intézményvezetők távozását sürgette. A kormány álláspontja szerint ezek a szereplők egy esetleges kormányváltás után is biztosíthatják az előző politikai rendszer befolyásának fennmaradását az állami intézményekben.
A közbeszédben több magas rangú tisztségviselő neve is felmerült az ügy kapcsán, köztük
- Sulyok Tamás köztársasági elnök,
- Varga Zs. András, a Kúria elnöke
- Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
- Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész,
- Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,
- Rigó Csaba, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
- Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,
- Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke.
Az érintettek ugyanakkor következetesen azzal érvelnek, hogy megbízatásuk törvényes, és a választási ciklusokon átívelő mandátumok éppen az intézményi függetlenséget szolgálják.
Sulyok és az AB
A legélesebb vita Sulyok Tamás köztársasági elnök körül alakult ki. Az államfő elutasította a lemondására vonatkozó politikai felszólításokat, és alkotmányos indok hiányára hivatkozva kitartott amellett, hogy hivatalban marad.
Az ügy alkotmányjogi dimenziót is kapott, miután Sulyok a Velencei Bizottsághoz, majd az Alkotmánybírósághoz fordult annak tisztázása érdekében, hogy az Alaptörvény módosítása alkalmazható-e konkrét politikai helyzetek rendezésére. Az Alkotmánybíróság eljárása azonban váratlan fordulatot vett, amikor több alkotmánybíró személyes érintettségre hivatkozva kizárta magát az ügy tárgyalásából, ami miatt a testület nem tudott érdemben dönteni a kérdésben.
A hétfői parlamenti felszólalás várhatóan részletesebben is érinti majd a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításának terveit, valamint a közjogi tisztségviselőket érintő alkotmányos és politikai vitákat.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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