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Kiderült, milyen szakértők vezetik majd a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt
Gazdaság

Kiderült, milyen szakértők vezetik majd a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt

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Magyar Péter miniszterelnök parlamenti viszonválaszában a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal tervezett működéséről közölt új részleteket, miközben élesen bírálta a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk politikusait. A kormányfő szerint az ellenzéki felszólalók nem a hivatal hatásköreiről és a korrupcióellenes intézkedésekről beszéltek, hanem elterelték a figyelmet a szerinte lényegi kérdésekről.

A miniszterelnök Rétvári Bence felszólalására reagálva azt állította, hogy a kormánypárti politikusok a korrupcióellenes javaslatok helyett személyes támadásokat fogalmaztak meg. Egy pszichológiai fogalomra utalva arról beszélt, hogy szerinte az ellenzék az áldozat és az elkövető szerepét próbálja felcserélni. Úgy fogalmazott:

Beszélünk a valaha volt legerősebb, különleges hatáskörökkel megerősített korrupcióellenes, maffiaellenes hivatalról, és erre egy szót sem mond.

Magyar Péter szerint a vita valódi kérdése az, hogy a parlamenti pártok támogatják-e a korrupció és a szerinte több évtized alatt kiépült politikai-gazdasági hálózatok felszámolását.

Két fő területen működik majd a hivatal

A miniszterelnök szerint a Vagyonvisszaszerzési Hivatal két fő területen működik majd: egyrészt kockázatelemzést és vagyonfeltárást végez, másrészt bűncselekmény gyanúja esetén kezdeményezheti büntetőeljárás megindítását. Elmondása szerint a hivatal hozzáférhet különböző állami és pénzügyi nyilvántartásokhoz, valamint együttműködhet a rendőrséggel, az ügyészséggel és a NAV-val.

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A kormányfő közlése szerint a szervezet négy elnökhelyettessel működik majd.

Az egyik vezető pénzügyi szakember lesz, míg három ügyész a nyomozati, a vádemelési és a jogorvoslati feladatokért felel majd.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az intézmény a legnagyobb korrupciós ügyekre koncentrál, és bizonyos eljárásokat saját hatáskörébe is vonhat.

Példaként a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügyét említette, amelyben állítása szerint a hatóságok korábban nem jártak el kellő hatékonysággal. „Ez a legkiemeltebb ügyekkel fog foglalkozni ez a hivatal” – mondta.

A miniszterelnök a vita során több jelenlegi és korábbi fideszes politikust is név szerint említett. Bírálta Rogán Antalt, Lázár Jánost, Szijjártó Pétert, Tuzson Bencét és más kormánypárti szereplőket, akiket a korábbi rendszer haszonélvezőinek nevezett. Egy ponton azt mondta, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal „első ügyfelei” között olyan szereplők is lehetnek, akik jelentős közpénzek felett rendelkeztek az elmúlt években.

A felszólalásban visszatért a vele szemben korábban megfogalmazott vádakra is. Azt állította, hogy az elmúlt években számos hatósági vizsgálat érintette, de ezek nem állapítottak meg jogsértést.

Engem naponta jelentettek fel ezek az emberek. Nálam mindenféle hivatal volt: ügyészség, rendőrség, jegybank, KEHI. Mindenki kimondta, hogy semmi nem köthető hozzám

– fogalmazott.

Magyar Péter vitába szállt Toroczkai László felvetéseivel is, és azt mondta, hogy a korrupcióellenes intézkedések megítélését nem személyes ügyek, hanem a javaslatok tartalma alapján kellene eldönteni. Szerinte a parlamenti vitában a felszólalók többsége nem az új hivatal hatásköreiről és feladatairól beszélt, hanem más témákra terelte a figyelmet.

A miniszterelnök kitért a Vas vármegyei hulladékügyre is, amelyben a korábbi kormányzat felelősségét vetette fel. Állítása szerint az érintett szereplők hosszú ideig tudtak a problémáról, mégsem tettek érdemi lépéseket annak megoldására. Közölte, hogy a kormány tárgyalásokat folytat az ügy rendezéséről, és konkrét intézkedéseket készít elő.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

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