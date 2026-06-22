Kihelyezett ülést szervez a Tisza-kormány, Magyar Péter mindenkitől kritikát vár

A héten kihelyezett kormányülést tart a Tisza-kormány, mondta Magyar Péter miniszterelnök a 444-nek adott interjúban. A kormányfő pontos időpontot és helyszínt egyelőre nem tudott mondani, mert ezekről még nem született végleges döntés, annyit azonban közölt, hogy az ülés Budapesten kívül lesz.
Magyar az interjúban arról is beszélt, hogy a Tisza-kormány működésének egyik alapelve a képviseleti kormányzás lenne. Szerinte a választási győzelem nem jelentheti azt, hogy a képviselők és a kormány négy évre felhatalmazást kapnak arra, hogy a választók nélkül döntsenek.
Mint fogalmazott, már az Országgyűlés május 9-i alakuló ülésén, a Kossuth téren elmondott beszédében is azt hangsúlyozta, hogy nem szeretne az emberek nélkül kormányozni.
A miniszterelnök szerint ez nem a felelősség áthárítását jelenti, hanem azt, hogy a döntéshozatalba be kell csatornázni a helyi tapasztalatokat, a választókerületi jelzéseket és a Tisza-szigetek visszajelzéseit is. Azt mondta, arra kérték a Tisza-szigeteket, hogy szóljanak, ha a kormány valamit rosszul csinál, vagy ha egy döntés szembemegy azzal az iránnyal, amelyet a közösség elvárna. Magyar szerint a kormányzás felelőssége folyamatosan jelen van, akkor is, amikor éppen nem politikai munkát végez, mert a közszolgáltatások problémái, a vasúti leállások vagy a kórházi gondok azonnali beavatkozást igényelnek.
A Tisza Párt belső működéséről azt mondta, náluk a frakcióban valódi viták és szavazások vannak. Példaként említette, hogy a Sulyok Tamás köztársasági eljök elmozdításával kapcsolatos álláspont előtt is lehetőséget adott a képviselőknek arra, hogy jelezzék ellenvetéseiket, és ugyanezen a frakcióülésen más ügyekről is vitáztak. Szóba került például a képviselői mandátum hosszának korlátozása, az önkormányzatokat érintő kérdések, a polgármesteri fizetések befagyasztása és a megyei közgyűlési elnökök fizetésének felezése is. Magyar szerint a Tisza-frakcióban kézfeltartásos szavazásokkal döntenek, de akár titkos szavazásra is lett volna lehetőség, ha erre igény mutatkozik.
Magyar Péter szerint demokratikus kormányzáshoz demokratikusan működő frakcióra és pártra van szükség.
Úgy látja, a Fidesz egyik alapvető hibája az volt, hogy kiölte a párton belüli demokráciát, és egyszemélyi vezetésre építette a politikai működését. Ezzel szemben a Tisza Pártban szerinte a képviselőknek az a feladatuk, hogy a saját választókerületükben élők érdekeit képviseljék, és ezeket a tapasztalatokat behozzák a döntéshozatalba.
Azt mondta, örül annak, ha a képviselőik kérdeznek, vitáznak vagy akár vele szemben is eltérő álláspontot képviselnek, mert szerinte csak így lehet elkerülni, hogy a kormányzás elszakadjon azoktól, akiknek a nevében működik.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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