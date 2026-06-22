URU
Uruguay 2 2 Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Vége
H csoport
NZL
Új-Zéland 1 3 Egyiptom
EGY
 Vége
G csoport
ARG
Argentína Ausztria
AUT
 Ma 19:00
J csoport
FRA
Franciaország Irak
IRQ
 Ma 23:00
I csoport
  • Megjelenítés
Kína szerint a klímavédelmi együttműködés az USA nélkül is működik
Gazdaság

Kína szerint a klímavédelmi együttműködés az USA nélkül is működik

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A kínai környezetvédelmi miniszter szerint a nemzetközi klímavédelmi együttműködés nem torpan meg az Egyesült Államok párizsi klímaegyezményből való kilépése miatt. Huang Zsun-csiu egy brüsszeli kormányközi találkozón hangsúlyozta, hogy a multilaterális folyamat nem áll meg egyes országok távolmaradása miatt.

A kínai környezetvédelmi miniszter szerint a nemzetközi klímavédelmi együttműködés nem torpan meg amiatt, hogy az Egyesült Államok kilépett a párizsi klímaegyezményből.

Huang Zsun-csiu egy hétfői brüsszeli kormányközi találkozón kijelentette, hogy a multilaterális folyamat nem áll meg, és nem is lassul le egyes országok távolmaradása miatt.

A megbeszélést Kína, az Európai Unió és Kanada közösen rendezte meg, a fórumon pedig többek között Japán, Ausztrália és Dél-Afrika képviselői is részt vettek a soron következő ENSZ-klímacsúcs előkészítése céljából.

Donald Trump amerikai elnök januárban másodszor is kiléptette az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezményből, amely a világ legfőbb éghajlatvédelmi keretmegállapodása. Trump az első elnöksége alatt, 2017-ben már megtette ezt a lépést, az amerikai döntést azonban eddig egyetlen más ország sem követte.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: "Eddigi talán legfontosabb parlamenti felszólalására" készül Magyar Péter

Megindulnak külföldre a magyarok

Még nincs szúnyoginvázió, de tenni kell érte

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

PR cikk

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Nappallá vált az éjszaka: hatalmas robbanás rázta meg a gáztermelő óriást, veszélybe kerülhet a globális ellátás
Lőttek Putyin és Trump alkujának, Moszkva Európát fenyegeti – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Leesett a jég Magyarországon, iszonyú az égszakadás - Videó
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility