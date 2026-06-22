Kína szerint a klímavédelmi együttműködés az USA nélkül is működik

A kínai környezetvédelmi miniszter szerint a nemzetközi klímavédelmi együttműködés nem torpan meg amiatt, hogy az Egyesült Államok kilépett a párizsi klímaegyezményből.
Huang Zsun-csiu egy hétfői brüsszeli kormányközi találkozón kijelentette, hogy a multilaterális folyamat nem áll meg, és nem is lassul le egyes országok távolmaradása miatt.
A megbeszélést Kína, az Európai Unió és Kanada közösen rendezte meg, a fórumon pedig többek között Japán, Ausztrália és Dél-Afrika képviselői is részt vettek a soron következő ENSZ-klímacsúcs előkészítése céljából.
Donald Trump amerikai elnök januárban másodszor is kiléptette az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezményből, amely a világ legfőbb éghajlatvédelmi keretmegállapodása. Trump az első elnöksége alatt, 2017-ben már megtette ezt a lépést, az amerikai döntést azonban eddig egyetlen más ország sem követte.
Forrás: Reuters
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