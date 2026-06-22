Kitart a kánikula és egyre kevesebb lesz a frissítő eső

Változás csupán a záporok, zivatarok számában jelentkezik: jóval kevesebb helyen várható csapadék a nagy melegben
- írják a meteorológusok
Keddre virradó éjszaka a gomolyfelhők a legtöbb helyen összeesnek, hajnalra a legtöbb helyen kiderül az ég. Az éjszaka első felében főként a keleti, északkeleti tájakon, valamint a nyugati, északnyugati határszélen még előfordulhatnak záporok, zivatarok, majd fokozatosan megszűnnek. Hajnalra foltokban pára, köd képződhet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt lesz, legfeljebb zivatarok környezetében lehet erős, esetleg viharos széllökés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de vízpartokon, a magasabban fekvő részeken ennél néhány fokkal melegebb is lehet.
Kedden a nappali gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés várható. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben lehet erőteljesebb a felhőképződés, amiből néhol zápor, zivatar kialakulhat. Az északias szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
Szerdán döntően derült vagy gyengén felhős, napos időben lesz részünk. Néhol zápor, zivatar nem kizárt. Az északias szél megélénkül. Hajnalban jórészt 14, 19 fokra van kilátás, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb idő a belvárosokban, vízpartoknál, magasabban fekvő helyeken lesz. Délután 30, 35 fok valószínű.
Csütörtökön derült, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északias szél a keleti országrészben megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható, hűvösebbre a hidegre hajlamos helyeken, melegebb időre továbbra is a vízpartok mentén, a városok belsejében és a magasabban fekvő helyeken számíthatunk.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakulhat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Lopakodó szuper-tengeralattjárókkal erősít Oroszország: félelmetes arzenál lapul a mélyben
Gőzerővel zajlik a gyártás.
Kiderült, milyen szakértők vezetik majd a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt
Magyar Péter a kritikákra is reagált.
Radikális alkotmánymódosítás - Itt vannak a Tisztítótűz-művelet legfontosabb részletei
Megkezdődik a társadalmi egyeztetés.
Bármit megtesz az energiáért a Microsoft
Fókuszba került a fosszilis energia.
A Kreml hirtelen elkezdett aggódni a szomszédos ország szuverenitása miatt, Ukrajnát vádolják
Beavatkozást emlegetek.
Meghalt Alan Greenspan
A pénzügyi világ „Maestrója” 100 éves volt.
Nagyot megy ma az OTP
Kiemelkedően jól teljesít a hazai piac.
Nyaraló vásárlás - Miben más, ha nyaralót akarnál venni hitelből?
Az utóbbi években rendkívül megemelkedtek az ingatlanárak. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a magas vételárak miatt egy átlag fizetéssel és megtakarítással rendelkező család számára nehezen
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés
Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olyan verzió is, hogy abból, amelyik előbb ér oda, vagy éppen vehetnék mindkettőből is, de me
Hogyan érdemes bánni 3-5 milliárd forinttal egy profi befektető szerint?
A legtöbb ember számára hárommilliárd forint már olyan összeg, amellyel generációkig nem kellene dolgozni. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: ekkora vagyon is elolvadhat, ha... The pos
"Hol vannak a nők?" - És miért nagyon rossz ez a kérdés
Amíg itt fenekedett a NER, addig a társadalom értelmesebb (és gerincesebb) részét egybeforrasztotta az ellene való küzdelem. A honvédő háborúnak, sőt, most már lassan az... The post "Hol van
A náci párttagkönyvek nyilvánossága: példa lehet az ügynökakták megnyitásához?
A múlttal való szembenézés kapcsán fontos mérföldkő lehet Magyarországon az ún. "ügynökakták" - idén október 22-ére tervezett - nyilvánosságra hozatala, amely az elmúlt időszakban kie
A vidrák jelzik, ha a természet veszélyben van
A part menti ökoszisztémák romló állapotára gyakran csak akkor derül fény, amikor a károk már látványosak. A kutatók szerint azonban a vidrák korai jelzőrendszer
Mindenkit szponzorál: utazó eSIM-ek
Miután a Raid Shadow Legends és a Betterhelp már vállalhatatlan lett, és VPN-je van mindenkinek, akit az influencerek befolyásolni tudnak, a legújabb (széleskörű) termék, ami mindenkit (té
Nem akar csitulni az autópiaci turbulencia: most még nagyobb felelősség hárul a flottakezelőkre
Kövesdán Balázzsal, az MHC Mobility kereskedelmi vezetőjével és Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk a Portfolio Business Podcast legújabb adásában.
Volt egy egyéjszakás kalandunk a piacgazdasággal. Próbálkozzunk tovább!
Képes-e Magyarország élni a történelmi eséllyel?
Magyar Péter első EU-csúcsa: megnéztük, mit léphet a legfontosabb kérdésekben
A pénteki Checklistben egyenesen Brüsszelből tudósítunk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.