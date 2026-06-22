Kitart a kánikula és egyre kevesebb lesz a frissítő eső

A hét második felére egyre kevesebb helyen várható csapadék, miközben a nagy meleg kitart. Kedden még a nyugati és keleti határszélen, illetve a középső megyékben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, ám csütörtökre már teljesen csapadékmentes, derült idő várható. A hőmérséklet napról napra emelkedik: míg kedden 30–35, addig csütörtökön már 31–36 fokot is mérhetünk. Az éjszakák viszonylag hűvösek maradnak, 13–20 fok közötti minimumokkal.

Változás csupán a záporok, zivatarok számában jelentkezik: jóval kevesebb helyen várható csapadék a nagy melegben

- írják a meteorológusok

Keddre virradó éjszaka a gomolyfelhők a legtöbb helyen összeesnek, hajnalra a legtöbb helyen kiderül az ég. Az éjszaka első felében főként a keleti, északkeleti tájakon, valamint a nyugati, északnyugati határszélen még előfordulhatnak záporok, zivatarok, majd fokozatosan megszűnnek. Hajnalra foltokban pára, köd képződhet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt lesz, legfeljebb zivatarok környezetében lehet erős, esetleg viharos széllökés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de vízpartokon, a magasabban fekvő részeken ennél néhány fokkal melegebb is lehet.

Kedden a nappali gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés várható. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben lehet erőteljesebb a felhőképződés, amiből néhol zápor, zivatar kialakulhat. Az északias szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.

Szerdán döntően derült vagy gyengén felhős, napos időben lesz részünk. Néhol zápor, zivatar nem kizárt. Az északias szél megélénkül. Hajnalban jórészt 14, 19 fokra van kilátás, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb idő a belvárosokban, vízpartoknál, magasabban fekvő helyeken lesz. Délután 30, 35 fok valószínű.

Csütörtökön derült, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északias szél a keleti országrészben megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható, hűvösebbre a hidegre hajlamos helyeken, melegebb időre továbbra is a vízpartok mentén, a városok belsejében és a magasabban fekvő helyeken számíthatunk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakulhat.

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