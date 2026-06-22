Ma még lecsaphat a vihar Magyarországon, de már úton van a változás

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint a következő napokban egyre kedvezőtlenebbé válnak a feltételek záporok és zivatarok kialakulásához, mivel a nyugatról érkező anticiklon hazánk felé terjeszkedik, stabil légrétegződést és inverziós záróréteget hozva létre. Ma azonban még kedvezőek a feltételek zivatarok kialakulásához, főként a Duna vonalában és attól keletre. Felhőszakadás is előfordulhat, több megyére elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

A következő napokban egyre inkább kedvezőtlenné válnak a feltételek záporok, zivatarok kialakulásához - írja a HungaroMet Zrt.

Ennek oka, hogy a tőlünk nyugatra elhelyezkedő masszív magassági gerinc, anticiklon hazánk irányába terjeszkedik. A magasban erőteljesebb lesz a melegedés, mint az alsóbb légrétegekben, ez pedig stabil légrétegződést, inverziós záróréteget eredményez. Az emelkedő légrészecskék egy ponton túl (záróréteg) nem tudnak magasabbra törni, mivel a felhajtó erő addig hat (addig pozitív), amíg a légrész melegebb és kisebb sűrűségű a környezeténél - magyarázzák.

Ma még azonban nem ez lesz a helyzet, a függőleges feláramlásoknak ma még semmi sem állja útját, így ma is kedvezőek a feltételek nagy számban záporok, zivatarok kialakulásához - főként a Duna vonalában, illetve attól keletre.

A tegnapihoz hasonlóan felhőszakadás is előfordulhat, több megyére elsőfokú figyelmeztetés érvényes.

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