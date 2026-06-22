Magyar Péter: a vagyonvisszaszerzési hivatal a jogalap nélküli gazdagodást is vizsgálni fogja

Magyar Péter szerint az új köztársasági elnök megválasztására csak akkor kerülhet sor, ha az Országgyűlés elfogadja a jelenleg előkészített alaptörvény-módosítást. Elmondása szerint a jelölésben a parlamenti képviselők is részt vehetnek majd a hatályos szabályoknak megfelelően, ugyanakkor a folyamatot átmeneti megoldásnak tekintik.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány egy átfogó alkotmányozási folyamatot kíván elindítani, amelynek eredményeként népszavazással megerősített új alkotmány születhet. Emiatt az új köztársasági elnök mandátuma nem feltétlenül töltené ki az öt évet:

a tervezet szerint megbízatása az új alaptörvény hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évig tartana.

Magyar Péter közölte, hogy a közvetlen köztársaságielnök-választás lehetőségét is mérlegelték, azonban erről és más alkotmányos kérdésekről a tervezett alkotmányozási folyamat során születhet végleges döntés.