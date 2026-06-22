Magyar Péter: a vagyonvisszaszerzési hivatal a jogalap nélküli gazdagodást is vizsgálni fogja

Parlamenti képviselők mandátumának 12 évre vonatkozó korlátozása
Jöttek olyan javaslatok már most is, hogy a képviselői mandátum 12 évre vonatkozó korlátozásának eredeti tervét 8 évre csökkentsük - jelezte kérdésre válaszolva Magyar Péter.
Legfőbb ügyész lemondása
Összefügghet az aranykonyvoj ügyével
- válaszolta kérdésre Magyar Péter. Ezt megelőzően arról beszélt Magyar Péter, hogy tudomása szerint lesz olyan ügy, amely nyomán a legfőb ügyész hamarosan lemond.
Meddig lehet köztársasági elnök, akit most megválasztanak?
Magyar Péter szerint az új köztársasági elnök megválasztására csak akkor kerülhet sor, ha az Országgyűlés elfogadja a jelenleg előkészített alaptörvény-módosítást. Elmondása szerint a jelölésben a parlamenti képviselők is részt vehetnek majd a hatályos szabályoknak megfelelően, ugyanakkor a folyamatot átmeneti megoldásnak tekintik.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány egy átfogó alkotmányozási folyamatot kíván elindítani, amelynek eredményeként népszavazással megerősített új alkotmány születhet. Emiatt az új köztársasági elnök mandátuma nem feltétlenül töltené ki az öt évet:
a tervezet szerint megbízatása az új alaptörvény hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évig tartana.
Magyar Péter közölte, hogy a közvetlen köztársaságielnök-választás lehetőségét is mérlegelték, azonban erről és más alkotmányos kérdésekről a tervezett alkotmányozási folyamat során születhet végleges döntés.
Új köztársasági elnök
Hétfőn be tudjuk nyújtani az alaptörvény módosítást a parlamentnek, 8 napon belül el tudja fogadni ezt a parlament. Július végén, augusztus elején lehet döntés az új államfőről,
abban biztos vagyok, hogy augusztus 20. előtt új köztársasági elnöke lehet az országnak.
Az ellenzéki pártok is kereshetnek saját jelöltet. Keressünk közösen - hangzott a megjegyzése.
Ez egy átmeneti megoldás - utalt a mostani alaptörvénymódosításra. Alkotmányozási folyamat fog indulni az átmeneti időszak után.
Úgy számolunk, hogy jövő nyárra lehet már új alaptörvénye az országnak.
Így működik majd a hivatal
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvénytervezetet mintegy 150 paragrafusból áll. A tervek szerint az új intézmény nem a kormány, hanem az Országgyűlés felügyelete alatt működne, és közvetlenül a parlamentnek tartozna beszámolási kötelezettséggel - mondta Magyar Péter.
A hivatal élén egy elnök és négy elnökhelyettes állna.
A vezetők kiválasztására pályázatot írnának ki, amelyet az Országgyűlés alkotmányügyekért felelős bizottsága bonyolítana le. Az előterjesztés szerint a szervezet nem épülne nagy létszámú apparátusra, hanem elsősorban a meglévő állami szervek szakembereire támaszkodna.
A hivatal munkájába korrupcióellenes ügyészeket, rendőröket, NAV-os szakembereket és más rendvédelmi dolgozókat vonnának be. Egy részük közvetlenül a hivatalnál dolgozna, míg más esetekben az intézmény az ügyészség, a rendőrség vagy a NAV szakmai támogatását venné igénybe a vizsgálatok és eljárások során.
Vagyonvisszaszerzés
Nem lesz óriási szervezete a Vagyonvisszaszerzési Hivatalnak, a meglévő állományt hívhatja segítségül a hatóság - mondta. Az erről szóló törvényjavaslat ma megjelenik a parlament oldalán.
A jogalap nélküli gazdagodást is vizsgálni fogják, kockázatelemzéssel kezdődik a folyamat, tartalmazhat helyszíni vizsgálatot is - mondta Magyar Péter.
Nem volt róla tudomásom - ezt válaszolta a legfőbb ügyész Magyar Péternek még a választás előtt arra a kérdésére, hogy miért nem indult vizsgálat az MNB-alapítványok ügyében.
A jogalkotási munka egész nyáron folyni fog, nem lesz nyári pihenés - jelezte a kormányfő.
Minden költségvetési forrás rendelkezésre fog állni erre a célra - jelezte Magyar Péter és hozzátette, hogy erről a mai kormányülésen egyeztetett Kármán András pénzügyminiszterrel. Felülről nem lesz nyitott - tette hozzá.
A Szuverenitásvédelmi Hivatalnak 6 milliárd forintot tervezett be az előző kormány, ez egy az egyben megy a vagyonvisszaszerzési hivatalhoz, nagyjából 10 milliárd forintba kerülhet ez a tevékenység - válaszolta kérdésre Magyar Péter.
A hivatal vezetője miniszteri fizetést fog kapni, mentelmi joga lesz és a helyetteseinek is. Szűkek lesznek az elmozdítási szabályok - tette hozzá.
Sulyok Tamás ha nem ír alá
Ha Sulyok Tamás nem tesz eleget a feladatainak, nem írja alá a törvényjavaslatot, akkor azzal szembemegy az alaptörvénnyel, és ez esetben megindulhat a jogfosztási eljárás - magyarázta.
Emlékeztetett: a képviselők ötöde kezdeményezheti ezt. Ha a parlament ezt megszavazza, akkor az alaptörvény módosítását az Országgyűlés elnöke írja majd alá.
Ezt követően tud majd a parlament új köztársasági elnököt választani, aki minden állampolgár államfője lesz - vélekedett.
Alkotmányos puccsot próbált csinálni legutóbbi alkotmánybírósági beterjesztésével az államfő, de ez nem sikerült neki - állapította meg.
Szeptemberre új elnöke lesz az Alkotmánybíróságnak - vetítette előre.
Csökkentjük a sarkalatos törvények számát - ismertette.
Párhuzam, fájdalmas hasonlóság
Az olasz maffia és a politikai magyar maffia - ez egy létező párhuzam - jelezte a kormányfő, aki itt megemlítette az uniós pénzek szabálytalan felhasználását is. Szerinte az olasz maffia is nagyot gazdagodott az EU-forrásokkal, hasonlóan a magyar politikai elit egyes részeihez.
Nagyon sok fájdalmas hasonlóság van. A célunk, hogy ne kelljen akkora megrázkódtatáson átmennie a magyar társadalomnak, mint az olasznak korábban - jelezte. Ne történjen vizsgálóbírók és ügyészek meggyilkolása - húzta alá az olasz párhuzamot érzékeltetve.
Összehangolt feladat lesz, a jogi megalapozottság csak egy dolog. Itt mindenkire szükség lesz - hangsúlyozta Magyar Péter, aki szerint a magyar GDP 7-8%-a eltűnik a korrupció miatt.
A visszaélések folyamatosan derülnek ki, részben a minisztériumoktól - ismertette. A NAV-ot felszólította, hogy dolgozzanak szabadon, már senki nem fog beleszólni a munkájukba - tette hozzá.
Ha jól csináljuk, ez a június 22-i nap meghatározó lesz - emelte ki.
Este 6-kor és 8-kor élő interjút ad.
Kezdődik a bejelentés
Magyar Péter kezdi a tájékoztatót. Elindítja a kormány a Tisztítótűz műveletet - ismételte meg Magyar Péter. Alkotmánymódosítás és a vagyonvisszaszerzési hivatal - ez a két fontos eleme a műveletnek.
5 napig lehet véleményezni a társadalmi egyeztetés keretében és már 1000 felett van az észrevételek száma - árulta el Magyar Péter.
Késik a kezdés
Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatója 16 órára volt meghirdetve, ám még nem kezdődött el.
Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart
Magyar Péter kormányfő előzetesen
rendkívüli sajtótájékoztatónak hirdette meg
a nyilvános eseményt a parlamentbe.
A miniszterelnök a parlamenti felszólalásában átfogó intézményi és alkotmányos reformcsomagot jelentett be. Ennek részeként létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek feladata a közvagyon sorsának feltárása, valamint a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzése lenne. A szervezet munkájába ügyészeket, NAV-os szakembereket, pénzügyőröket, rendőröket és kockázatelemzőket is bevonnának, vezetői pedig 24 órás rendőri védelemben részesülnének. Magyar Péter emellett bejelentette, hogy alaptörvény-módosítással kezdeményezik Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, a kapcsolódó törvényjavaslatokat pedig társadalmi egyeztetésre bocsátják.
A kormányfő beszélt az igazságszolgáltatási rendszer és az alkotmányos intézmények átalakításáról is. Szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamat indulna, amelynek eredményét népszavazás erősítené meg. A tervek szerint az Alkotmánybíróság elnökét ismét a testület tagjai választhatnák meg saját soraikból, visszaállítanák az alkotmánybírákra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, valamint megerősítenék a bírói önigazgatást. Az Országos Bírói Tanács és a bírák meghatározott köre kezdeményezhetné a Kúria, illetve az Országos Bírói Hivatal vezetőinek visszahívását, amelyről végső soron az Országgyűlés döntene kétharmados többséggel. A politikai rendszer átalakításának részeként a kormány 12 évben maximálná az országgyűlési képviselői mandátumok időtartamát is.
Címlapkép forrása: Arpad Kurucz/Anadolu via Getty Images
Magyar Péter: elindul a Tisztítótűz-művelet
Indul a Tisztítótűz művelet: Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, amelynek feladata a közvagyon sorsának feltárása és a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzése lesz. A kormányfő szerint Magyarország történetének legnagyobb vagyonfeltárási és vagyonvisszaszerzési programja indul el. A hivatal vezetői 24 órás rendőri védelmet kapnak, a munkát pedig ügyészek, NAV-osok, pénzügyőrök, rendőrök és más szakemberek bevonásával végzik majd. Magyar Péter közölte, hogy a vizsgálatok politikai hovatartozástól függetlenül minden érintettre kiterjedhetnek. Bejelentette egy átfogó alkotmányozási folyamat elindítását is, amelynek végén népszavazással erősítenék meg az új alkotmányt. A kormány emellett módosítaná az igazságszolgáltatás működésére vonatkozó szabályokat, megerősítené a bírói önigazgatást, valamint visszaállítaná az alkotmánybírákra vonatkozó 70 éves felső korhatárt. Az alkotmánymódosítás és a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló jogszabálycsomag társadalmi egyeztetésre kerül, a tervezeteket a kormány honlapján teszik közzé.
Kiderült, milyen szakértők vezetik majd a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt
Magyar Péter miniszterelnök parlamenti viszonválaszában a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal tervezett működéséről közölt új részleteket, miközben élesen bírálta a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk politikusait. A kormányfő szerint az ellenzéki felszólalók nem a hivatal hatásköreiről és a korrupcióellenes intézkedésekről beszéltek, hanem elterelték a figyelmet a szerinte lényegi kérdésekről.
Radikális alkotmánymódosítás - Itt vannak a Tisztítótűz-művelet legfontosabb részletei
Felkerült a kormány oldalára az Alaptörvény 17. módosításának tervezete, melynek megkezdődik a társadalmi egyeztetése. A tervezett változásokat kilenc pontban foglalta össze a kormány.
Gyűrűzik a jókora korrupciós botrány: 24 év börtönre ítélték a volt minisztert, a kormányfő feleségét is bíróság elé citálják
Nem szabadul az ügyektől a kormánypárt.
Elbukott Oroszország egyik legnagyobb ellensége – Moszkva is reagált, erre számítanak most az orosz vezetők
Van, ahol pezsgőt bontottak Starmer távozása miatt - a Dumában más hangulat uralkodik.
Jön a kötvénykibocsátás, nagy esésben a SpaceX
20 milliárd dollárnyi forrást tervez bevonni a cég.
Hajszálon múlt az elnökválasztás: Trump favoritja behúzta a győzelmet, amerikai katonákkal kezdődhet a rendrakás?
Egy százalékpontnyi lett a különbség.
Grandiózus előrejelzés érkezett: ez vár az olajpiacra 2027 végéig
Két forgatókönyvet vázolt fel a Goldman Sachs.
„Most autógyártással nem lehet pénzt keresni” – drámai a helyzet az európai autóiparban
A megszokott 7–10 százalékos operatív marzs már a múlté.
Nyíltan rászóltak Netanjahura: ideje felrúgni Trump alkuját - Izraelnek folytatnia kell a háborút
"Nem tudjuk teljesíteni ezt az egyezményt."
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Minden összeállhatott az MNB-nek a kamatvágáshoz?
A vártnál kedvezőbb infláció, az erős forint, a csökkenő hazai hozamok és az enyhülő energiaár-kockázatok egyaránt javíthatták az MNB kamatcsökkentési mozgásterét. The post Minden össz
Nyaraló vásárlás - Miben más, ha nyaralót akarnál venni hitelből?
Az utóbbi években rendkívül megemelkedtek az ingatlanárak. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a magas vételárak miatt egy átlag fizetéssel és megtakarítással rendelkező család számára nehezen
Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés
Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olyan verzió is, hogy abból, amelyik előbb ér oda, vagy éppen vehetnék mindkettőből is, de me
Hogyan érdemes bánni 3-5 milliárd forinttal egy profi befektető szerint?
A legtöbb ember számára hárommilliárd forint már olyan összeg, amellyel generációkig nem kellene dolgozni. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: ekkora vagyon is elolvadhat, ha... The pos
"Hol vannak a nők?" - És miért nagyon rossz ez a kérdés
Amíg itt fenekedett a NER, addig a társadalom értelmesebb (és gerincesebb) részét egybeforrasztotta az ellene való küzdelem. A honvédő háborúnak, sőt, most már lassan az... The post "Hol van
A náci párttagkönyvek nyilvánossága: példa lehet az ügynökakták megnyitásához?
A múlttal való szembenézés kapcsán fontos mérföldkő lehet Magyarországon az ún. "ügynökakták" - idén október 22-ére tervezett - nyilvánosságra hozatala, amely az elmúlt időszakban kie
A vidrák jelzik, ha a természet veszélyben van
A part menti ökoszisztémák romló állapotára gyakran csak akkor derül fény, amikor a károk már látványosak. A kutatók szerint azonban a vidrák korai jelzőrendszer
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Nem akar csitulni az autópiaci turbulencia: most még nagyobb felelősség hárul a flottakezelőkre
Kövesdán Balázzsal, az MHC Mobility kereskedelmi vezetőjével és Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk a Portfolio Business Podcast legújabb adásában.
Volt egy egyéjszakás kalandunk a piacgazdasággal. Próbálkozzunk tovább!
Képes-e Magyarország élni a történelmi eséllyel?
Magyar Péter első EU-csúcsa: megnéztük, mit léphet a legfontosabb kérdésekben
A pénteki Checklistben egyenesen Brüsszelből tudósítunk.