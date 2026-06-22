Magyar Péter beszélt a leendő köztársasági elnökről, az alkotmányozásról és a vagyonvisszaszerzésről

Magyar Péter szerint a Tisza-kormány azért kezdeményezi Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését, mert
az államfő az elmúlt két évben nem töltötte be azt az alkotmányos és erkölcsi szerepet, amelyet a tisztség megkövetelne.
A kormányfő szerint Sulyok nem testesítette meg a nemzeti egységet, nem állt ki a jogállamiság, a bírók, a művészek, az újságírók, a civilek vagy a kiszolgáltatott gyerekek mellett, és nem tartott ellen a demokratikus intézményrendszer leépítésének.
Magyar szerint nem a köztársasági elnöki intézménnyel van probléma, hanem Sulyok Tamás működésével. A kormányfő azt mondta,
továbbra is szükség van olyan államfőre, aki nem dísznek van hivatalban, hanem szükség esetén megszólal erkölcsi kérdésekben, alkotmányossági aggály esetén az Alkotmánybírósághoz fordul, és képes ellensúlyt képezni a mindenkori kormánnyal szemben.
Magyar azt állította, személyesen is jelezte Sulyoknak, hogy a lemondásával óvhatná a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét, és szerinte az államfő egy ideig gondolkodott is ezen.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a Sulyok Tamás megbízatásának megszüntetését célzó alaptörvény-módosítás egy nagyobb intézményi csomag része. Ebben szerepel az Alkotmánybíróság, a Kúria elnöke, az Országos Bírói Hivatal elnöke, valamint a képviselői mandátumok korlátozása is. Magyar szerint ezek az intézményi kérdések összefüggenek azzal, hogy szerinte az előző rendszer csak úgy maradhatott fenn, hogy a fékek és ellensúlyok kulcspozícióiban olyan szereplők ültek, akik nem akadályozták meg a jogállam lebontását.
A következő köztársasági elnökről Magyar azt mondta, még nincs eldöntött jelölt, és nem is egyedül akar erről dönteni.
Szerinte a pártelnökségnek, a frakciónak és a Tisza politikai közösségének is lesz beleszólása abba, kit jelöljenek. Hozzátette: az új államfő várhatóan átmeneti időre kap megbízatást, mert szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamat indulna, amelyben a szakmát, az érdekképviseleteket és a társadalmat is bevonnák.
Magyar szerint az új alkotmány elfogadása után az államfői tisztség szabályai is megváltozhatnak, akár közvetlen választás is elképzelhető.
A miniszterelnök az interjúban többször hangsúlyozta, hogy a jogállami működés lassabb, mint a rendeleti kormányzás, de szerinte éppen ez a különbség a Tisza-kormány és az előző rendszer között. Azt mondta, több vállalásukat nem lehet egyik napról a másikra végrehajtani, mert a törvényeket társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, és végig kell vinni a jogalkotási folyamaton. Példaként említette a kilakoltatások felfüggesztését, a devizahiteles ügyeket, a védett árak kivezetését, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását.
Magyar szerint a társadalmi egyeztetés nem formaság, hanem szükséges garancia.
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabálycsomagról azt mondta, bonyolult és sok jogszabályt módosító tervezet lesz, ezért különösen fontos, hogy korrupcióellenes civil szervezetek, szakértők, kutatók és állampolgárok is véleményezhessék. A kormányfő azt mondta,
olyan javaslatokat várnak, amelyek gyorsabbá, átláthatóbbá, hatékonyabbá vagy szigorúbbá teszik a rendszert.
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról Magyar azt állította, európai szinten is az egyik legerősebb korrupcióellenes szerv lehet. Szerinte nem azért van szükség új hivatalra, mert ne lennének jó rendőrök, ügyészek, Nemzeti Adó- és Vámhivatal korábbi dolgozói vagy kockázatelemzők, hanem azért, mert az eddigi rendszerben az állami szervek nem láttak rá egymás információira, és nem horizontálisan kezelték a korrupciós ügyeket. Az új hivatalnak szerinte
olyan átfogó elemző és nyomozati jogosítványokra lenne szüksége, amelyekkel egyszerre tudja kezelni az Állami Számvevőszék, a KEHI, az ügyészség, a NAV, az Európai Ügyészség és más szervek információit.
Magyar azt mondta, a hivatalnak nem a politikai bosszú, hanem a közvagyon visszaszerzése, a felelősök igazságszolgáltatás általi felelősségre vonása és a jövőbeli lopások megelőzése lenne a feladata. A miniszterelnök szerint a szerv a kormánytól függetlenül, az Országgyűlésnek beszámolva működne, vezetőinek pedig 0–24 órás rendőri védelmet biztosítanának, mert a korrupcióellenes munka szerinte veszélyes feladat lesz. Úgy fogalmazott, a cél az, hogy a múlt ügyeinek feltárása mellett
a jövőben senkinek, sem a Fideszben, sem a Tiszában, sehol ne jusson eszébe akár egyetlen forint közpénzt is eltulajdonítani.
Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök a frakcióvezetők napirend elõtti felszólalására reagál az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 22-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka.
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