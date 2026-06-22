Magyar Péter: elindul a Tisztítótűz-művelet

Magyar Péter azt mondta, a kormány a lehető legszigorúbb korrupcióellenes intézkedések elfogadását támogatja majd, és ezt várja el a Tisza frakciójától is.

A miniszterelnök szerint a következő hónapokban és években olyan szakemberek kezdik meg munkájukat, akiknek feladata a közvagyon sorsának feltárása és a jogellenesen megszerzett vagyon felkutatása lesz. Elmondása szerint

olyan ügyeket is vizsgálni fognak, amelyekhez korábban nem nyúltak hozzá a hatóságok.

A vizsgálatok olyan befolyásos szereplők érdekeit is érinthetik, akik hosszú időn keresztül érinthetetlennek tartották magukat. A kormányfő szerint ez rendkívül nehéz és sok esetben veszélyes feladat lesz.