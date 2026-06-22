Magyar Péter: hamarosan távozik a legfőbb ügyész

Magyar Péter szerint a legfőbb ügyésznek rövidesen le kell mondania, és a kormány arra számít, hogy ez meg is fog történni. A miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatóján több kérdést is kapott az ügyészség, a folyamatban lévő vagy elhúzódó büntetőeljárások, valamint Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész helyzete kapcsán. Magyar a válaszaiban azt jelezte, hogy
a legfőbb ügyész sorsát nem az alkotmánymódosításban kívánják rendezni, de ez nem jelenti azt, hogy Nagy Gábor Bálint hosszabb távon hivatalban maradhatna.
Újságírói kérdésée, amely arra vonatkozott, hogy a Gazdasági Versenyhivatal és az Állami Számvevőszék elnöke mellett korábban a legfőbb ügyészt is lemondásra szólította fel, róla azonban nem esik szó az alaptörvény-módosításban, Magyar Péter egyértelmű nemmel válaszolt arra, hogy ez azt jelentené-e, hogy a legfőbb ügyész az új alkotmány hatálybalépéséig a pozíciójában maradhat. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy
a rendelkezésére álló információk szerint a legfőbb ügyésznek rövidesen le kell mondania, és arra számítanak, hogy le is fog mondani.
Amikor a riporter visszakérdezett, hogy miért kellene lemondania a legfőbb ügyésznek, Magyar nem részletezte az okokat. Azt mondta, ha a lemondás mégsem történik meg, akkor visszatérnek erre a kérdésre, így nyitva hagyta, hogy a kormány milyen politikai vagy jogi lépéseket fontolna meg abban az esetben, ha Nagy Gábor Bálint mégsem távozna önként a posztjáról.
A legfőbb ügyész neve később újra előkerült, amikor arról kérdezték Magyart, hogy Nagy Gábor Bálint esetleges lemondása összefügghet-e Fürth Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség vezetőjének közelmúltbeli távozásával, illetve az aranykonvoj-üggyel. A kérdésben az is elhangzott, hogy Fürth lemondásának hátterében a kérdező információi szerint szakmai vita vagy nézeteltérés állhatott a főügyészség illetékesével.
Magyar erre röviden azt válaszolta, hogy az ügy összefügghet a legfőbb ügyész lemondásával, de további részleteket nem közölt, mondván: a többit majd a legfőbb ügyész mondja el.
A sajtótájékoztató korábbi részében Magyar az ügyészség működését a tervezett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal szükségességének példájaként is említette. Felidézte, hogy a választások előtt járt a legfőbb ügyésznél, ahol saját elmondása szerint azt kérdezte, miért nem lépett korábban az ügyészség vagy a rendőrség a nemzeti banki alapítványok pénzköltései miatt. A miniszterelnök szerint a legfőbb ügyész erre azt mondta, hogy „nem volt tudomása az ügyről, illetve hogy az eljáráshoz alapos gyanúra lett volna szükség”.
Magyar ezt az érvelést vitatta, azt mondta, szerinte a sajtó már évekkel korábban tele volt a jegybanki alapítványokkal kapcsolatos ügyekkel, ezért a nyomozóhatóságoknak a közpénz védelme érdekében jóval korábban lépniük kellett volna. Álláspontja szerint már akkor elindulhatott volna a nyomozás és a vagyonok zárolása, a most létrehozni tervezett új hivatalnak pedig éppen az lenne az egyik feladata, hogy ilyen ügyekben ne maradjon el a korai kockázatelemzés és a szükséges hatósági fellépés.
Arra a kérdésre, hogy az elmúlt években elhúzódó büntetőeljárások és érdemi nyomozati cselekmények elmaradása volt a választók tapasztalata a politikai érintettségű nyomozásokban, Magyar Péter azt mondta, egyedi büntetőeljárások vizsgálata alapvetően nem a belügyminiszter hatásköre. A válaszát ugyanakkor a szélesebb igazságügyi és alkotmányozási átalakítások kontextusába helyezte, és arról beszélt, hogy
a választási rendszer, a pártfinanszírozás és a közjogi berendezkedés kérdései is a tervezett alkotmányozási folyamat részévé válhatnak.
A miniszterelnök szerint az új vagyonvisszaszerzési hivatal nem a meglévő hatóságok helyett, hanem azokkal együttműködve működne, de a kormány szándéka szerint más megközelítést alkalmazna, mint a jelenlegi rendszer. A hivatalnál kirendelt vagy áthelyezett ügyészek, nyomozók, NAV-os szakemberek, elemzők, adószakértők és jogászok dolgoznának, és Magyar szerint a cél az, hogy a korrupciógyanús vagy közpénzeket érintő ügyeket ne elszigetelten, hanem átfogó kockázatelemzés alapján vizsgálják.
Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart az Országház Vadásztermében 2026. június 22-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka.
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