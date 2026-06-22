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Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart
Gazdaság

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart

Portfolio
Gyors összefoglaló
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Az Országház Vadásztermében tart sajtótájékoztatót délután 4 órakor Magyar Péter. A miniszterelnöki eseményről élőben a helyszínről tudósítunk.
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Sulyok Tamás ha nem ír alá

Ha Sulyok Tamás nem tesz eleget a feladatainak, nem írja alá a törvényjavaslatot, akkor azzal szembemegy az alaptörvénnyel, és ez esetben megindulhat a jogfosztási eljárás - magyarázta.

Emlékeztetett: a képviselők ötöde kezdeményezheti ezt. Ha a parlament ezt megszavazza, akkor az alaptörvény módosítását az Országgyűlés elnöke írja majd alá.

Ezt követően tud majd a parlament új köztársasági elnököt választani, aki minden állampolgár államfője lesz - vélekedett.

Alkotmányos puccsot próbált csinálni legutóbbi alkotmánybírósági beterjesztésével az államfő, de ez nem sikerült neki - állapította meg.

Szeptemberre új elnöke lesz az Alkotmánybíróságnak - vetítette előre.

Csökkentjük a sarkalatos törvények számát - ismertette.

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Párhuzam, fájdalmas hasonlóság

Az olasz maffia és a politikai magyar maffia - ez egy létező párhuzam - jelezte a kormányfő, aki itt megemlítette az uniós pénzek szabálytalan felhasználását is. Szerinte az olasz maffia is nagyot gazdagodott az EU-forrásokkal, hasonlóan a magyar politikai elit egyes részeihez.

Nagyon sok fájdalmas hasonlóság van. A célunk, hogy ne kelljen akkora megrázkódtatáson átmennie a magyar társadalomnak, mint az olasznak korábban - jelezte. Ne történjen vizsgálóbírók és ügyészek meggyilkolása - húzta alá az olasz párhuzamot érzékeltetve.

Összehangolt feladat lesz, a jogi megalapozottság csak egy dolog. Itt mindenkire szükség lesz - hangsúlyozta Magyar Péter, aki szerint a magyar GDP 7-8%-a eltűnik a korrupció miatt.

A visszaélések folyamatosan derülnek ki, részben a minisztériumoktól - ismertette. A NAV-ot felszólította, hogy dolgozzanak szabadon, már senki nem fog beleszólni a munkájukba - tette hozzá.

Ha jól csináljuk, ez a június 22-i nap meghatározó lesz - emelte ki.

Este 6-kor és 8-kor élő interjút ad.

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Kezdődik a bejelentés

Magyar Péter kezdi a tájékoztatót. Elindítja a kormány a Tisztítótűz műveletet - ismételte meg Magyar Péter. Alkotmánymódosítás és a vagyonvisszaszerzési hivatal - ez a két fontos eleme a műveletnek.

5 napig lehet véleményezni a társadalmi egyeztetés keretében és már 1000 felett van az észrevételek száma - árulta el Magyar Péter.

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Késik a kezdés

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatója 16 órára volt meghirdetve, ám még nem kezdődött el.

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Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart

Magyar Péter kormányfő előzetesen

rendkívüli sajtótájékoztatónak hirdette meg

a nyilvános eseményt a parlamentbe.

A miniszterelnök a parlamenti felszólalásában átfogó intézményi és alkotmányos reformcsomagot jelentett be. Ennek részeként létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek feladata a közvagyon sorsának feltárása, valamint a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzése lenne. A szervezet munkájába ügyészeket, NAV-os szakembereket, pénzügyőröket, rendőröket és kockázatelemzőket is bevonnának, vezetői pedig 24 órás rendőri védelemben részesülnének. Magyar Péter emellett bejelentette, hogy alaptörvény-módosítással kezdeményezik Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, a kapcsolódó törvényjavaslatokat pedig társadalmi egyeztetésre bocsátják.

A kormányfő beszélt az igazságszolgáltatási rendszer és az alkotmányos intézmények átalakításáról is. Szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamat indulna, amelynek eredményét népszavazás erősítené meg. A tervek szerint az Alkotmánybíróság elnökét ismét a testület tagjai választhatnák meg saját soraikból, visszaállítanák az alkotmánybírákra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, valamint megerősítenék a bírói önigazgatást. Az Országos Bírói Tanács és a bírák meghatározott köre kezdeményezhetné a Kúria, illetve az Országos Bírói Hivatal vezetőinek visszahívását, amelyről végső soron az Országgyűlés döntene kétharmados többséggel. A politikai rendszer átalakításának részeként a kormány 12 évben maximálná az országgyűlési képviselői mandátumok időtartamát is.

Címlapkép forrása: Arpad Kurucz/Anadolu via Getty Images

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Magyar Péter: elindul a Tisztítótűz-művelet

Indul a Tisztítótűz művelet: Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, amelynek feladata a közvagyon sorsának feltárása és a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzése lesz. A kormányfő szerint Magyarország történetének legnagyobb vagyonfeltárási és vagyonvisszaszerzési programja indul el. A hivatal vezetői 24 órás rendőri védelmet kapnak, a munkát pedig ügyészek, NAV-osok, pénzügyőrök, rendőrök és más szakemberek bevonásával végzik majd. Magyar Péter közölte, hogy a vizsgálatok politikai hovatartozástól függetlenül minden érintettre kiterjedhetnek. Bejelentette egy átfogó alkotmányozási folyamat elindítását is, amelynek végén népszavazással erősítenék meg az új alkotmányt. A kormány emellett módosítaná az igazságszolgáltatás működésére vonatkozó szabályokat, megerősítené a bírói önigazgatást, valamint visszaállítaná az alkotmánybírákra vonatkozó 70 éves felső korhatárt. Az alkotmánymódosítás és a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló jogszabálycsomag társadalmi egyeztetésre kerül, a tervezeteket a kormány honlapján teszik közzé.

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Magyar Péter: elindul a Tisztítótűz-művelet
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Kiderült, milyen szakértők vezetik majd a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt

Magyar Péter miniszterelnök parlamenti viszonválaszában a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal tervezett működéséről közölt új részleteket, miközben élesen bírálta a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk politikusait. A kormányfő szerint az ellenzéki felszólalók nem a hivatal hatásköreiről és a korrupcióellenes intézkedésekről beszéltek, hanem elterelték a figyelmet a szerinte lényegi kérdésekről.

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Kiderült, milyen szakértők vezetik majd a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt
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Radikális alkotmánymódosítás - Itt vannak a Tisztítótűz-művelet legfontosabb részletei

Felkerült a kormány oldalára az Alaptörvény 17. módosításának tervezete, melynek megkezdődik a társadalmi egyeztetése. A tervezett változásokat kilenc pontban foglalta össze a kormány.

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