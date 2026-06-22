Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart

Ha Sulyok Tamás nem tesz eleget a feladatainak, nem írja alá a törvényjavaslatot, akkor azzal szembemegy az alaptörvénnyel, és ez esetben megindulhat a jogfosztási eljárás - magyarázta.

Emlékeztetett: a képviselők ötöde kezdeményezheti ezt. Ha a parlament ezt megszavazza, akkor az alaptörvény módosítását az Országgyűlés elnöke írja majd alá.

Ezt követően tud majd a parlament új köztársasági elnököt választani, aki minden állampolgár államfője lesz - vélekedett.

Alkotmányos puccsot próbált csinálni legutóbbi alkotmánybírósági beterjesztésével az államfő, de ez nem sikerült neki - állapította meg.

Szeptemberre új elnöke lesz az Alkotmánybíróságnak - vetítette előre.

Csökkentjük a sarkalatos törvények számát - ismertette.