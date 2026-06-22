Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart: a vagyonvisszaszerzési hivatal a jogalap nélküli gazdagodást is vizsgálni fogja

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvénytervezetet mintegy 150 paragrafusból áll. A tervek szerint az új intézmény nem a kormány, hanem az Országgyűlés felügyelete alatt működne, és közvetlenül a parlamentnek tartozna beszámolási kötelezettséggel - mondta Magyar Péter.

A hivatal élén egy elnök és négy elnökhelyettes állna.

A vezetők kiválasztására pályázatot írnának ki, amelyet az Országgyűlés alkotmányügyekért felelős bizottsága bonyolítana le. Az előterjesztés szerint a szervezet nem épülne nagy létszámú apparátusra, hanem elsősorban a meglévő állami szervek szakembereire támaszkodna.

A hivatal munkájába korrupcióellenes ügyészeket, rendőröket, NAV-os szakembereket és más rendvédelmi dolgozókat vonnának be. Egy részük közvetlenül a hivatalnál dolgozna, míg más esetekben az intézmény az ügyészség, a rendőrség vagy a NAV szakmai támogatását venné igénybe a vizsgálatok és eljárások során.