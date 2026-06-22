Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart: a vagyonvisszaszerzési hivatal a jogalap nélküli gazdagodást is vizsgálni fogja

Így működik majd a hivatal
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvénytervezetet mintegy 150 paragrafusból áll. A tervek szerint az új intézmény nem a kormány, hanem az Országgyűlés felügyelete alatt működne, és közvetlenül a parlamentnek tartozna beszámolási kötelezettséggel - mondta Magyar Péter.
A hivatal élén egy elnök és négy elnökhelyettes állna.
A vezetők kiválasztására pályázatot írnának ki, amelyet az Országgyűlés alkotmányügyekért felelős bizottsága bonyolítana le. Az előterjesztés szerint a szervezet nem épülne nagy létszámú apparátusra, hanem elsősorban a meglévő állami szervek szakembereire támaszkodna.
A hivatal munkájába korrupcióellenes ügyészeket, rendőröket, NAV-os szakembereket és más rendvédelmi dolgozókat vonnának be. Egy részük közvetlenül a hivatalnál dolgozna, míg más esetekben az intézmény az ügyészség, a rendőrség vagy a NAV szakmai támogatását venné igénybe a vizsgálatok és eljárások során.
Vagyonvisszaszerzés
Nem lesz óriási szervezete a Vagyonvisszaszerzési Hivatalnak, a meglévő állományt hívhatja segítségül a hatóság - mondta. Az erről szóló törvényjavaslat ma megjelenik a parlament oldalán.
A jogalap nélküli gazdagodást is vizsgálni fogják, kockázatelemzéssel kezdődik a folyamat, tartalmazhat helyszíni vizsgálatot is - mondta Magyar Péter.
Nem volt róla tudomásom - ezt válaszolta a legfőbb ügyész Magyar Péternek még a választás előtt arra a kérdésére, hogy miért nem indult vizsgálat az MNB-alapítványok ügyében.
A jogalkotási munka egész nyáron folyni fog, nem lesz nyári pihenés - jelezte a kormányfő.
Minden költségvetési forrás rendelkezésre fog állni erre a célra - jelezte Magyar Péter és hozzátette, hogy erről a mai kormányülésen egyeztetett Kármán András pénzügyminiszterrel. Felülről nem lesz nyitott - tette hozzá.
A Szuverenitásvédelmi Hivatalnak 6 milliárd forintot tervezett be az előző kormány, ez egy az egyben megy a vagyonvisszaszerzési hivatalhoz, nagyjából 10 milliárd forintba kerülhet ez a tevékenység - válaszolta kérdésre Magyar Péter.
A hivatal vezetője miniszteri fizetést fog kapni, mentelmi joga lesz és a helyetteseinek is. Szűkek lesznek az elmozdítási szabályok - tette hozzá.
Sulyok Tamás ha nem ír alá
Ha Sulyok Tamás nem tesz eleget a feladatainak, nem írja alá a törvényjavaslatot, akkor azzal szembemegy az alaptörvénnyel, és ez esetben megindulhat a jogfosztási eljárás - magyarázta.
Emlékeztetett: a képviselők ötöde kezdeményezheti ezt. Ha a parlament ezt megszavazza, akkor az alaptörvény módosítását az Országgyűlés elnöke írja majd alá.
Ezt követően tud majd a parlament új köztársasági elnököt választani, aki minden állampolgár államfője lesz - vélekedett.
Alkotmányos puccsot próbált csinálni legutóbbi alkotmánybírósági beterjesztésével az államfő, de ez nem sikerült neki - állapította meg.
Szeptemberre új elnöke lesz az Alkotmánybíróságnak - vetítette előre.
Csökkentjük a sarkalatos törvények számát - ismertette.
Párhuzam, fájdalmas hasonlóság
Az olasz maffia és a politikai magyar maffia - ez egy létező párhuzam - jelezte a kormányfő, aki itt megemlítette az uniós pénzek szabálytalan felhasználását is. Szerinte az olasz maffia is nagyot gazdagodott az EU-forrásokkal, hasonlóan a magyar politikai elit egyes részeihez.
Nagyon sok fájdalmas hasonlóság van. A célunk, hogy ne kelljen akkora megrázkódtatáson átmennie a magyar társadalomnak, mint az olasznak korábban - jelezte. Ne történjen vizsgálóbírók és ügyészek meggyilkolása - húzta alá az olasz párhuzamot érzékeltetve.
Összehangolt feladat lesz, a jogi megalapozottság csak egy dolog. Itt mindenkire szükség lesz - hangsúlyozta Magyar Péter, aki szerint a magyar GDP 7-8%-a eltűnik a korrupció miatt.
A visszaélések folyamatosan derülnek ki, részben a minisztériumoktól - ismertette. A NAV-ot felszólította, hogy dolgozzanak szabadon, már senki nem fog beleszólni a munkájukba - tette hozzá.
Ha jól csináljuk, ez a június 22-i nap meghatározó lesz - emelte ki.
Este 6-kor és 8-kor élő interjút ad.
Kezdődik a bejelentés
Magyar Péter kezdi a tájékoztatót. Elindítja a kormány a Tisztítótűz műveletet - ismételte meg Magyar Péter. Alkotmánymódosítás és a vagyonvisszaszerzési hivatal - ez a két fontos eleme a műveletnek.
5 napig lehet véleményezni a társadalmi egyeztetés keretében és már 1000 felett van az észrevételek száma - árulta el Magyar Péter.
Késik a kezdés
Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatója 16 órára volt meghirdetve, ám még nem kezdődött el.
Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart
Magyar Péter kormányfő előzetesen
rendkívüli sajtótájékoztatónak hirdette meg
a nyilvános eseményt a parlamentbe.
A miniszterelnök a parlamenti felszólalásában átfogó intézményi és alkotmányos reformcsomagot jelentett be. Ennek részeként létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek feladata a közvagyon sorsának feltárása, valamint a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzése lenne. A szervezet munkájába ügyészeket, NAV-os szakembereket, pénzügyőröket, rendőröket és kockázatelemzőket is bevonnának, vezetői pedig 24 órás rendőri védelemben részesülnének. Magyar Péter emellett bejelentette, hogy alaptörvény-módosítással kezdeményezik Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, a kapcsolódó törvényjavaslatokat pedig társadalmi egyeztetésre bocsátják.
A kormányfő beszélt az igazságszolgáltatási rendszer és az alkotmányos intézmények átalakításáról is. Szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamat indulna, amelynek eredményét népszavazás erősítené meg. A tervek szerint az Alkotmánybíróság elnökét ismét a testület tagjai választhatnák meg saját soraikból, visszaállítanák az alkotmánybírákra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, valamint megerősítenék a bírói önigazgatást. Az Országos Bírói Tanács és a bírák meghatározott köre kezdeményezhetné a Kúria, illetve az Országos Bírói Hivatal vezetőinek visszahívását, amelyről végső soron az Országgyűlés döntene kétharmados többséggel. A politikai rendszer átalakításának részeként a kormány 12 évben maximálná az országgyűlési képviselői mandátumok időtartamát is.
Címlapkép forrása: Arpad Kurucz/Anadolu via Getty Images
Magyar Péter: elindul a Tisztítótűz-művelet
Indul a Tisztítótűz művelet: Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, amelynek feladata a közvagyon sorsának feltárása és a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzése lesz. A kormányfő szerint Magyarország történetének legnagyobb vagyonfeltárási és vagyonvisszaszerzési programja indul el. A hivatal vezetői 24 órás rendőri védelmet kapnak, a munkát pedig ügyészek, NAV-osok, pénzügyőrök, rendőrök és más szakemberek bevonásával végzik majd. Magyar Péter közölte, hogy a vizsgálatok politikai hovatartozástól függetlenül minden érintettre kiterjedhetnek. Bejelentette egy átfogó alkotmányozási folyamat elindítását is, amelynek végén népszavazással erősítenék meg az új alkotmányt. A kormány emellett módosítaná az igazságszolgáltatás működésére vonatkozó szabályokat, megerősítené a bírói önigazgatást, valamint visszaállítaná az alkotmánybírákra vonatkozó 70 éves felső korhatárt. Az alkotmánymódosítás és a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló jogszabálycsomag társadalmi egyeztetésre kerül, a tervezeteket a kormány honlapján teszik közzé.
Kiderült, milyen szakértők vezetik majd a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt
Magyar Péter miniszterelnök parlamenti viszonválaszában a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal tervezett működéséről közölt új részleteket, miközben élesen bírálta a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk politikusait. A kormányfő szerint az ellenzéki felszólalók nem a hivatal hatásköreiről és a korrupcióellenes intézkedésekről beszéltek, hanem elterelték a figyelmet a szerinte lényegi kérdésekről.
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Felkerült a kormány oldalára az Alaptörvény 17. módosításának tervezete, melynek megkezdődik a társadalmi egyeztetése. A tervezett változásokat kilenc pontban foglalta össze a kormány.
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