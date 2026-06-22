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Még nincs szúnyoginvázió, de tenni kell érte
Gazdaság

Még nincs szúnyoginvázió, de tenni kell érte

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A csapadékos időjárás következtében létrejött tenyészőhelyek miatt hat vármegyében megkezdődik a szúnyoglárvák biológiai gyérítése. Jelenleg nincs szúnyoginvázió, így a lakott területeken egyelőre nem alkalmaznak kémiai irtást, a szakemberek ugyanakkor a lakosság közreműködését is kérik a ház körüli kisvizek felszámolásában - írta meg a Katasztrófavédelem.

A katasztrófavédelem felmérései alapján ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében végeznek lárvagyérítést. A kezelés során egy természetes, baktériumok által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely szelektíven kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, így a környezetre és a többi élőlényre teljesen ártalmatlan.

A legtöbb érintett térségben csupán elszórt, kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, amelyeket gépjárművekről vagy csónakokból kezelnek. Nagyobb, egybefüggő vizes élőhelyek kizárólag Csongrád-Csanád és Békés vármegyében találhatók. Ezeken a területeken repülőgépről juttatják ki a biológiai granulátumot, amely könnyedén áthatol a sűrű növényzeten, hogy közvetlenül a vízben fejtse ki hatását.

A központi, biológiai módszerekkel azonban nem lehet minden apró vízfelületet elérni, így a nehezen hozzáférhető helyekről és

a magánkertekből már megindult a honos, valamint az invazív szúnyogfajok kirepülése.

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A rovarok jelenléte ugyanakkor egyelőre csak lokális jellegű, ezért a települések belterületein az elkövetkező napokban még nem lesz szükség kémiai beavatkozásra.

Mivel a védett természeti területeken és a magántelkeken a szervezett gyérítés lehetőségei korlátozottak, a vérszívók elleni védekezésben kiemelt szerep hárul a lakossági megelőzésre is. A kerti víztárolók lefedésével, valamint az esőzések vagy a locsolás után megmaradó pangó vizek rendszeres kiürítésével jelentősen visszaszorítható a rovarok elszaporodása a lakókörnyezetben.

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