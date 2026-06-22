Százéves korában, Parkinson-kórhoz kapcsolódó szövődmények következtében elhunyt Alan Greenspan, az amerikai jegybank (Federal Reserve) legendás elnöke, aki 1987-től 2006-ig, négy elnök alatt irányította az Egyesült Államok monetáris politikáját. A "Maestro" néven emlegetett közgazdász nevéhez fűződik az 1987-es tőzsdekrach kezelése, az "irracionális túláradás" kifejezés megalkotása és a leghosszabb amerikai gazdasági fellendülések egyikének felügyelete. Öröksége azonban máig vitatott: kritikusai szerint alacsony kamatpolitikája és deregulációs szemlélete hozzájárult a 2008-as pénzügyi válsághoz. Halálát felesége, Andrea Mitchell, az NBC News tudósítója jelentette be.

Meghalt Alan Greenspan, aa Federal Reserve egykori legendás elnöke, aki közel két évtizeden át formálta az Egyesült Államok és vele együtt a világgazdaság monetáris politikáját. A „Maestro” néven emlegetett közgazdász 100 éves volt, Parkinson-kórhoz kapcsolódó szövődmények következtében halt meg – számolt be feleségére hivatkozva a CNBC.

Greenspant 1987-ben Ronald Reagan elnök nevezte ki a Fed élére, és egészen 2006-os visszavonulásáig vezette az amerikai központi bankot.

Mandátuma négy elnökségen ívelt át Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton és George W. Bush idején, és a Fed történetének egyik leghosszabb elnöki időszakát jelentette. Hivatali ideje alatt a világgazdaság több meghatározó sokkját is kezelnie kellett: az 1987-es tőzsdekrachot, az ázsiai pénzügyi válságot, az orosz államcsődöt, a Long-Term Capital Management összeomlását, a dotkomlufi felfúvódását és kipukkanását, valamint a 2001. szeptember 11-i terrortámadások gazdasági következményeit.

Bill Clinton elnök és Alan Greenspan a Fehér Házban.

Már hivatalba lépése után néhány héttel történelmi próbatétellel szembesült:

1987. október 19-én, a „fekete hétfőn” a Dow Jones ipari átlag 22,6 százalékot zuhant, ami máig az amerikai tőzsdetörténet egyik legsúlyosabb egynapos esése.

Greenspan másnap jelezte, hogy a Fed kész likviditást biztosítani a pénzügyi rendszer stabilizálására, majd kamatcsökkentésekkel ösztönözte a bankokat a hitelezés fenntartására. A gyors beavatkozás hozzájárult a pánik csillapításához, és megalapozta azt a képet, amely szerint Greenspan néhány mondattal is képes volt megnyugtatni vagy megrázni a piacokat.

Nevéhez kötődik a modern pénzügyi nyelv egyik legismertebb fordulata, az „irracionális túláradás” (irrational exuberance) kifejezés is. Egy 1996. decemberi beszédében arról beszélt, honnan lehet felismerni, ha az eszközárak túlzottan elszakadnak a gazdasági realitásoktól. A mondat azonnal piaci riadalmat váltott ki: a tokiói tőzsde, amely éppen nyitva volt, mintegy 3 százalékot esett, majd más piacok is meginogtak. A figyelmeztetés hosszabb távon prófétainak bizonyult:

bár a technológiai részvények lufija csak évekkel később, 2001-ben pukkadt ki igazán.

Greenspan különös kommunikációs stílusa önálló politikai-gazdasági jelenséggé vált. Hosszú, körülményes, sokszor szinte megfejthetetlen mondatait egyszerre csodálták és gúnyolták, ő maga pedig később elismerte, hogy ez tudatos stratégia volt: a homályos fogalmazással gyakran olyan kérdéseket kerülhetett el, amelyekre a piacok megmozgatása nélkül nem tudott volna válaszolni. A washingtoni döntéshozók, befektetők és alapkezelők ezért nemcsak a kamatdöntéseit, hanem minden nyilvános megszólalását, félmondatát és gesztusát is figyelték.

Zenészből a pénzügyi világ karmestere

Alan Greenspan 1926. március 6-án született New York Washington Heights negyedében, zsidó családban. Fiatalon klarinéton és szaxofonon játszott, rövid ideig a Juilliard School hallgatója volt, majd közgazdasági tanulmányokat folytatott a New York Universityn, ahol alap- és mesterdiplomát szerzett, doktori fokozatát pedig később, 51 évesen kapta meg. Pályája elején tanácsadóként, elemzőként és vállalati közgazdászként dolgozott, majd Gerald Ford elnöksége alatt a Fehér Ház Gazdasági Tanácsadó Testületének elnöke lett. Gondolkodására hatott Arthur Burns, a Fed későbbi elnöke, valamint Ayn Rand szabadelvű, piacpárti filozófiája is.

Öröksége máig kettős: hívei szerint Greenspan a stabil – és a korábbi időszakokhoz képest alacsonyabb infláció –, a hosszú amerikai gazdasági expanzió és a válsághelyzetekben mutatott gyors jegybanki reakciók embere volt. Kritikusai viszont úgy látják, hogy alacsony kamatpolitikája, deregulációs szemlélete és a pénzügyi kockázatok alulbecslése hozzájárult a lakáspiaci buborékhoz és a 2008-as nagy pénzügyi válság előzményeihez.

Alan Greenspan 2007 szeptemberében.

Greenspan később maga is elismerte, hogy túl későn mérte fel a kockázatos jelzáloghitelezési gyakorlatok súlyát. Élete végére így nemcsak a jegybanki hatalom jelképe lett, hanem annak is emlékeztetője, hogy a piacokban egyszerre dolgozik számítás, félelem és eufória — és még a legbefolyásosabb gazdaságpolitikusok sem látnak mindent előre.

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