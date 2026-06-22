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Megindulnak külföldre a magyarok
Gazdaság

Megindulnak külföldre a magyarok

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A 350 forint körüli euróárfolyam és az iráni háborúval kapcsolatos aggodalmak csillapodása nyomán júniustól újra beindultak a külföldi nyaralások foglalásai. Az erősödő forint nemcsak a csomagárakban érezteti hatását, hanem a helyszíni kiadásokat is akár 10–15 százalékkal csökkentheti, így a magyar utazók többet engedhetnek meg maguknak külföldön. Az utazási irodák egyelőre nem terhelik át a kerozinfelárat, amit szintén a kedvező árfolyam tesz lehetővé. Egy négyfős családnak legalább egymillió forintos kiadást jelent egy egyhetes külföldi nyaralás, de számos desztinációban a 2-3 millió forint sem ritka.

A 350 forint körüli euróárfolyam sokat segít abban, hogy ne szálljon el a külföldi nyaralás ára. Miután az iráni háborúval kapcsolatos aggodalmak is csendesedtek, így az elmúlt hetekben egyre nagyobbá vált az érdeklődés a külföldi utak iránt.

Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke a Portfolio megkeresésére azt mondta, hogy áprilisban és május végén éreztek egy megtorpanást a külföldi nyaralások foglalásában, de júniustól beindultak az emberek. „Miután pár hét alatt kiderült, hogy a világon sehol sem álltak le a repülőjáratok, elindultak a dél-európai utak foglalásai. Főleg a tanév végével indultak be az emberek” – tette hozzá.

„Volt egy megtorpanás az erős előfoglalási időszak után az iráni háború kitörésekor. Sokan kivártak. Viszont a legtöbben megtapasztalták, hogy biztonságosan lehet utazni, és az árak sincsenek az egekben” – erősítette meg a magyarok érezhető utazási szándékát Termes Nóra, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati és marketing vezetője.

„A korábbi magas olajárakat valamelyest kompenzálja a forint április óta tartó erősödése. Ezt a saját repülőjegy- és szállásfoglalásaiknál mindenképpen érzik az emberek, de a befizetett utaknál sem mindenki az all in clusive szolgáltatásokat választja, hanem helyben, a nyaralóhely környékén oldják meg az étkezésüket. Az erősebb magyar fizetőeszköz hatása az ilyen jellegű szolgáltatások igénybevételénél is érezhető” – tette hozzá Molnár Judit.

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„Június 26-ig biztosan nem terheljük át a kerozinfelárat. Ezt az erősödő forint teszi lehetővé. Ha ez így marad, akkor a kerozinpótdíj csak akkor vetődik fel újra, ha újra rendkívüli helyzet van. Sokan azonban így is kivárnak, és a last minute ajánlatokat lesik” – mondta Termes Nóra.

Jozef Zakar, az INVIA ügyvezető-igazgatója szerint az erős forint közvetlenül alacsonyabb helyszíni kiadásokat jelent. Még ha a csomag ára változatlan is marad, a nyaralás tényleges költsége a magyar utazók számára jelentősen csökken, amint külföldre érkeznek. Egy kávé Rómában, egy vacsora egy krétai tavernában vagy egy autóbérlés Spanyolországban akár 10–15 százalékkal is olcsóbbá válhat. "Az erős forint azt jelenti, hogy az utazási csomag kifizetése után az utazóknak több szabad felhasználású keretük marad az élményekre és a szabadidős kiadásokra" - mondta.

Sok utas nem a megtakarításra koncentrál, hanem az utazási élmény minőségét helyezi előtérbe.

A forint ereje gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy háromcsillagos büdzséből négycsillagos szállást vegyenek ki, mivel a nyaralás teljes költsége, beleértve a helyszíni kiadásokat is, alacsonyabb lehet, mint egy évvel ezelőtt lett volna - fogalmazott Jozef Zakar. Ugyanakkor a dinamikus csomagokkal értékesített nyaralások ára valós időben kerül meghatározásra, ami azt jelenti, hogy az árfolyammozgások közvetlenül tükröződnek a foglalási kosárban látható árakban.

Egyhetes nyaralás egy négyfős családnak
Helyszín Időpont 4★ szálloda Ár (4 fő) Ellátás 5★ szálloda Ár (4 fő) Ellátás
Kréta 07.16–23. Minos Hotel 1 569 120 Ft Reggeli Annabelle Beach 2 001 118 Ft All Inclusive
Kréta 07.16–23. Minos Hotel 1 675 839 Ft Félpanzió      
Kréta 08.13–20. Minos Hotel 1 587 459 Ft Reggeli Annabelle Beach 1 992 150 Ft All Inclusive
Kréta 08.13–20. Minos Hotel 1 697 317 Ft Félpanzió      
Törökország 07.11–18. Side/Lara (4★) 1 722 831–2 068 883 Ft All Inclusive Side/Lara (5★) 1 742 831–2 466 255 Ft All Inclusive
Törökország 08.08–15. Side/Lara (4★) 1 682 703–2 113 723 Ft All Inclusive Side/Lara (5★) 1 870 652–2 676 824 Ft All Inclusive
Mallorca 07.08–16. Ilunion Palmanova 1 927 000 Ft Félpanzió Iberostar Selection Playa de Palma (07.01–08.) 3 739 324 Ft Félpanzió
Mallorca 08.09–16. Marsenses Rosa del Mar 1 963 953 Ft Félpanzió Iberostar Selection Playa de Palma (08.20–27.) 3 118 100 Ft Félpanzió
Horvátország 07.11–18. Narcis Hotel (Rabac) 941 000 Ft Félpanzió Aminess Khalani Beach (Makarska) 1 863 000 Ft Félpanzió
Horvátország 08.08–15. Narcis Hotel (Rabac) 978 000 Ft Félpanzió Aminess Khalani Beach (Makarska) 1 863 000 Ft Félpanzió
Lido di Jesolo 07.11–18. Hotel Florida 1 040 000 Ft Félpanzió Falkensteiner Spa Jesolo 4 358 000 Ft Félpanzió
Lido di Jesolo 08.08–15. Hotel Florida 1 113 000 Ft Félpanzió Falkensteiner Spa Jesolo 4 148 000 Ft Félpanzió
Forrás: Portfolio-gyűjtés

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