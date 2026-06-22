Most akkor nem elég tiszta a tenger Horvátországban? Megszólalt a szakértő

Lapunk is megírta, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség legújabb jelentése alapján Horvátország pozíciója jelentősen romlott a kiváló minősítésű fürdőhelyek arányát tekintve. Slaven Jozić, a spliti Óceánográfiai és Halászati Intézet kutatója a Jutarnji list napilapnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a visszaesés hátterében
nem az Adriai-tenger vízminőségének romlása, hanem a mérőhálózat bővítése és az uniós minősítési rendszer sajátosságai állnak.
Az európai módszertan szerint egy-egy fürdőhely csak négy egymást követő fürdőszezon mintavételi adatai alapján kaphat végleges besorolást. Horvátország 2025-ben az Európai Unióban a legtöbb új fürdőhelyet vonta be a monitoringrendszerébe, ám ezek közül 113 helyszín még nem rendelkezik végleges minősítéssel. Mivel ezeket az új helyeket is beleszámítják az összes megfigyelt fürdővíz közé, de a kiváló kategóriába egyelőre nem sorolhatók be, az ország százalékos mutatója automatikusan romlik, függetlenül attól, hogy a mintavételi eredmények egyébként nem jeleznek szennyezést.
Jozić becslése szerint ha kizárólag a már besorolt fürdőhelyeket vennék figyelembe, a horvát vizek mintegy 96,7 százaléka kapna kiváló minősítést, amivel az ország ismét az európai élmezőnybe tartozna.
A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy a partvidéket érő környezeti terhelést nem szabad figyelmen kívül hagyni.
A növekvő turizmus, az élénkülő vízi közlekedés és a szennyvízhálózat hiányosságai helyenként ronthatják a vízminőséget, különösen heves esőzések után vagy a nyári főszezonban.
Az európai rangsor egyébként sem ad teljes képet a tengeri környezet állapotáról, mivel a minősítés kizárólag az Escherichia coli és a bélenterococcus baktériumok jelenlétén alapul, amelyek a fekális szennyezettséget és a fürdőzőket érintő egészségügyi kockázatokat jelzik.
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