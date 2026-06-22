Nagy tervet jelentett be a CATL: a dízelnél is olcsóbb lehet az elektromos fuvarozás

Az elektromos teherautók tömeges elterjedésére épít új európai stratégiát a kínai CATL és a brit Octopus Energy.
A Financial Times beszámolója szerint
a két vállalat 50-50 százalékos közös vállalatot hoz létre, amely akkumulátorcsere-állomások hálózatát építi ki Európában.
A tervek szerint 2035-ig több mint 30 ilyen állomás jöhet létre, amelyek összesen több mint 300 ezer elektromos teherautó kiszolgálására lehetnek alkalmasak. A projekt a vállalatok becslése szerint több mint 30 milliárd fontnyi magánberuházást mozgósíthat.
A koncepció lényege, hogy a teherautóknak ne kelljen hosszú ideig tölteniük akkumulátoraikat. Ehelyett a lemerült akkumulátorcsomagot néhány perc alatt egy feltöltött egységre cserélhetik. A CATL szerint
egy több mint 500 kWh kapacitású akkumulátor teljes cseréje öt perc alatt elvégezhető,
ami még a hagyományos dízel tankolásánál is gyorsabb lehet.
A modell másik fontos előnye, hogy a fuvarozóknak nem kell megvásárolniuk az akkumulátort, amely az elektromos járművek egyik legdrágább alkatrésze. Ez jelentősen csökkentheti a beszerzési költségeket, miközben a központilag kezelt akkumulátorok élettartama is növelhető a lassabb és kíméletesebb töltés révén.
Greg Jackson, az Octopus Energy alapítója szerint az akkumulátorcserés rendszerrel az elektromos kamionok teljes üzemeltetési költsége a dízeljárművek szintje alá csökkenhet. A vezető szerint még ha az iráni konfliktus lezárultával vissza is esnek a dízelárak, az elektromos alternatíva költsége hosszabb távon folyamatosan javulhat, miközben a fosszilis üzemanyagok ára továbbra is jelentős volatilitásnak lehet kitéve.
Az első európai akkumulátorcsere-állomások
várhatóan már jövőre megjelenhetnek az Egyesült Királyságban.
A technológia Kínában már egyre szélesebb körben terjed. A CATL idén 900 akkumulátorcsere-állomás telepítését tervezi a kínai teherfuvarozási szektor számára, szemben a tavalyi mintegy 305 egységgel. A vállalat célja, hogy 2030-ra az ország fő logisztikai útvonalainak 80 százalékát lefedje ilyen infrastruktúrával.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Annyira nincs már víz a folyókban, hogy már a benzin se jut el a kutakra
A Hormuzi-szoros megnyílhat, de a folyók elapadtak, ami mindenhol gondot okoz.
Andrej Babiš bejelentette a szigorítást: a szünetekben sem mobilozhatnak majd a diákok
Szigorú lépést jelentettek be.
Brüsszel már pénzt is adna a tagállamoknak, csak toloncolják ki a bevándorlókat – Magyarország is részesülhet
19 tagállam kért finanszírozást a bevándorlás ügyének kezelésére.
Egyre nagyobb a feszültség az EU és Kína között, fontos tárgyalás jön
Jövő héten találkoznak.
Magyar Péter: hamarosan távozik a legfőbb ügyész
Ha nem megy magától, a kormány vissztér Nagy Gábor Bálint ügyére.
Nagyot menetelt az OTP
2 százalék fölötti pluszban zárt.
A Brexit óta nem tér magához Nagy-Britannia: miért bukott meg Keir Starmer?
Ismét lemondott egy miniszterelnök.
Forint erősödés: Idén tényleg olcsóbban nyaralhatunk külföldön!
Minden nyáron kiemelt kérdéssé válik a családok számára, mennyibe kerül majd a külföldi pihenés. Az elmúlt években a szállásárak, a vendéglátás és számos turisztikai szolgáltatás je
Minden összeállhatott az MNB-nek a kamatvágáshoz?
A vártnál kedvezőbb infláció, az erős forint, a csökkenő hazai hozamok és az enyhülő energiaár-kockázatok egyaránt javíthatták az MNB kamatcsökkentési mozgásterét. The post Minden össz
Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés
Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olyan verzió is, hogy abból, amelyik előbb ér oda, vagy éppen vehetnék mindkettőből is, de me
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Hogyan érdemes bánni 3-5 milliárd forinttal egy profi befektető szerint?
A legtöbb ember számára hárommilliárd forint már olyan összeg, amellyel generációkig nem kellene dolgozni. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: ekkora vagyon is elolvadhat, ha... The pos
"Hol vannak a nők?" - És miért nagyon rossz ez a kérdés
Amíg itt fenekedett a NER, addig a társadalom értelmesebb (és gerincesebb) részét egybeforrasztotta az ellene való küzdelem. A honvédő háborúnak, sőt, most már lassan az... The post "Hol van
A náci párttagkönyvek nyilvánossága: példa lehet az ügynökakták megnyitásához?
A múlttal való szembenézés kapcsán fontos mérföldkő lehet Magyarországon az ún. "ügynökakták" - idén október 22-ére tervezett - nyilvánosságra hozatala, amely az elmúlt időszakban kie
A vidrák jelzik, ha a természet veszélyben van
A part menti ökoszisztémák romló állapotára gyakran csak akkor derül fény, amikor a károk már látványosak. A kutatók szerint azonban a vidrák korai jelzőrendszer
A Brexit óta nem tér magához Nagy-Britannia: miért bukott meg Keir Starmer?
Ismét lemondott egy miniszterelnök.
Nem akar csitulni az autópiaci turbulencia: most még nagyobb felelősség hárul a flottakezelőkre
Kövesdán Balázzsal, az MHC Mobility kereskedelmi vezetőjével és Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk a Portfolio Business Podcast legújabb adásában.
Volt egy egyéjszakás kalandunk a piacgazdasággal. Próbálkozzunk tovább!
Képes-e Magyarország élni a történelmi eséllyel?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.