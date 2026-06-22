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Nagy tervet jelentett be a CATL: a dízelnél is olcsóbb lehet az elektromos fuvarozás
Gazdaság

Nagy tervet jelentett be a CATL: a dízelnél is olcsóbb lehet az elektromos fuvarozás

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Több mint 30 akkumulátorcsere-állomást építene Európában 2035-ig a világ legnagyobb akkumulátorgyártója, a kínai CATL az Octopus Energyvel közösen. A felek szerint az új modell jelentősen csökkentheti az elektromos kamionok üzemeltetési költségeit, és akár olcsóbbá teheti a fuvarozást a dízeljárműveknél is.

Az elektromos teherautók tömeges elterjedésére épít új európai stratégiát a kínai CATL és a brit Octopus Energy.

A Financial Times beszámolója szerint

a két vállalat 50-50 százalékos közös vállalatot hoz létre, amely akkumulátorcsere-állomások hálózatát építi ki Európában.

A tervek szerint 2035-ig több mint 30 ilyen állomás jöhet létre, amelyek összesen több mint 300 ezer elektromos teherautó kiszolgálására lehetnek alkalmasak. A projekt a vállalatok becslése szerint több mint 30 milliárd fontnyi magánberuházást mozgósíthat.

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A koncepció lényege, hogy a teherautóknak ne kelljen hosszú ideig tölteniük akkumulátoraikat. Ehelyett a lemerült akkumulátorcsomagot néhány perc alatt egy feltöltött egységre cserélhetik. A CATL szerint

egy több mint 500 kWh kapacitású akkumulátor teljes cseréje öt perc alatt elvégezhető,

ami még a hagyományos dízel tankolásánál is gyorsabb lehet.

A modell másik fontos előnye, hogy a fuvarozóknak nem kell megvásárolniuk az akkumulátort, amely az elektromos járművek egyik legdrágább alkatrésze. Ez jelentősen csökkentheti a beszerzési költségeket, miközben a központilag kezelt akkumulátorok élettartama is növelhető a lassabb és kíméletesebb töltés révén.

Greg Jackson, az Octopus Energy alapítója szerint az akkumulátorcserés rendszerrel az elektromos kamionok teljes üzemeltetési költsége a dízeljárművek szintje alá csökkenhet. A vezető szerint még ha az iráni konfliktus lezárultával vissza is esnek a dízelárak, az elektromos alternatíva költsége hosszabb távon folyamatosan javulhat, miközben a fosszilis üzemanyagok ára továbbra is jelentős volatilitásnak lehet kitéve.

Az első európai akkumulátorcsere-állomások

várhatóan már jövőre megjelenhetnek az Egyesült Királyságban.

A technológia Kínában már egyre szélesebb körben terjed. A CATL idén 900 akkumulátorcsere-állomás telepítését tervezi a kínai teherfuvarozási szektor számára, szemben a tavalyi mintegy 305 egységgel. A vállalat célja, hogy 2030-ra az ország fő logisztikai útvonalainak 80 százalékát lefedje ilyen infrastruktúrával.

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