Nem csak eurót lehet venni: mire jó a devizás befektetés egy magyar portfólióban?

Az elmúlt években a magyar megtakarítók jelentős része magas forintos kamatokhoz és állampapírhozamokhoz szokott hozzá, miközben a vagyonuk továbbra is erősen forintközpontú maradt. Az erősebb árfolyam, az inflációs bizonytalanság és a globális piacokhoz való könnyebb hozzáférés miatt azonban ismét előtérbe kerülhetnek a devizaalapú befektetések. Miklós Dániellel, az OTP Alapkezelő értékesítési vezetőjével arról beszélgettünk, mikor lehet helye a devizás eszközöknek egy lakossági portfólióban, milyen kockázatokkal kell számolni, és hogyan lehet elkerülni, hogy a döntés puszta árfolyam-időzítéssé váljon.

Miért lehet most különösen aktuális a devizaalapú befektetések kérdése a magyar megtakarítóknál?

Több tényező tereli egyszerre ebbe az irányba a figyelmet: az erős forint, a bizonytalan inflációs környezet és a globális piacokhoz való könnyebb hozzáférés. A jelenlegi árfolyamhelyzet különösen fontos: ha a forint erősebb szinten van, a megtakarító relatíve kedvezőbb árfolyamon tud eurót vagy dollárt vásárolni. Ez hosszabb távon értéket képviselhet akkor, ha a hazai fizetőeszköz később gyengül. Így a devizás megtakarítás egyfajta lehetséges válaszként jelenhet meg a jövőbeni árfolyam- és inflációs kockázatokra.

Sokan még mindig árfolyam-spekulációként gondolnak a devizás befektetésekre, miközben a magyar megtakarítók jelentős része továbbra is döntően forintban tartja a vagyonát. Portfólióépítési és kockázatkezelési szempontból miért lehet problémás a túlzott forintkitettség, és miben adhat mást egy devizás elem?

Portfólióépítési oldalról a devizás kitettség nem rövid távú árfolyam-előrejelzésről szól, hanem arról, hogy a befektető ne függjön kizárólag egyetlen deviza, jellemzően a forint teljesítményétől. Ha a devizaalapú eszközöket a forintos befektetések mellé illesztjük, akkor szélesebb, több lábon álló portfólió jöhet létre. Kockázatkezelési szempontból pedig ez azt jelenti, hogy a megtakarító részben védekezik a hazai árfolyam-, inflációs és gazdasági kilengésekkel szemben; ezáltal a devizás elem stabilizáló szerepet tölthet be.

Miklós Dániel, az OTP Alapkezelő értékesítési vezetője - fotó: OTP Bank

A túlzott forintkitettség koncentrációs kockázatot hordoz. Ilyenkor a megtakarítás értéke nagymértékben függ a hazai inflációtól, a forint árfolyamától, a magyar gazdaság teljesítményétől és a belföldi kamatkörnyezettől. Ha ezek közül több tényező egyszerre kedvezőtlenül alakul, az sérülékenyebbé teheti a portfóliót. Ezen lehet változtatni a devizás eszközök beemelésével: ezek szétterítik a kockázatokat azáltal, hogy a portfólió egy része nem közvetlenül a magyar gazdasági ciklushoz és a forint árfolyamához kötődik.

Mit jelent a gyakorlatban, hogy egy devizaalapú befektetés részben mérsékelheti a magyar inflációnak való kitettséget?

Ha a megtakarítás egy része nem forintban denominált eszközben van, annak értékét nem kizárólag a magyar árszínvonal és a forint vásárlóerejének változása határozza meg. Egy euró- vagy dolláralapú portfólióelem esetében a befektető részben olyan devizában és olyan piacokon tart vagyont, amelyek

más inflációs és gazdasági környezethez kapcsolódnak.

Természetesen ez sem szünteti meg teljesen a kockázatot, de tompítja annak hatását, hogy a teljes vagyon a magyar infláció alakulásának legyen kitéve.

A magyar befektetők az elmúlt években hozzászoktak a magas forintos kamatokhoz és állampapírhozamokhoz. Ebben a környezetben hogyan lehet értelmezni a devizás alapok szerepét, ahol más a hozamszint, de más a kockázati szerkezet is?

Félrevezető lehet a devizás alapokat egyszerűen a forintos kamatszintekkel versenyeztetni, mivel a hazai eszközöktől eltérő célt szolgálhatnak a portfólióban. A forintos állampapírok és betétek hozama a hazai kamatkörnyezethez kötődik, míg a devizás alapoknál a deviza, a nemzetközi kamatkörnyezet, valamint az alap mögöttes eszközei – például kötvények, részvények vagy vegyes portfóliók – határozzák meg a kockázat-hozam profilt. A devizás alap szerepe ezért sok esetben nem a rövid távú hozammaximalizálás, hanem a portfólió diverzifikálása, a forintkitettség mérséklése és a globális piaci hozzáférés megteremtése.

Milyen különbség van aközött, ha valaki egyszerűen devizát tart a számláján, vagy ha devizaalapú befektetési alapban helyezi el a pénzét? Miben adhat többet az utóbbi?

Ha valaki egyszerűen devizát tart a számláján, akkor befektetési eredménye elsősorban az adott deviza árfolyamának változásából származhat, esetleges a számlakamatból. Egy devizaalapú befektetési alap ezzel szemben nem pusztán devizatartás:

az alap mögött profi alapkezelők által kezelt értékpapír-portfólió áll.

A devizakitettség mellett így a befektető kötvény-, részvény-, vegyes vagy más piaci kitettséget is kaphat. Az utóbbi tehát potenciálisan több lábon állást jelent: hozampotenciált, professzionális portfóliókezelést és kockázatmegosztást adhat, ugyanakkor az alap mögöttes eszközeinek piaci kockázatát is viselni kell.

Milyen előnyt jelenthet, hogy egy devizás befektetési alapon keresztül a magyar befektetők nemcsak euró- vagy dollárkitettséget, hanem globális részvény- és kötvénypiaci hozzáférést is kaphatnak?

Ez leginkább azzal válik fontos előnnyé, hogy a befektető olyan nemzetközi részvény- és kötvénypiacokra is beléphet, amelyek közvetlenül nehezebben vagy egyáltalán nem lennének elérhetők számára. Ez bővítheti a hozampotenciált, miközben a kockázatokat is megosztja különböző régiók, eszközosztályok és devizák között. Egy ilyen alap tehát egyszerre lehet devizadiverzifikációs és globális portfólióépítési eszköz.

Kinek lehet különösen indokolt devizás eszközöket tartani: annak, akinek devizás jövedelme van, devizás kiadásra készül, vagy annak is, aki egyszerűen hosszabb távon épít portfóliót?

Devizás eszköz tartása különösen indokolt lehet azoknak, akik euróban vagy dollárban kapnak jövedelmet, hiszen így elkerülhetik a folyamatos átváltás költségét és az abból fakadó árfolyamkockázatot. Ugyanez igaz azokra is, akik jövőbeni devizás kiadásra – például külföldi tanulmányokra, ingatlanvásárlásra vagy utazásra – készülnek. Emellett azoknak is lehet helye a portfólióban devizás eszközöknek, akik hosszabb távon építenek megtakarítást, és tudatosan mérsékelni szeretnék a kizárólag forintban tartott vagyon kockázatát.

Milyen időtávon érdemes gondolkodni ahhoz, hogy a devizás kitettség valóban portfólióstabilizáló szerepet tölthessen be?

Mivel rövid távon az árfolyamok jelentősen ingadozhatnak, ilyen időhorizonton a devizás kitettség stabilizáló szerepe jellemzően nem feltétlenül érvényesülhet. Aki tehát néhány hét vagy hónap alatt szeretne árfolyamnyereséget elérni, az könnyen spekulatív döntési helyzetbe kerülhet.

Portfólióépítési logikával többéves időtávban érdemes gondolkodni, és érdemes ehhez igazítani a választott alap ajánlott befektetési időtávját is.

Rövidebb célokra inkább alacsonyabb kockázatú, rövid kötvényjellegű devizás alapok illeszkedhetnek, hosszabb célokra viszont már nagyobb részvény- vagy vegyes kitettséget tartalmazó megoldások is szóba jöhetnek.

Milyen kockázatokkal kell számolnia annak, aki euró- vagy dolláralapú befektetési alapot választ, és hogyan lehet elkerülni, hogy a devizás befektetés puszta árfolyam-időzítési döntéssé váljon?

A befektetőnek több kockázattal kell számolnia. Az első a devizaárfolyam-kockázat: ha a forint erősödik az euróval vagy dollárral szemben, a forintban számolt befektetési érték csökkenhet. A második a mögöttes eszközök kockázata: egy kötvényalapnál kamat- és hitelkockázat, egy részvény- vagy vegyes alapnál piaci árfolyamkockázat jelentkezik. A harmadik a likviditási és időtávkockázat:

nem mindegy, hogy a befektető mikor akar hozzáférni a pénzéhez.

Az árfolyam-időzítési csapda úgy kerülhető el, ha a devizás befektetés nem egyszeri tippként jelenik meg, hanem jóval tudatosabb formában: előre meghatározott portfólióarányként, megfelelő időtávval, fokozatos belépéssel és rendszeres felülvizsgálattal.

Az OTP Alapkezelő kínálatában milyen típusú devizás alapok érhetők el rövidebb, illetve hosszabb időtávra, és hogyan érdemes ezek között választani?

A választásnál a döntő szempont az időtáv, a kockázatvállalási hajlandóság és a cél. A kínálatunkban minden időtávra, különböző kockázati szinteken, forintban, euróban és dollárban kínálunk alapokat. Vannak egy-egy eszközosztályt (OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap) vagy akár egy-egy régiót (OTP USA Részvény Alap) megcélzó, de globális kitettséget (OTP Multi-Asset Alapcsalád) kínáló termékeink is. A teljes kínálat megismeréséhez és megfelelő választáshoz érdemes átböngészni a honlapunkat, vagy akár a befektetési tanácsadóink segítségét kérni.

A cikk az OTP Bank és az OTP Alapkezelő támogatásával készült, marketingközlemény. A benne szereplő piaci vélemények és várakozások tájékoztató jellegűek, a közzététel időpontjában rendelkezésre álló információkon alapulnak, melyek később változhatnak. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, ajánlattételnek, befektetési elemzésnek vagy befektetési ajánlásnak. A befektetések kockázattal járnak. A befektetés értéke ingadozhat, a múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, és akár tőkevesztés is előfordulhat. Devizaalapú befektetések esetén a devizaárfolyam változása a kockázatot és a hozam vagy veszteség mértékét is befolyásolja. Befektetési döntés előtt kérjük, ismerje meg a termékek hivatalos dokumentumait (PRIIPs KID/KIID, tájékoztató, kezelési szabályzat).

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images