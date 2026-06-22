Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvénytervezet

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A Tisza-kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) létrehozásáról szóló törvénytervezetet társadalmi egyeztetésre küldte: egy rendkívül széles jogkörű, független intézmény jönne létre az elmúlt évek közvagyon-visszaéléseinek feltárására. Az új szerv nemcsak vizsgálati és ellenőrzési feladatokat kapna, hanem bizonyos ügyekben nyomozhatna, vádat emelhetne és büntetőeljárási szereplőként is felléphetne. A hivatal hatásköre kiterjedne az állami és önkormányzati vagyon mellett a korábban állami körből kikerült vagyonelemekre, a jegybankhoz kapcsolódó alapítványokra, valamint a döntően közbeszerzésekből élő cégekre is, amelyeket akár állami felügyelet alá is vonhatna. A kormánytól független, önálló költségvetésű szervezet élére szigorú szakmai és összeférhetetlenségi feltételek mellett választanák meg a vezetőket, akik nem lennének újraválaszthatók.

Már a kampányban megígérte Magyar Péter miniszterelnök, hogy az elmúlt évek közvagyont érintő ügyeinek feltárására és az elveszettnek tartott állami vagyon visszaszerzésére létre hozza a Tisza-kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt (NVVH).

A kabinet már múlt héten jelezte, hogy ezen a héten bemutatják a szervezetről szóló törvénytervezetet, a kormányfő pedig a hétfői parlamenti beszédében és két interjúban is beszélt az új hivatalról.

A mostani, társadalmi egyeztetésre küldött javaslat alapján nem egyszerű ellenőrző vagy tanácsadó szerv jönne létre:

az NVVH egyszerre kapna közpénzügyi, vizsgálati, adatgyűjtési, vagyonvédelmi és bizonyos büntetőeljárási jogosítványokat.

Új jelentést kap a közvagyon

A Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett kormány javaslata abból indul ki, hogy a „demokratikus újjáépítés” részeként fel kell tárni a korábbi vagyonvesztések és közvagyont érintő visszaélések rendszerét. Az új szervezet feladata nemcsak az lenne, hogy jelentéseket írjon gyanús ügyekről, hanem az is, hogy kezdeményezze a szükséges eljárásokat, feltárja a pénzmozgásokat, szerződéses láncokat és tulajdonosi kapcsolatokat, valamint közreműködjön abban, hogy az állam visszaszerezze a bűncselekményből vagy jogellenes közvagyon-felhasználásból származó vagyont.

A legérdekesebb lépés, hogy definíció szerint

közvagyonként a javaslat nemcsak a jelenlegi állami és önkormányzati vagyonelemeket tartaná számon, hanem azokat az eszközöket, pénzügyi forrásokat, részesedéseket és vagyoni értékű jogokat is, amelyek korábban kerültek ki állami vagy önkormányzati körből.

A szabályozás külön nevesíti a Magyar Nemzeti Bankhoz, annak befolyása alatt álló gazdasági társaságokhoz, illetve az MNB által vagy közreműködésével létrehozott alapítványokhoz kapcsolódó vagyonelemeket is. Így a hivatal nemcsak a jelenlegi állami vagyon mozgását vizsgálhatná, hanem olyan ügyeket is, amelyekben a közvagyon korábban került ki az állami vagy önkormányzati ellenőrzés alól.

Az NVVH önálló, központi költségvetési szerv lenne, budapesti székhellyel, a kormányzattól való távolságot a javaslat azzal próbálja biztosítani, hogy a hivatal költségvetése önálló fejezetként jelenne meg a központi költségvetésben, saját maga állítaná össze a költségvetési javaslatát és a beszámolóját, a kormány pedig ezeket változtatás nélkül terjesztené az Országgyűlés elé. Az NVVH forrásait csak a hivatal hozzájárulásával lehetne csökkenteni, a szöveg pedig azt is kimondja, hogy

a hivatal, annak elnöke, elnökhelyettesei és teljes személyi állománya feladatellátásában független, más szerv vagy személy által nem utasítható, és csak törvény adhat számára feladatot.

Az Országgyűlés minden évben nyilvános beszámolót kapna a hivatal működéséről, amelyet az NVVH honlapján is közzé kellene tenni. Ebben szerepelnének a működés főbb adatai, az eljárások típusai, száma és eredménye, a feljelentések, eljáráskezdeményezések és más jelzések száma, valamint azok a főbb kockázatok, amelyeket a hivatal a közvagyon felhasználásával kapcsolatban feltárt. Rendszerszintű, különösen jelentős közvagyonvédelmi kockázat esetén az Országgyűlés illetékes bizottságai külön tájékoztatást is kaphatnának.

Az új szervezet élén elnök állna, akinek munkáját négy elnökhelyettes segítené:

egy közpénzügyi, egy nyomozati, egy vádemelésért felelős és egy fellebbviteli elnökhelyettes.

Az elnök és az elnökhelyettesek személyére az Országgyűlés alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó bizottsága tenne javaslatot, a folyamatba pedig tanácskozási joggal civil szervezetek képviselőit is be kellene vonni.

Nagyon fontos korlátozás, hogy a vezetők nem lennének újraválaszthatók, vagyis megbízatásuk nem válhatna politikai alkukhoz kötött, újabb ciklusokra épülő pozícióvá.

A hivatal vezetői posztjaira csak szigorú szakmai és politikai összeférhetetlenségi feltételek mellett lehetne jelöltet állítani. Az elnöknek jogi, gazdasági, államtudományi, politikatudományi, közigazgatástudományi vagy más társadalomtudományi felsőfokú végzettséggel és jelentős szakmai tapasztalattal kellene rendelkeznie. A közpénzügyi elnökhelyettesnek adó- vagy vámhatósági területen kellene hosszú szakmai múltat felmutatnia, a nyomozati, vádemelési és fellebbviteli területekhez kapcsolódó elnökhelyettesek pedig ügyészek lehetnének.

Vezetői tisztséget nem kaphatna olyan személy, aki a jelölését megelőző hat évben

országgyűlési,

európai parlamenti

vagy önkormányzati képviselő,

polgármester,

kormánytag,

politikai vezető,

kormánybiztos,

miniszterelnöki

vagy miniszteri biztos volt,

párttisztséget viselt,

párt alkalmazásában állt,

vagy olyan érdekeltsége volt, amely veszélyeztetné a hivatal függetlenségébe vetett közbizalmat.

A munkatársakra külön integritási szabályok vonatkoznának, így például az állásokat főszabály szerint csak nyilvános vagy célzott szakmai pályázat alapján lehetne betölteni, bár sürgős vagy a működés folyamatosságát érintő esetben ettől el lehetne térni. A köztisztviselőknek integritási nyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot kellene tenniük, be kellene jelenteniük az összeférhetetlenségi okokat, valamint minden személyes, gazdasági, politikai vagy családi érdekeltséget, amely a hivatal feladatköréhez kapcsolódó ügyben felmerülhet. Nem járhatnának el olyan ügyben, amelyben korábban jogi képviselőként, szakértőként, hatósági tisztviselőként, bíróként vagy ügyészként közreműködtek, és az NVVH-tól való távozásuk után két évig sem vállalhatnának szerepet olyan ügyben, amelyet korábban a hivatalnál megismertek.

Elemzés vádemeléssel

A közvagyon felhasználásával összefüggő kockázatok feltárása, elemzése és értékelése az NVVH egyik legfontosabb feladata lenne. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a hivatal vizsgálhatná az állami és önkormányzati döntésekhez, közbeszerzésekhez, támogatásokhoz, koncessziókhoz, állami vagy önkormányzati cégekhez, közfeladat-finanszírozáshoz és európai uniós forrásokhoz kapcsolódó vagyoni folyamatokat. Nemcsak azt nézhetné, hogy egy adott szerződés vagy támogatás szabályos volt-e, hanem azt is, hogyan mozogtak a pénzek, milyen szerződéses láncokon mentek keresztül, kik voltak a tényleges tulajdonosok, és milyen gazdasági összefüggések álltak az ügy mögött.

A szabályozás különválasztaná a kockázatértékelést és a vizsgálatotá: előbbi önmagában még nem hatósági eljárás, nem állapíthat meg jogsértést, felelősséget vagy fizetési kötelezettséget, és közvetlenül nem lehet szankció alapja. Arra szolgálna, hogy a hivatal azonosítsa az egyedi és rendszerszintű problémákat, majd ezek alapján eldöntse, indít-e közvagyonvédelmi vizsgálatot, kezdeményez-e más hatósági vagy bírósági eljárást, illetve tesz-e jogalkotási vagy intézményi javaslatot.

A kockázatértékelés módszertanát nyilvánosságra kellene hozni, benne az ügykiválasztás objektív garanciáival.

Közvagyonvédelmi vizsgálat hivatalból, bejelentés, panasz vagy más szerv jelzése alapján is indulhatna. A vizsgálatot írásban kellene elrendelni, megjelölve annak tárgyát, célját, főbb irányait és az alkalmazható vizsgálati cselekményeket. Az érintettet a hivatal értesíthetné a vizsgálat megindításáról, de az értesítés elmaradhatna, ha fennállna a veszélye annak, hogy emiatt adatokat, iratokat, elektronikus állományokat, adathordozókat vagy vagyonelemeket tüntetnek el, változtatnak meg, semmisítenek meg vagy tesznek hozzáférhetetlenné.

A vizsgálatot alapvetően hat hónapon belül be kellene fejezni, de indokolt esetben további hat hónappal, különösen összetett ügyben pedig még egyszer legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható lenne – tehát legfeljebb 18 hónapig tarthatna egy ellenőrzés.

Az NVVH vizsgálati köre rendkívül széles lenne, így ellenőrizhetné a központi költségvetésből gazdálkodó szervezeteket, az államháztartásból nyújtott támogatások felhasználását, az önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodását, az állami vagy önkormányzati tulajdonú, illetve korábban ilyen tulajdonban állt gazdasági társaságok vagyongazdálkodását, valamint az uniós forrásból finanszírozott tervezett, folyamatban lévő vagy korábbi projekteket.

Állami vagy uniós támogatás, illetve ingyenes vagyonjuttatás esetén a hivatal akár az érintett szervezet teljes gazdálkodási tevékenységét is vizsgálhatná.

Különösen erős jogosítványok vonatkoznának azokra a gazdasági szereplőkre, amelyek bevétele döntően közbeszerzésekből vagy koncessziós beszerzésekből származik.

Ha egy cég és kapcsolt vállalkozásai együttes nettó árbevételének legalább 75 százaléka az elmúlt öt év valamelyikében közbeszerzésből vagy koncessziós beszerzésből jött, erről a NAV-nak tájékoztatnia kellene az NVVH-t, a hivatalnak pedig hivatalból vizsgálatot kellene indítania.

A közvagyon további sérelmének veszélye esetén az érintett cég vagy kapcsolt vállalkozása magyar állami felügyelet alá kerülhetne.

Állami felügyelet esetén nem puszta megfigyelésről lenne szó. A közpénzügyi elnökhelyettes áttekinthetné a felügyelet alá vont vállalkozás vagyoni helyzetét, ellenjegyezhetné a vagyoni jellegű kötelezettségvállalásokat, dönthetne a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó vagyoni ügyekben, betekinthetne a cég irataiba, könyveibe, számláiba, szerződéseibe, felvilágosítást kérhetne a vezetőktől, a felügyelőbizottságtól, a könyvvizsgálótól és a munkavállalóktól. Akár vezető tisztségviselőt is visszahívhatna, új személyt nevezhetne ki, korlátozhatná vagy megszüntethetné a képviseleti jogot, azonnali hatállyal felmondhatna bizonyos szerződéseket, és írásban utasítást adhatna a vállalat gazdálkodását érintő kérdésekben.

A vizsgálatok során az NVVH adatokat, iratokat, elektronikus adatállományokat és nyilvántartási adatokat kérhetne be, iratbetekintést és másolatkészítést végezhetne, felvilágosítást vagy nyilatkozatot kérhetne, helyszíni vizsgálatot tarthatna, elektronikus adatokat menthetne le, más szerveket kereshetne meg, nyilvános és közhiteles nyilvántartásokból szerezhetne adatokat, illetve a rendelkezésére álló adatokat összekapcsolhatná és elemezhetné. Helyszíni vizsgálatnál beléphetne irodákba, irattárakba, ügyfélterekbe, szerverhelyiségekbe, raktárakba és más, nem lakás céljára szolgáló helyiségekbe. Főszabály szerint legalább öt nappal korábban értesíteni kellene az érintettet, de az előzetes figyelmeztetés elmaradhatna, ha a vizsgálat meghiúsításának vagy az iratok eltüntetésének kockázatával járna.

Adatszolgáltatásra széles körben lennének kötelesek állami és önkormányzati szervek, költségvetési intézmények, állami vagy önkormányzati tulajdonú cégek, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, közalapítványok, köztestületek, támogatást kezelő szervezetek, közbeszerzésekben vagy koncessziókban részt vevő szereplők, valamint bárki, aki a közvagyon felhasználásával összefüggésben releváns adattal, irattal, információval vagy vagyonelemmel rendelkezik. Az adatkérésnek nem lenne akadálya az sem, ha az adat üzleti titkot, banktitkot, fizetési titkot, értékpapírtitkot, biztosítási titkot, adótitkot, vámtitkot vagy más védett adatot tartalmaz, amennyiben annak megismerése szükséges a hivatal feladatának ellátásához. A védekezés céljából készült iratokra és az ügyvédi titokra ugyanakkor külön garanciák vonatkoznának.

A hivatal szándékos akadályozása komoly bírságot vonhatna maga után. Természetes személyek esetében 50 ezer forinttól 50 millió forintig, cégek és más szervezetek esetében 500 ezer forinttól 5 milliárd forintig terjedhetne a bírság. Ugyanez ismételten is kiszabható lenne, ha az érintett a hivatal újabb felhívása ellenére sem teljesíti a kötelezettségét. A bírság megállapításakor figyelembe kellene venni a kötelezettségszegés súlyát, ismétlődését, azt, hogy mennyiben akadályozta a vizsgálatot, milyen jelentőségű adatot vagy iratot érintett, mekkora az érintett gazdasági súlya, és megszüntette-e a jogsértő állapotot.

Más szerv eljárásának szükségessége esetén az NVVH kezdeményezhetné a hatósági, ellenőrzési, felügyeleti vagy bírósági eljárást, és továbbíthatná a szükséges adatokat, iratokat és javaslatokat. Bűncselekmény gyanújánál, ha az ügy a hivatal hatáskörébe tartozik, az NVVH saját maga is megindíthatná a büntetőeljárást. Amennyiben nem saját hatáskörben jár el, feljelentést tenne, és kezdeményezné a vagyonbiztosítási intézkedéseket vagy más eljárási cselekményeket.

Az NVVH egyik legfontosabb újdonsága, hogy nemcsak vizsgáló szervként működne, hanem bizonyos ügyekben büntetőeljárási szereplőként is.

A hatáskörébe tartozó ügyekben nyomozhatna, felügyelhetné a felderítés törvényességét, irányíthatná a vizsgálatot, előkészítő eljárást folytathatna, közvádlóként vádat emelhetne, a bíróság előtt képviselhetné a vádat, és jogorvoslatokat is előterjeszthetne.

A büntetőeljárási szabályokban az NVVH több tekintetben az ügyészséghez hasonló jogosítványokat kapna, de csak a hatáskörébe tartozó, közvagyonnal vagy közhatalom gyakorlásával összefüggő kiemelt bűncselekményekben.

Saját hatáskörbe vonás esetén a hivatal országos illetékességgel járhatna el, amire akkor lenne lehetősége, ha a rendelkezésre álló adatok alapján feltételezhető, hogy a közvagyonból származó, bűncselekménnyel összefüggésben megszerzett vagyon visszaszerzése és az állam büntetőjogi igényének érvényesítése így hatékonyabban biztosítható. A döntést közölni kellene az eljáró bírósággal, ügyészséggel, nyomozó hatósággal, a terhelttel, a sértettel és más érintettekkel, de külön jogorvoslatnak nem lenne helye.

Különös, elsőre kifejezetten furcsa lépés, hogy Fiatalkorúak elleni vagy katonai büntetőeljárásokat ugyanakkor az NVVH nem vonhatna saját hatáskörbe.

Több meglévő intézményi eljárásba is bekapcsolódna az új hivatal, például kezdeményezhetné a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból indított eljárását, megkeresésére kötelező lenne adóellenőrzést lefolytatni, felléphetne közigazgatási és adóhatósági döntésekkel szemben, és közérdekű keresetet is indíthatna.

A pénzmosás elleni rendszerben a pénzügyi információs egység az NVVH-nak is továbbíthatna operatív elemzéseket, a hivatal pedig negyedéves adatközlésekben is szerepet kapna.

Az Integritás Hatóság ellenőrizhetné az NVVH elnökének és elnökhelyetteseinek vagyonnyilatkozatát, és eljárást kezdeményezhetne, ha mulasztást vagy valótlan közlést talál.

A nagy hatalom nagy önkorlátozással jár

Adatvédelmi és eljárási garanciák is szerepelnek a javaslatban, hogy az NVVH ne élhessen vissza a jelentős jogkörével. Ezért a hivatal csak a feladatához szükséges és az elérni kívánt céllal arányos mértékben kezelhetne adatokat, a védett adatokhoz pedig csak azok a munkatársak férhetnének hozzá, akiknek erre a feladatuk ellátásához valóban szükségük van.

A védett iratokat és elektronikus adatállományokat elkülönítetten, jogosultsági alapon, naplózott módon kellene kezelni, a hivatal pedig nem tájékoztathatná a nyilvánosságot olyan adatokról, amelyek folyamatban lévő vizsgálatot, büntetőeljárást vagy védett adatot sértenének.

A vizsgálati cselekményekkel szemben rövid határidőn belül kifogást lehetne tenni, és a hivatalnak ezt gyorsan el kellene bírálnia.

A szabályozás egyes, más törvényeket érintő részei később indulnának, de a Tisza-kormány gyors intézményépítéssel számol: az NVVH rövid időn belül megkaphatná a működéséhez szükséges vezetést, költségvetési önállóságot, vizsgálati eszközöket és büntetőeljárási jogosítványokat.

A vezetői összefoglaló szerint a normaszöveg kétlépcsős jogi indulást alkalmaz: a státusztörvény főszabály szerint a kihirdetését követő napon lép hatályba, míg a büntetőeljárási törvényt módosító rendelkezések a kihirdetést követő 61. napon. Az országgyűlés az első elnököt és elnökhelyetteseket a hatálybalépéstől számított harminc napon belül választja meg.

A társadalmi egyeztetés június 30-ig tart.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt