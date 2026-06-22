Összeállt a kép: holnap kamatot vághat az MNB

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A Monetáris Tanács egy tagja már májusban a 6,25%-os alapkamat csökkentésére szavazott, azonban a többség leszavazta. Azóta viszont a forint tovább erősödött, az iráni konfliktus enyhülni látszik, a friss inflációs adat pedig a vártnál is alacsonyabb áremelkedési ütemet mutatott. Így most minden adott lehet ahhoz, hogy kedden február után ismét lazítson a jegybank. Sőt, az elemzők most arra számítanak, hogy az év második felében további kamatcsökkentések jöhetnek.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás? Sokat erősödött az utóbbi hónapokban a forint, idén a világ egyik legjobban teljesítő devizája lett. Meddig tarthat ez a szárnyalás? Mindenki örül az erősebb forintnak? Mi lesz, ha lecseréljük a forintot euróra?

Megjelent az első galamb a jegybankban, de máris tábort gyűjthet maga köré

Sok minden történt az elmúlt egy hónapban, ami meghatározhatja az MNB Monetáris Tanácsának keddi döntését. A jegybank májusban változatlanul 6,25%-on tartotta az alapkamatot, azonban megjelent az első ellenvélemény, hiszen az azóta publikált rövidített jegyzőkönyv szerint Gottfried Péter a kamat 25 bázispontos csökkentésére szavazott.

Ez nem csak abból a szempontból fontos fejlemény, hogy nem volt egyhangú a döntés, hanem azt is jelezheti, hogy résnyire már megnyílt az ajtó a kamat csökkentése előtt. Erre utalt óvatosan Varga Mihály is, amikor azt mondta, hogy a júniusi döntésig csökkenhet az eddig meglévő bizonytalanság.

Budapest Economic Forum 2026 Az inflációs és a monetáris politikai kilátások is terítékre kerülnek a Portfolio szokásos éves gazdasági csúcskonferenciáján október 7-én. A Budapest Economic Forumon arra is keressük majd a választ, milyen kihívások és lehetőségek vannak a magyar gazdaság előtt, meddig maradhat erős a forint, hogyan reagálhatnak a vállalkozások az új kormány gazdaságpolitikájára, illetve mi lesz a finanszírozási helyzettel. Tartson velünk és foglalja le a helyét már ma! Információ és jelentkezés

Ha csak a tényeket nézzük, akkor három dolog is amellett szól, hogy az eddigi óvatos és türelmes hozzáállás tovább oldódjon a jegybankban:

A magyar kockázati felárak csökkenése nem csak tartósnak bizonyult, de folytatódott az elmúlt egy hónapban, ezt jelzi a forint 2,5%-os erősödése az euróval szemben és a tízéves kötvényhozam 30 bázispontos esése. A jegybank elnöke májusban épp ezt emelte ki, mint a bizonytalanság csökkenése irányába ható tényezőt. A májusi infláció jókora meglepetést okozott, hiszen a várt minimális emelkedés helyett ismét csökkent az áremelkedés mértéke. Ezzel az 1,8%-os adat ismét a jegybank toleranciasávja (3±1 százalékpont) alá került. Ugyan a mesterséges intézkedések (árrésstop, üzemanyagok védett ára, önkéntes árkorlátozások) továbbra is hatályban vannak, ami óvatossá teheti az MNB-t, de már ezek kivezetésével sem ugrana olyan magasra infláció, mint korábban feltételezni lehetett. Az intézkedések egy része egyébként hamarosan eltűnhet, hiszen a védett ár eltörléséről már döntött a kormány és a szolgáltatók áremelési moratóriuma is lejár június végén, a telekomcégek már be is jelentették, hogy drágulnak a csomagjaik. Az elmúlt napokban úgy tűnik, hogy a közel-keleti háború is a tűzszünet irányába mozdult el, bár egyelőre törékeny az amerikai-iráni béke lehetősége. De a hangulat javulása már látszik a piacokon, az olaj világpiaci ára például 80 dollár környékére esett vissza.

Így most minden adott lehet, hogy a Monetáris Tanács többsége legalább átmenetileg félretegye az eddigi óvatosságot és kamatot vágjon a jegybank.

Valószínűleg így sem köteleződik el az MNB rögtön egy lazítási ciklus mellett, hangsúlyozhatják, hogy a kockázatok miatt hónapról hónapra döntenek majd a következő időszakban a beérkező adatok alapján.

Fontos lesz az is, hogy megjelenik az MNB szokásos negyedéves előrejelzése. Először kedden a fő számokat (GDP-re és inflációra vonatkozó előrejelzések) ismertethetik, majd várhatóan csütörtökön publikálják a friss Inflációs Jelentést. Ebben az infláció esetében akár jelentős csökkenés is jöhet a márciusi 3,8%-os 2026-os prognózis után. A Portfolio legutóbbi, júniusban készült elemzői körképében a szakemberek az idei évre 3%-os átlagos áremelkedési ütemmel kalkuláltak. A GDP-növekedés esetében márciusban 2026-ra 1,7%-os, 2027-re pedig 3%-os ütemet vetített előre az MNB. Ebből az idei érték talán minimálisan felfelé mozdulhat, Varga Mihály májusban már említette, hogy nem irreális a 2% körüli növekedés elérése. Jövőre viszont a 3% egyelőre inkább kicsit optimistának tűnik.

Mikor vágjanak, ha nem most?

Nem meglepő a fentiek után, hogy a Portfolio által megkérdezett elemzők mindegyike kamatcsökkentésre számít a keddi ülésen. Sőt, egy szakember szerint rögtön „nagyot” léphet a jegybank, nem is 25, hanem rögtön 50 bázisponttal csökkenthetik az alapkamatot.

Portfolio elemzői felmérés az alapkamat alakulásáról név intézmény 2026. jún. 2026. dec. 2027. dec. Aradványi P. - Varga Z. Equilor 6,00 5,50 5,00 Árokszállási Z. – Balog-Béki M. MBH Bank 6,00 5,50 5,00 Becsey Zsolt Unicredit Bank 6,00 5,50 4,75 Isépy T. - Biró D. Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 6,00 5,75 5,00 Jobbágy Sándor Concorde 6,00 5,50 - Németh Dávid K&H Bank 6,00 5,50 4,50 Nyeste Orsolya Erste Bank 6,00 5,75 5,00 Palócz Éva Kopint-Tárki 5,75 4,50 4,00 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 6,00 5,25 4,75 Virovácz Péter ING Bank 6,00 5,25 5,00 konszenzus (medián) 6,00 5,50 4,88 Forrás: Portfolio

A javuló inflációs kilátások és kockázati megítélés teret nyújthat végre a jegybanknak, hogy az első óvatos lépését megtegye – véli Nyeste Orsolya. Ugyanakkor az Erste Bank elemzője szerint óvatosságra adhat okot, hogy a nagy nemzetközi jegybankok közül az Európai Központi Bank (EKB) már kamatot emelt, a régióban pedig a csehek szigorítottak 25 bázisponttal épp a múlt héten. A hazai tényezők közül pedig a költségvetés helyzetével és a középtávú hiánycsökkentő pályával kapcsolatos bizonytalanságok indokolhatják a jegybanki óvatosságot.

Ismét egy izgalmas kamatdöntő ülés következik, amelynek kimenetele attól függ, hogy mennyire lesznek rugalmasak a Monetáris Tanács tagjai

- emelte ki Virovácz Péter. Az ING Bank elemzője szerint reális opció lehet az 50 bázispontos vágás is, várhatóan az lesz majd az ülés terítékén a 25 bázispontos csökkentés mellett. Hozzátette, hogy az inflációs pálya mellett a piaci környezet is egyértelműen a kamatcsökkentést támogatja, sőt akár szokatlanul nagy lazításra is lehetőséget nyújthat.

Mivel azonban az eddigi tapasztalatok alapján a Varga Mihály vezette jegybank inkább az óvatos lépéseket és az előzetes kommunikációt preferálja, a nagyobb léptékű kamatvágás lenne a meglepetés – tette hozzá Virovácz.

A fenti érvek az összes döntéshozót meggyőzhetik, Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője szerint nem marad olyan tanácstag, aki a kamat tartása mellett szavazna.

A forint árfolyama átlépte a 350-es szintet,a 10 évesállampapírpiaci hozamok pedig ütemesen közelednek az 5%-hoz, ami mellett a 6,25%-os alapkamat már abszurdnak mondható

- hangsúlyozta Palócz Éva, aki egyedüliként számít 50 bázispontos lazításra. A Kopint-Tárki vezérigazgatója szerint az sem lenne baj, ha „csak” 25 bázispontot vágna a Monetáris Tanács, a lényeg a jegybanki üzenet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A jegybank eddig óvatos volt, három hónapja még azt találgattuk, kell-e kamatot emelni az energiaárak miatt, így most is maradhatnak az óvatos 25 bázispontos csökkentés mellett – emelte ki Regős Gábor. Ezt támasztja alá a cseh jegybank és az EKB kamatemelése, ugyanis „egy néhány hét alatt 75 bázisponttal csökkenő kamatkülönbözet már túl nagy lehet”.

A jegybank továbbra is hangsúlyozhatja az óvatos és körültekintő monetáris politika szükségességét, azonban a külső és belső folyamatokban bekövetkezett kedvező változások tágítják a jegybanki mozgásteret – hangsúlyozta a döntés előtt Varga Zoltán, az Equilor elemzője.

Most a jegybanknak nem kell tartania egy hirtelen energiaársokk hatásaitól és így az importált infláció megugrásától - emelte ki Isépy Tamás. A Századvég Konjunktúrakutató szakembere szerint óvatosságot indokolhat, hogy az erős forintnak is köszönhetően a háború hatásai még nem épültek be az árakba, így az inflációs nyomás továbbra is jelen van a gazdaságban.

Lehet még töltény a csőben a második félévre is

A fenti táblázatból az is látszik, hogy az elemzők a második félévben további kamatcsökkentésre számítanak, a többség szerint 50 bázisponttal 5,5%-ra mérséklődhet az alapkamat december végére. Ugyanakkor az előrejelzések szerint ebben inkább lefelé mutató kockázatok vannak, hiszen mindössze egy 5,75%-os előrejelzés érkezett, cserébe van két 5,25%-os és egy 4,5%-os is.

A közel-keleti háború esetleges lezárulása mellett az infláció emelkedésének üteme is alacsonyabb lehet a korábban vártnál a második félévben – emelte ki Nyeste Orsolya. Az Erste Bank szakembere szerint valószínűleg nem emelkedik majd 5% fölé a drágulási ütem, hanem megáll 4% körül az utolsó negyedévben.

A következő hónapokra vonatkozóan egyre inkább az tűnik valószínűnek, hogy az MNB egymást követő üléseken, 25 bázispontos lépésenként csökkentheti az alapkamatot – vélekedik Árokszállási Zoltán. Így az MBH Bank szakember szerint nyár végére elérhetjük az 5,50%-os kamatszintet, ahonnan az év végéig egyelőre nem várnak további vágást.

A mostani 25 bázispontos kamatcsökkentést két újabb követheti a nyár folyamán, a folytatás pedig leginkább attól függ, hogy a magasan tartózkodó üzleti inflációs várakozások és a néhány szegmensben meglódult ipari termelői árak mennyire jelennek meg a fogyasztói árakban az ősz folyamán – vetítette előre Becsey Zsolt, az Unicredit Bank elemzője.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images