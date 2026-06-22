Radikális alkotmánymódosítás - Itt vannak a Tisztítótűz-művelet legfontosabb részletei

A 2011. április 25-én elfogadott Alaptörvény
hatályának több, mint tizennégy éve alatt nem tudta betölteni azt a feladatot, amit Magyarország alkotmányának be kell töltenie
- olvasható a kormány honlapjára feltöltött anyagban.
A kormány álláspontja szerint új alkotmányra van szükség, melynek megalkotásába a társadalom minden rétegét be kell vonni, azonban annak megszületéséig sem maradhat változatlanul a jelenlegi Alaptörvény. Helyre kell állítani a fékek és ellensúlyok rendszerét, újra függetlenné kell tenni az Alkotmánybíróságot és az igazságszolgáltatást, meg kell szüntetni azokat az akadályokat, melyek egy kétharmados többséggel nem rendelkező demokratikus többség legitim döntéshozatalát kizárják.
Vagyis a mostani javaslat nem egy teljes körű alkotmányreform, csak egy átmeneti módosítás, az alapvető kérdéseket tartósan majd az új alkotmány rendezi.
A tervezet legfontosabb intézkedései:
- Időkorlát az országgyűlési képviselőknek: Egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be ezt a tisztséget. Ez erősíti a demokratikus megújulást, és korlátozza a hatalom bebetonozódását.
- A köztársasági elnök megbízatásának rendezése: A hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnne, az Országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választana. A cél az államfői intézménybe vetett bizalom és az alkotmányos működés helyreállítása.
- Függetlenebb Alkotmánybíróság: A módosítás újra bevezetné az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Ez segítené, hogy az Alkotmánybíróság kiegyensúlyozottabb és függetlenebb testületként működjön. Az Alkotmánybíróság tagjai ezentúl saját tagjaik közül választhatnának elnököt.
- Erősebb bírói önigazgatás: A bírák nagyobb szerepet kapnának az Országos Bírósági Hivatal elnökének és a Kúria elnökének kiválasztásában és elszámoltathatóságában. Ez erősíti az igazságszolgáltatás függetlenségét.
- Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása: Egy új intézmény segítené a közvagyon védelmét és a jogellenesen felhasznált közpénzek visszaszerzését.
- Kevesebb sarkalatos törvény: Csökkenne azoknak az ügyeknek a száma, amelyekhez kétharmados döntés kell. Így a mindenkori demokratikus többség valóban kormányozni tudna, miközben az alapvető alkotmányos garanciák megmaradnak.
- Az Alkotmánybíróság teljesebb hatásköre: Megszűnne az a korlátozás, amely bizonyos költségvetési és adóügyekben korlátozza az Alkotmánybíróság vizsgálati lehetőségét. Ez erősíti az alkotmányos kontrollt.
- A közpénz védelmének erősítése: A módosítás hatályon kívül helyezné a közpénz jelenlegi, szűkítő alaptörvényi meghatározását, hogy a közvagyon útja ne legyen jogi trükkökkel elrejthető.
- Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata: A cél, hogy ezek a szervek ne kerülhessenek indokolatlanul távol a demokratikus ellenőrzéstől.
A módosítás célja tehát az, hogy Magyarországon újra működjenek a jogállami garanciák: legyen valódi alkotmányos kontroll, független igazságszolgáltatás, átlátható közpénz-kezelés és olyan demokratikus rendszer, amelyben a választói felhatalmazás valódi kormányzati cselekvést tesz lehetővé – olvasható a kormány oldalán.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
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