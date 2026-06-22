Rendkívüli támogatásokat fizetne a Tisza-kormány az országot pusztító hőség miatt

Rendkívüli, vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a hőség miatt azok a kukoricatermelők, akiknél az aszály miatt a várható hozamcsökkenés meghaladta a 30 százalékot – derül ki az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium rendelettervezetéből. A kormány az uniós mezőgazdasági válságalapból összesen legfeljebb 3,8 milliárd forintnyi forrást vonna be a károk enyhítésére. A támogatást elektronikusan lehetne igényelni a Magyar Államkincstár felületén, a kifizetés legkésőbb szeptember 30-ig megtörténhet. Az egy hektárra jutó összeg attól függ, hogy a rendelkezésre álló keretet végül hány jogosult gazda között kell szétosztani.

Rendkívüli támogatást kaphatnak azok a gazdák, akiknek a 2025-ös aszály súlyos károkat okozott a kukoricatermésben – derül ki az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium hétfőn társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetéből. A kormány előterjesztés indoklása szerint az agrárkár-enyhítési rendszer csak részben tudta pótolni a veszteségeket, ezért Magyarország az uniós mezőgazdasági válságalaphoz fordult forrásért.

A rendelkezésre álló keret legfeljebb 10,8 millió eurónak (3,8 milliárd forint) megfelelő forintösszeg, amelyet vissza nem térítendő támogatásként fizetnének ki.

A tervezet szerint a pénz nem automatikusan járna minden kukoricatermelőnek: azok igényelhetik, akiknél az illetékes agrárkár-megállapító szerv szerint a 2025-ös aszály miatt a várható hozamcsökkenés meghaladta a 30 százalékot.

Jogosultsági feltétel az is, hogy a termelő a 2025-ös egységes kérelmében kukoricaterületet jelentett be, valamint a 2026-os egységes kérelmében alapszintű jövedelemtámogatást igényelt. Kizáró ok lehet, ha a vállalkozás felszámolás, végelszámolás, csődeljárás vagy más megszüntetésre irányuló eljárás alatt áll.

A kérelmet június 24. és július 8. között lehetne benyújtani elektronikusan a Magyar Államkincstár felületén – ezt várhatóan javítják majd a társadalmi egyeztetés után, mivel a jogszabály csak az után léphetne életben, viszont a konzultációs folyamat június 30-ig tart.

A szabályok szerint egy termelő csak egy kérelmet adhatna be, amely egyben kifizetési kérelemnek is számít. A benyújtott kérelmet rövid ideig még módosítani lehet, de legkésőbb a határidő végéig.

Kifizetésre a tervezet szerint legkésőbb 2026. szeptember 30-ig kerülhet sor, ha a kérelem hiánytalan, a feltételek teljesülnek és a forrás rendelkezésre áll. Az egy hektárra jutó támogatási összeg attól függ majd, hogy a teljes keretet hány jogosult, károsodott kukoricaterület között kell szétosztani.

Címlapkép: Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelõs miniszter a magyar sertéságazat nehéz helyzetérõl és a tervezett kormányzati lépésekrõl tartott sajtótájékoztatón az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelõs Minisztériumban 2026. június 19-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert