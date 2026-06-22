Retteghetnek a korrupt politikusok, Sulyok Tamást még a nyár vége előtt leválthatják – Magyar Péter új részleteket közölt

Magyar Péter miniszterelnök újabb részleteket árult el a Tisztítótűz műveletről: a tervezett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal nemcsak nyomozóhatóságként, hanem elemző és közvagyonvédelmi szervként is működne, és már büntetőeljárás előtt állami kontroll alá vonhatná a közbeszerzésekből élő cégeket. Az Országgyűlés által felügyelt, széles jogkörű szuperhatóság bankszámlákba tekinthetne be, folyamatban lévő ügyeket vehetne át az ügyészségtől, és vagyonzárolást is kezdeményezhetne. Magyar bejelentette azt is, hogy a 17. alaptörvény-módosítás hatálybalépésével megszűnne Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása, szeptembertől pedig átfogó alkotmányozási folyamat indulna.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal nemcsak nyomozóhatóságként, hanem elemző, kockázatértékelő és közvagyonvédelmi szervként is működne – erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök hétfő este az ATV Egyenes beszéd című műsorában. A kormányfő szerint

a „Tisztítótűz művelet” néven bejelentett reformcsomag célja nemcsak az elmúlt években szerinte eltulajdonított közvagyon visszaszerzése, hanem annak megakadályozása is, hogy a jövőben bárki közpénzt lopjon el.

Magyar azt mondta, a hivatalról szóló jogszabálycsomag társadalmi egyeztetésre kerül, erre 8 plusz 5 nap áll majd rendelkezésre. Ezzel párhuzamosan a 17. alaptörvény-módosításról is várják az észrevételeket, arra 5 napos egyeztetést nyitottak. A miniszterelnök szerint már több ezer javaslat érkezett az alaptörvény-módosításhoz, köztük olyanok is, amelyek a képviselői mandátumok 12 éves korlátozását 8 évre csökkentenék, illetve az alkotmánybírók mandátumát 12 évről 9 évre vinnék le. Magyar jelezte, hogy a szigorúbb javaslatok beépítésére nyitottak.

A vagyonvisszaszerzési hivatal egyik legfontosabb új jogköre Magyar szerint az úgynevezett közvagyonvédelmi eljárás lenne. Ez még azelőtt indulhatna meg, hogy egy ügy büntetőeljárássá válna. A hivatal minden adóévben adatot kapna a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól azokról a cégekről, amelyek éves árbevételének legalább 75 százaléka közbeszerzésekből származik. Ezeket a cégeket a hivatal automatikusan vizsgálná, és ha azt látná, hogy a közvagyon eltűnésének vagy rossz felhasználásának veszélye áll fenn, állami kontroll alá vonhatná őket.

Magyar hangsúlyozta, hogy ez nem a magántulajdon elvonását jelentené, hanem állami felügyelő kirendelését.

A cél szerinte az lenne, hogy egy esetleges büntetőeljárás előtt ne lehessen kimenteni a közbeszerzésekből meggazdagodott cégekből a pénzt. Arra a kérdésre, meddig mehetne vissza a hivatal az ilyen vizsgálatokban, azt mondta, az elévülési szabályok korlátot jelentenek, a NAV például az adóelévülés miatt jellemzően öt évre visszamenőleg tud adatokat szolgáltatni.

A hivatal nem lenne alárendelve sem az ügyészségnek, sem a rendőrségnek, sem a NAV nyomozóhatóságának, de Magyar szerint pontos hatásköri elhatárolásra és jó együttműködésre lesz szükség. A miniszterelnök úgy írta le az új szervet – ahogy korábban a 444-nek is hétfő este –, mint amely egyszerre végezné el azt, amit ma külön-külön az Állami Számvevőszék, a KEHI, az ügyészség, a rendőrség, a NAV vagy az Európai Ügyészség végez. A hivatalban nyomozók, ügyészek, rendőrök, NAV-osok, informatikusok, könyvvizsgálók, adószakértők, ügyvédek és kockázatelemzők dolgoznának.

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Magyar szerint a szervezet erejét az adná, hogy horizontálisan látna rá az állami adatokra és eljárásokra. A hivatal bankszámlákba is betekinthetne, közérdekű adatokat kérhetne le, elemzéseket készíthetne, és kockázati alapon rangsorolhatná az ügyeket. A miniszterelnök példaként azt mondta, hogy egy családi bt. nyilván kisebb kockázatot jelentene, mint a nagy, közpénzből épült oligarchikus cégcsoportok.

A hivatal eljárásai több irányba futhatnának ki:

ha a kockázatelemzés után bűncselekmény vagy jogszabálysértés gyanúja merül fel, az ügy büntetőeljárássá válhatna, és a hivatalban dolgozó ügyészek képviselhetnék a vádat.

Más esetben az ügyet más, hatáskörrel rendelkező hatósághoz irányíthatnák, polgári pert indíthatnának jogalap nélküli gazdagodás miatt, vagy feltűnő értékaránytalanságra hivatkozva kérhetnék egy koncesszió vagy állami vagyonátadás semmisségének kimondását. Ha nem találnak jogsértést, az eljárást lezárnák.

Magyar arról is beszélt, hogy a hivatal már folyamatban lévő büntetőeljárásokat is átvehetne az ügyészségtől, ha úgy ítéli meg, hogy azok nem haladnak megfelelően.

Példaként a nemzeti banki alapítványok ügyét említette. A hivatal emellett kérhetné a rendőrség segítségét nyomozati cselekményekhez, őrizetbe vételhez, foglaláshoz vagy zár alá vételhez. A kormányfő szerint különösen fontos, hogy a vagyonokat időben zárolják, és ne fordulhasson elő, hogy egy hosszú büntetőeljárás végére már nincs mit visszaszerezni.

A szervezet függetlenségéről Magyar azt mondta,

a hivatal nem a kormány alá tartozna, hanem az Országgyűlés hozná létre és felügyelné.

A vezetőket nem a kormány nevezné ki: az Országgyűlés alkotmányügyekért felelős bizottsága civil szervezetek bevonásával írna ki pályázatot az elnöki és a négy elnökhelyettesi posztra. Magyar szerint ez azért fontos, mert egy ennyire erős jogosítványokkal rendelkező „szuperhatóság” csak akkor lehet hiteles, ha a pártpolitika és a kormány távol marad tőle.

A hivatal vezetőire szigorú integritási és vagyonnyilatkozati szabályok vonatkoznának, nem tölthetne be vezetői tisztséget olyan személy, aki ellen büntetőeljárás van folyamatban, és szűk körben lenne lehetőség az elmozdításukra. Magyar szerint a vezetők mentelmi jogot és 24 órás rendőri védelmet is kapnának, mert a korrupcióellenes munka veszélyes feladat lesz.

A miniszterelnök azt állította, ő és munkatársai már kaptak fenyegetéseket, valamint olyan ajánlatokat is, amelyek kompromisszumos megállapodásra próbálták rávenni őket, de ezekre nem kívánnak reagálni.

Az interjúban Magyar megerősítette azt is, hogy a 17. alaptörvény-módosítás hatálybalépését követő napon megszűnne Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása. A kormányfő szerint az ügyet 30 napon belül lezárnák, és augusztus 20-áig megválasztanák az új köztársasági elnököt. Sulyokról azt mondta, szerinte nem töltötte be a nemzeti egységet megtestesítő szerepét, és nem védte meg a jogállamot, a civileket, a bírókat, a művészeket vagy a gyermekvédelemben érintett áldozatokat.

Magyar szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamatot is ígért, azt mondta,

nem előre megírt alkotmányszöveget szeretnének társadalmi egyeztetésre bocsátani, hanem előbb szakmai, társadalmi és érdekképviseleti véleményeket gyűjtenének be.

Egy testület koordinálná a folyamatot, és csak ezután kezdődne a szövegezés. A miniszterelnök szerint a cél egy olyan alkotmány elfogadása, amelyet a magyar emberek szélesebb köre magáénak érezhet.

A kormányfő további konkrét változtatásként említette, hogy az alaptörvény-módosítás jogot adna a bíráknak a Kúria elnöke és az Országos Bírói Hivatal vezetője elmozdításának kezdeményezésére. Emellett több, korábban sarkalatos törvénybe betonozott szabályt egyszerű többséggel módosíthatóvá tennének.

Magyar szerint ezek a lépések azt szolgálják, hogy ne alakulhasson ki újra olyan politikai és gazdasági hatalomkoncentráció, amelyet ő „maffiaállamként” írt le.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka