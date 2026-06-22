Sokaknak luxus lett egy gombóc fagyi a horvát tengerparton

A kuna korszakában egy gombóc fagylalt jellemzően 6-7 kunába, azaz nagyjából 80-90 centbe került. Ma a kontinentális Horvátországban az árak átlagosan 2 euró (700 forint) körül mozognak, Zágrábban mintegy 2,3 euróba kerül egy gombóc, míg Eszéken még akad 1,50 eurós ajánlat is. Az adriai tengerpart népszerű turistaövezeteiben viszont már

2,50 és 4 euró közötti árakkal kell számolni, sőt egyes helyeken ennél is többet kérnek.

A Net.hr hírportálon indult vita gyorsan elterjedt a közösségi médiában. A hozzászólók többsége szerint egy gombóc fagylaltnak legfeljebb 1 euróba kellene kerülnie, sőt sokan az 50 centes árat tartanák méltányosnak, különösen a kisgyermekes családok szempontjából. A vitában részt vevők jelentős része az euró bevezetése óta tapasztalt általános áremelkedésre hivatkozott, kiemelve, hogy számos mindennapi termék és szolgáltatás érezhetően megdrágult.

A családok számára a nyári árszínvonal különösen érzékeny kérdés, hiszen többen is jelezték, hogy egy egyszerű fagylaltozás több gyermekkel már komoly kiadást jelent.

Így a korábban megfizethető nyári örömök egyre inkább luxussá válnak az átlagos háztartások számára.

Mások ugyanakkor a vállalkozói oldalt védik, hangsúlyozva, hogy az alapanyagok, a bérleti díjak, a személyi jellegű ráfordítások, az adók és az üzemeltetési költségek mind beépülnek a végső árba. A szezonális üzletek helyzete ráadásul különösen nehéz, mivel évente mindössze néhány hónap áll rendelkezésükre a szükséges bevétel megtermelésére.

Egy korábbi fagylaltipari dolgozó konkrét számokkal támasztotta alá a helyzetet. Elmondása szerint a kuna korszakában egy négyliteres kiszerelésű fagylalt előállítása 13 kunába került, amiből 30 gombócot lehetett kimérni. Egy-egy gombócot 7 kunáért értékesítettek, ami összesen 210 kuna bevételt jelentett. Ma egyetlen gombóc ára 3-4 euró között mozog, miközben ugyanennyi gombóc alapanyagköltsége nem haladja meg a 10 eurót, amiből a hozzászóló szerint egyértelműen kiszámítható a rendkívül magas árrés.

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