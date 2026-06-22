Tisza-kormány: bejelentették a Tisztítótűz-műveletet, jön a vagyonvisszaszerzés

Hétfőn ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozására vonatkozó javaslatot, valamint a közjogi méltóságok helyzetét rendező Alaptörvény-módosítási indítványt. A tervek szerint a módosítások több, kiemelt közjogi szereplő státuszát és elszámoltathatóságát is érinthetik.

Járműjavító megmentése

A Dunakeszi Járműjavítóban tett látogatást Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter. A tárcavezető szerint a tavaly fizetésképtelenné vált üzemben jelenleg sorban állnak a javításra váró InterCity-kocsik, ami már a vasúti szolgáltatás működését is veszélyezteti. A miniszter közölte, hogy a MÁV vezetőivel közösen hétvégi bejárást tartottak az üzemben, és

céljuk a 780 dolgozót foglalkoztató járműjavító újraindítása.

A leállás következtében a MÁV-nak az osztrák vasúttársaságtól kellett személykocsikat bérelnie a nyári menetrend teljesítéséhez.

Új helyettes államtitkárok

Három új helyettesállamtitkár-jelöltet mutatott be Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. Tóth Kinga Dóra szociális, család- és idősügyi államtitkár mellett Bódy Éva a szociális igazgatásért, a szociális szolgáltatásokért és az idősügyért felelhet, Sziklai István a szociálpolitikáért, míg Makay Zsuzsanna a családpolitikáért lesz felelős helyettesállamtitkár-jelölt. A bejelentés részleteiről itt olvasható bővebb információ.

V4-csúcs Gödöllőn

Újraindulhat a Visegrádi Négyek együttműködése – jelentette be Magyar Péter. Kedden Gödöllőn, a Grassalkovich-kastélyban fogadja Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét.

Új ÁKK-vezér

Június 22-től Tardos Gergely vezeti az Államadósság Kezelő Központot (ÁKK) – jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az új vezérigazgató feladata az államháztartás finanszírozásának biztosítása, valamint az államadósság és az állami likviditás kezelése lesz. A miniszter szerint az egyik legfontosabb cél a kamatkiadások csökkentése, ami hosszabb távon több forrást hagyhat az egészségügy, az oktatás, a közösségi közlekedés, az infrastruktúra-fejlesztések és a közszféra béreinek finanszírozására.

Nyíltabb tájékoztatás

A kormányzat új nyilatkozási irányelveket dolgoz ki az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közlése szerint a héten hivatalosan is arra utasítják a kórházak, az Országos Kórházi Főigazgatóság és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit, hogy biztosítsanak nagyobb teret a nyíltabb, szakmailag megalapozott kommunikációnak és tájékoztatásnak.

Katonai hagyományok

Megszülettek az első eredményei a honvédségi állománnyal folytatott egyeztetéseknek – közölte Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.

A tárcavezető szerint valamennyi alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát. A miniszter hangsúlyozta: olyan kérdésekben, amelyek a katonák identitását, hagyományait és mindennapi szolgálatát érintik,

a döntést magukra a katonákra bízzák.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka