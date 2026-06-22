Tisza-kormány: "Eddigi talán legfontosabb parlamenti felszólalására" készül Magyar Péter

Kármán András: fontos nap lesz a mai a kamatstop szempontjából
Kármán András pénzügyminiszter szerint sűrű és több fontos gazdaságpolitikai kérdést érintő hét vár a kormányra és az Országgyűlésre. Hétfőn és kedden is plenáris ülést tart a parlament, ahol a referenciakamat-stop kérdése ismét napirendre kerülhet.
Döntenek a plakátokról és a közmédiáról is
Forsthoffer Ágnes házelnök közösségi oldalán közölte, hogy hétfőn és kedden is ülésezik az Országgyűlés, amely több fontos jogszabályról is döntést hozhat a következő napokban.
A parlament napirendjén egyebek mellett a politikai reklámokra vonatkozó szabályozás módosítása szerepel. A tervek szerint az Országgyűlés olyan rendelkezésekről szavazhat, amelyek a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai hirdetéseket érintik. Emellett a közmédiára vonatkozó szabályok is napirendre kerülnek.
Sajtótájékoztatót tart Magyar Péter
Magyar Péter 16:00 órakor sajtótájékoztatót tart.
A téma vélhetően a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozására vonatkozó javaslat, valamint a közjogi méltóságok helyzetét rendező Alaptörvény-módosítási indítvány lesz, amelyről a miniszterelnök ma beszél a Parlamentben.
Visszaveszik a katonákat
Már társadalmi egyeztetésen van a „fiatalítás” címén eltávolított katonák visszavételét lehetővé tevő jogszabály-módosítás - írja a honvédelmi miniszter.
Ruszin-Szendi Romulusz szerint sok kiváló katona kényszerült méltatlan körülmények között távozni a szolgálatból, nem azért, mert ne lett volna szükség a tudásukra, tapasztalatukra vagy elhivatottságukra.
Magyar Péter: "fontos állomáshoz érkeztünk"
A miniszterelnök 13 órakor tesz bejelentést a Parlamentben.
Ma fontos bejelentés érkezik az elszámoltatással kapcsolatban
Hétfőn ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozására vonatkozó javaslatot, valamint a közjogi méltóságok helyzetét rendező Alaptörvény-módosítási indítványt. A tervek szerint a módosítások több, kiemelt közjogi szereplő státuszát és elszámoltathatóságát is érinthetik.
Járműjavító megmentése
A Dunakeszi Járműjavítóban tett látogatást Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter. A tárcavezető szerint a tavaly fizetésképtelenné vált üzemben jelenleg sorban állnak a javításra váró InterCity-kocsik, ami már a vasúti szolgáltatás működését is veszélyezteti. A miniszter közölte, hogy a MÁV vezetőivel közösen hétvégi bejárást tartottak az üzemben, és
céljuk a 780 dolgozót foglalkoztató járműjavító újraindítása.
A leállás következtében a MÁV-nak az osztrák vasúttársaságtól kellett személykocsikat bérelnie a nyári menetrend teljesítéséhez.
Új helyettes államtitkárok
Három új helyettesállamtitkár-jelöltet mutatott be Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. Tóth Kinga Dóra szociális, család- és idősügyi államtitkár mellett Bódy Éva a szociális igazgatásért, a szociális szolgáltatásokért és az idősügyért felelhet, Sziklai István a szociálpolitikáért, míg Makay Zsuzsanna a családpolitikáért lesz felelős helyettesállamtitkár-jelölt. A bejelentés részleteiről itt olvasható bővebb információ.
V4-csúcs Gödöllőn
Újraindulhat a Visegrádi Négyek együttműködése – jelentette be Magyar Péter. Kedden Gödöllőn, a Grassalkovich-kastélyban fogadja Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét.
Új ÁKK-vezér
Június 22-től Tardos Gergely vezeti az Államadósság Kezelő Központot (ÁKK) – jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az új vezérigazgató feladata az államháztartás finanszírozásának biztosítása, valamint az államadósság és az állami likviditás kezelése lesz. A miniszter szerint az egyik legfontosabb cél a kamatkiadások csökkentése, ami hosszabb távon több forrást hagyhat az egészségügy, az oktatás, a közösségi közlekedés, az infrastruktúra-fejlesztések és a közszféra béreinek finanszírozására.
Nyíltabb tájékoztatás
A kormányzat új nyilatkozási irányelveket dolgoz ki az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közlése szerint a héten hivatalosan is arra utasítják a kórházak, az Országos Kórházi Főigazgatóság és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit, hogy biztosítsanak nagyobb teret a nyíltabb, szakmailag megalapozott kommunikációnak és tájékoztatásnak.
Katonai hagyományok
Megszülettek az első eredményei a honvédségi állománnyal folytatott egyeztetéseknek – közölte Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.
A tárcavezető szerint valamennyi alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát. A miniszter hangsúlyozta: olyan kérdésekben, amelyek a katonák identitását, hagyományait és mindennapi szolgálatát érintik,
a döntést magukra a katonákra bízzák.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tett a közjogi méltóságokról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a jövő héten mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot (mert azt előbb társadalmi egyeztetésre bocsátják), a kormány terveit azonban megismeri a nyilvánosság. A Tisza-kormány vezetője azt is elmondta, hogy hétfőn jön a közjogi tisztségek sorsát rendező Alaptörvény-módosító javaslat is. Mindeközben folytatódnak a miniszterei egyeztetések, valamint a Sulyok Tamás köztársasági elnök sorsáról és a polgármesteri illetmények csökkentéséről szóló vita is.
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